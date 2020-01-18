Лига чемпионов 2019-2020
Тоттенхэм
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Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
РБ Лейпциг
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +11 =4 -5Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм
Тоттенхэм 2:1 Норвич Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Мидлсбро Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Мидлсбро 1:1 Тоттенхэм Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Норвич 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Тоттенхэм 0:2 Челси Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Бавария 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Борнмут Тоттенхэм 4:2 Олимпиакос Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =5 -3РБ Лейпциг 3:0 Вердер Бавария 0:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М
Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг Фортуна 0:3 РБ Лейпциг Лион 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Хоффенхайм Падерборн 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Бенфика РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Герта 2:4 РБ Лейпциг Зенит 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 8:0 Майнц Вольфсбург 1:6 РБ Лейпциг Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Зенит
1/8 финала
1/4 финала
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— ?
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— ?
— ?
1/2 финала
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— ?
Финал
— ?
— ?
Тоттенхэм
59.5% (44)
Ничья
20.3% (15)
РБ Лейпциг
20.3% (15)
2:1 Тоттенхэм
37.8% (28)
1:2 РБ Лейпциг
13.5% (10)
1:0 Тоттенхэм
9.5% (7)
1:1 Ничья
6.8% (5)
2:2 Ничья
5.4% (4)
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