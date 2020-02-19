Лига чемпионов АФК 2020
Йокогама Маринос
4:0
Конец матча
Сидней
1:0
12' ГолAdo Onaiwu
2:0
31' ГолTeruhito Nakagawa
3:0
33' ГолTeruhito Nakagawa
4:0
51' ГолAdo Onaiwu
27
Мацубара
Кен
15
Makito
Ito
45
Ado
Onaiwu
11
Keita
Endo
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Мацубара КенЗащитник
- Защитник
-
15 Makito ItoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Ado OnaiwuПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Keita EndoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Takuya WadaПолузащитник
-
7 Оцу ЮкиНападающий
-
16 Ryo Takano
-
41 Keiya Sento
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Rhyan Grant1Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Joel KingЗащитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
24 Marco Tilio
-
-
27 Jordi Swibel
-
Главный тренер: Арнольд Грэм
Ход матча
12'
1:0
31'
33'
51'
4:0
Предыдущие игры
Йокогама Маринос Последние 20 матчей: +13 =1 -6Чонбук Моторс 1:2 Йокогама Маринос Йокогама Маринос 3:3 Виссел Кобе Йокогама Маринос 3:0 Токио Кавасаки Фронтале 1:4 Йокогама Маринос
Мацумото Ямага 0:1 Йокогама Маринос Йокогама Маринос 4:2 Консадоле Саппоро Саган Тосу 1:2 Йокогама Маринос Йокогама Маринос 3:1 Сёнан Бельмаре Джубило Ивата 0:2 Йокогама Маринос Вегальта Сендай 1:1 Йокогама Маринос Касима Антлерс 4:1 Йокогама Маринос Йокогама Маринос 3:0 Санфречче Хиросима Йокогама Маринос 3:1 Гамба Осака Нагойя Грампус 1:5 Йокогама Маринос Йокогама Маринос 1:2 Серезо Осака Йокогама 1:2 Йокогама Маринос Касима Антлерс 2:1 Йокогама Маринос Йокогама Маринос 0:1 Симидзу С-Палс Йокогама Маринос 1:3 Манчестер Сити Виссел Кобе 0:2 Йокогама Маринос
Сидней Последние 20 матчей: +15 =1 -4Сидней 1:0 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед
Сидней 2:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 5:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Перт Глори 1:3 Сидней Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Сидней 4:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней Сидней 0:2 Брисбен Роар ПСЖ 3:0 Сидней Сидней 0:4 Кавасаки Фронтале Перт Глори 0:0 Сидней Сидней 6:1 Мельбурн Виктори
Группа H
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Йокогама Маринос
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Шанхай СИПГ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Чонбук Моторс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Сидней
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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