  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана: 1/32 финала
Аукас
0:0
Первый тайм: 19'
Велес Сарсфилд
0' 19'
25
Damian
Frascarelli
14
Эспиноса
Джон
2
Tomas
Oneto
29
Alejandro
Manchot
19
Carlos
Cuero
5
Alejandro
Frezzotti
16
Jose
Cazares
11
Enson
Rodriguez
10
Фигероа
Виктор
7
Альварадо
Александер
24
Edson
Eli
Montano
22
Домингес
Александр
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
17
Хианетти
Лаутаро
29
Абрам
Луис
3
Brian
Ezequiel
Cufre
30
Gaston
Claudio
Gimenez
20
Mauro
Pitton
7
Адриан
Рикардо
16
Lucas
Robertone
23
Thiago
Almada
19
Ромеро
Максимильяно
Аукас
Велес Сарсфилд

Предыдущие игры

Аукас Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Аукас 1:2 Дельфин Велес Сарсфилд 1:0 Аукас ЛДУ Кито 0:0 Аукас Аукас 1:3 ЛДУ Кито
Барселона Гуаякиль 0:0 Аукас Аукас 1:0 Барселона Гуаякиль Текнико Университарио 3:2 Аукас Аукас 4:2 Гуаякиль Сити Индепендьенте дель Валле 4:0 Аукас Аукас 0:0 Макара Барселона Гуаякиль 2:1 Аукас Аукас 3:0 Америка Кито Фуэрса Амарилья 3:3 Аукас Аукас 1:0 Ольмедо Депортиво Куэнка 1:2 Аукас Аукас 2:1 ЛДУ Кито Мушук Руна 1:2 Аукас Аукас 4:2 Дельфин Универсидад Католика Сантьяго 1:1 Аукас Аукас 0:0 Эль Насьональ
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Сан-Лоренсо 1:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Аукас Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд
Патронато де Парана 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Колон Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Уракан Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд

Последние игры между собой

Аукас: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Велес Сарсфилд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Велес Сарсфилд 1:0 Аукас Копа Судамерикана
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
Скачивайте наши приложения
 