Лига чемпионов 2019-2020

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Тоттенхэм
 
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Стадион:
РБ Лейпциг

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм
Тоттенхэм 2:1 Норвич Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Мидлсбро Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Мидлсбро 1:1 Тоттенхэм Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Норвич 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Тоттенхэм 0:2 Челси Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Бавария 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Борнмут Тоттенхэм 4:2 Олимпиакос Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +12 =5 -3
РБ Лейпциг 3:0 Вердер Бавария 0:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М
Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг Фортуна 0:3 РБ Лейпциг Лион 2:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Хоффенхайм Падерборн 2:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Бенфика РБ Лейпциг 4:1 Кёльн Герта 2:4 РБ Лейпциг Зенит 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 8:0 Майнц Вольфсбург 1:6 РБ Лейпциг Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Зенит
1/8 финала
0 Боруссия Д
0 ПСЖ
0 Атлетико М
0 Ливерпуль
0 Тоттенхэм
0 РБ Лейпциг
0 Аталанта
0 Валенсия
0 Наполи
0 Барселона
0 Челси
0 Бавария
0 Лион
0 Ювентус
0 Реал Мадрид
0 Манчестер Сити
1/4 финала
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  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - РБ Лейпциг

    До начала игры, которая состоится 19.02.2020, осталось 2 дня 21 час 46 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Прогнозы на матч Тоттенхэм - РБ Лейпциг
    Тоттенхэм
    59.5% (44)
    Ничья
    20.3% (15)
    РБ Лейпциг
    20.3% (15)
    2:1 Тоттенхэм
    37.8% (28)
    1:2 РБ Лейпциг
    13.5% (10)
    1:0 Тоттенхэм
    9.5% (7)
    1:1 Ничья
    6.8% (5)
    2:2 Ничья
    5.4% (4)
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