Лига чемпионов 2019-2020
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: +10 =5 -5Аталанта 2:1 Рома Фиорентина 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Дженоа Торино 0:7 Аталанта
Аталанта 1:2 СПАЛ 2013 Фиорентина 2:1 Аталанта Интер Милан 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Парма Аталанта 5:0 Милан Болонья 2:1 Аталанта Шахтёр Донецк 0:3 Аталанта Аталанта 3:2 Верона Брешия 0:3 Аталанта Аталанта 2:0 Динамо Загреб Аталанта 1:3 Ювентус Сампдория 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Манчестер Сити Аталанта 0:2 Кальяри Наполи 2:2 Аталанта Аталанта 7:1 Удинезе
Валенсия Последние 20 матчей: +11 =4 -5Валенсия 2:2 Атлетико М Хетафе 3:0 Валенсия Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 1:0 Сельта
Леонеса 0:0 Валенсия Валенсия 2:0 Барселона УД Логроньес 0:1 Валенсия Мальорка 4:1 Валенсия Валенсия 1:3 Реал Мадрид Валенсия 1:0 Эйбар Вальядолид 1:1 Валенсия Валенсия 1:1 Реал Мадрид Аякс 0:1 Валенсия Леванте 2:4 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 2:2 Челси Бетис 2:1 Валенсия Валенсия 2:0 Гранада Валенсия 4:1 Лилль Эспаньол 1:2 Валенсия
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Валенсия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
1/8 финала
1/4 финала
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— ?
— ?
— ?
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— ?
1/2 финала
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— ?
Финал
— ?
— ?
Аталанта
67.5% (52)
Ничья
22.1% (17)
Валенсия
10.4% (8)
2:1 Аталанта
39% (30)
1:1 Ничья
14.3% (11)
1:0 Аталанта
9.1% (7)
2:0 Аталанта
6.5% (5)
1:2 Валенсия
3.9% (3)
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