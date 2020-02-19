Лига чемпионов АФК 2020

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Йокогама Маринос
4:0
Конец матча
Сидней
0'
1:0
12' Гол
Ado Onaiwu
2:0
31' Гол
Teruhito Nakagawa
3:0
33' Гол
Teruhito Nakagawa
4:0
51' Гол
Ado Onaiwu
90'+4
21
Yuji
Kajikawa
27
Мацубара
Кен
13
Thiago
Martins
II
15
Makito
Ito
5
Бунматхан
Тхиратхон
8
Takuya
Kida
6
Огихава
Такахиро
45
Ado
Onaiwu
9
Marcos
Junior1
11
Keita
Endo
23
Teruhito
Nakagawa
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Rhyan
Grant1
6
Макгоуан
Райан
4
Уилкинсон
Алекс
16
Joel
King
5
Баумйоханн
Александер
26
Брэттан
Люк
8
Ретре
Пауло
17
Anthony
Caceres
11
Барбарусес
Костас
9
Ле
Фондре
Адам
Йокогама Маринос
4-2-3-1
Сидней
4-4-2

Ход матча

12'
Ado Onaiwu
1:0
31'
Teruhito Nakagawa
2:0
33'
Teruhito Nakagawa
3:0
51'
Ado Onaiwu
4:0
66'
Takuya Wada
Takuya Kida
 
66'
Оцу Юки
Marcos Junior1
 
68'
 
Trent Buhagiar
Барбарусес Костас
73'
 
Marco Tilio
Ретре Пауло
75'
Kota Mizunuma
Teruhito Nakagawa
 
79'
 
Harry Van der Saag
Rhyan Grant1

Предыдущие игры

Йокогама Маринос Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Чонбук Моторс 1:2 Йокогама Маринос Йокогама Маринос 3:3 Виссел Кобе Йокогама Маринос 3:0 Токио Кавасаки Фронтале 1:4 Йокогама Маринос
Мацумото Ямага 0:1 Йокогама Маринос Йокогама Маринос 4:2 Консадоле Саппоро Саган Тосу 1:2 Йокогама Маринос Йокогама Маринос 3:1 Сёнан Бельмаре Джубило Ивата 0:2 Йокогама Маринос Вегальта Сендай 1:1 Йокогама Маринос Касима Антлерс 4:1 Йокогама Маринос Йокогама Маринос 3:0 Санфречче Хиросима Йокогама Маринос 3:1 Гамба Осака Нагойя Грампус 1:5 Йокогама Маринос Йокогама Маринос 1:2 Серезо Осака Йокогама 1:2 Йокогама Маринос Касима Антлерс 2:1 Йокогама Маринос Йокогама Маринос 0:1 Симидзу С-Палс Йокогама Маринос 1:3 Манчестер Сити Виссел Кобе 0:2 Йокогама Маринос
Сидней Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Сидней 1:0 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 0:3 Сидней Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед
Сидней 2:1 Мельбурн Сити Веллингтон Феникс 2:2 Сидней Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сидней 5:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 0:2 Сидней Перт Глори 1:3 Сидней Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Сидней 4:1 Ньюкасл Джетс Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Сидней Сидней 2:1 Веллингтон Феникс Аделаида Юнайтед 2:3 Сидней Сидней 0:2 Брисбен Роар ПСЖ 3:0 Сидней Сидней 0:4 Кавасаки Фронтале Перт Глори 0:0 Сидней Сидней 6:1 Мельбурн Виктори

Группа H

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Йокогама Маринос 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Шанхай СИПГ 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Чонбук Моторс 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Сидней 1 0 0 1 0 - 4 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Teruhito Nakagawa бьет в цель!
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Teruhito Nakagawa бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Ado Onaiwu бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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