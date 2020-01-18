Лига чемпионов 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2019-2020
Аталанта
 
Позже

Стадион:
Валенсия

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Аталанта 2:1 Рома Фиорентина 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Дженоа Торино 0:7 Аталанта
Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Фиорентина 2:1 Аталанта Интер Милан 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Парма Аталанта 5:0 Милан Болонья 2:1 Аталанта Шахтёр Донецк 0:3 Аталанта Аталанта 3:2 Верона Брешия 0:3 Аталанта Аталанта 2:0 Динамо Загреб Аталанта 1:3 Ювентус Сампдория 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Манчестер Сити Аталанта 0:2 Кальяри Наполи 2:2 Аталанта Аталанта 7:1 Удинезе
Валенсия Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Валенсия 2:2 Атлетико М Хетафе 3:0 Валенсия Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 1:0 Сельта
Леонеса 0:0 Валенсия Валенсия 2:0 Барселона УД Логроньес 0:1 Валенсия Мальорка 4:1 Валенсия Валенсия 1:3 Реал Мадрид Валенсия 1:0 Эйбар Вальядолид 1:1 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Мадрид Аякс 0:1 Валенсия Леванте 2:4 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 2:2 Челси Бетис 2:1 Валенсия Валенсия 2:0 Гранада Валенсия 4:1 Лилль Эспаньол 1:2 Валенсия

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Валенсия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Валенсия 1:2 Аталанта Товарищеские матчи
1/8 финала
0 Боруссия Д
0 ПСЖ
0 Атлетико М
0 Ливерпуль
0 Тоттенхэм
0 РБ Лейпциг
0 Аталанта
0 Валенсия
0 Наполи
0 Барселона
0 Челси
0 Бавария
0 Лион
0 Ювентус
0 Реал Мадрид
0 Манчестер Сити
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Валенсия

    До начала игры, которая состоится 19.02.2020, осталось 2 дня 21 час 46 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Прогнозы на матч Аталанта - Валенсия
    Аталанта
    67.5% (52)
    Ничья
    22.1% (17)
    Валенсия
    10.4% (8)
    2:1 Аталанта
    39% (30)
    1:1 Ничья
    14.3% (11)
    1:0 Аталанта
    9.1% (7)
    2:0 Аталанта
    6.5% (5)
    1:2 Валенсия
    3.9% (3)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
    Скачивайте наши приложения
     