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  3. Копа Судамерикана: 1/32 финала
Спортиво Лукеньо
2:2
Конец матча
Минерос де Гуайяна
0'
0:1
10' Гол
Minor Escoe
0:2
13' Гол в свои ворота
Paulo Lima
26' Желтая карточка
Nelson Hernandez
1:2
36' Гол
Oscar Noguera
2:2
70' Гол
Paulo Lima
90'+5
12
Ruben
Escobar
Fernandez
26
Eduardo
Duarte
4
Paulo
Lima
3
Oscar
Noguera
20
Wildo
Alonso
23
Orlando
Gaona
Lugo
6
Blas
Diaz
8
Aldo
Quinonez
15
Ariel
Schuartzman
28
Yeiber
Murillo
9
Isidro
Pitta
26
Edixon
Gonzalez
18
Nelson
Hernandez
13
Anthony
Matos
2
Luis
Martinez4
30
Jose
Luis
Granados
7
Argenis
Gomez
8
Edgar
Jimenez
19
Francisco
Pol
24
Brayan
Hurtado
21
Minor
Escoe
9
Richard
Blanco
Спортиво Лукеньо
Минерос де Гуайяна

Ход матча

10'
0:1
Minor Escoe
13'
0:2
Paulo Lima
26'
 
Nelson Hernandez
36'
Oscar Noguera
1:2
46'
Valdeci
Orlando Gaona Lugo
 
55'
 
Darwin Gomez
Brayan Hurtado
59'
 
Michael Covea
Argenis Gomez
65'
Diego Fernandez
Ariel Schuartzman
 
69'
 
Gustavo Andres Paez
Minor Escoe
70'
Paulo Lima
2:2
81'
Fernando Martinez
Isidro Pitta
 

Предыдущие игры

Спортиво Лукеньо Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Спортиво Лукеньо 1:2 Libertad1 Хенераль Диас 1:3 Спортиво Лукеньо Минерос де Гуайяна 2:3 Спортиво Лукеньо Спортиво Лукеньо 1:1 Гуайрена
Сол де Америка 1:0 Спортиво Лукеньо Серро Портеньо 2:1 Спортиво Лукеньо Депортиво Сантани 2:3 Спортиво Лукеньо Спортиво Лукеньо 1:2 Серро Портеньо Спортиво Лукеньо 0:5 Хенераль Диас Libertad1 0:0 Спортиво Лукеньо Насьональ Асунсьон 1:1 Спортиво Лукеньо Спортиво Лукеньо 1:2 Ривер Плейт Асунсьон Спортиво Лукеньо 1:0 Олимпия Асунсьон Сол де Америка 2:2 Спортиво Лукеньо Спортиво Лукеньо 1:0 Гуарани Асунсьон Спортиво Сан-Лоренсо 2:0 Спортиво Лукеньо Спортиво Лукеньо 0:1 Депортиво Капьята Спортиво Лукеньо 0:1 Депортиво Сантани Серро Портеньо 1:2 Спортиво Лукеньо Хенераль Диас 3:0 Спортиво Лукеньо
Минерос де Гуайяна Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Яракуянос 0:2 Минерос де Гуайяна Минерос де Гуайяна 0:1 Карабобо Минерос де Гуайяна 2:3 Спортиво Лукеньо Португеза Акаригуа 1:0 Минерос де Гуайяна
Португеза Акаригуа 1:1 Минерос де Гуайяна Минерос де Гуайяна 1:0 Карабобо Эстудиантес Каракас 1:0 Минерос де Гуайяна Минерос де Гуайяна 1:0 Атлетико Каракас Метрополитанос 2:1 Минерос де Гуайяна Минерос де Гуайяна 2:2 Монагас Эстудиантес Мерида 1:0 Минерос де Гуайяна Минерос де Гуайяна 0:0 Каракас Сулия 4:1 Минерос де Гуайяна Минерос де Гуайяна 1:0 Трухильянос Академия Пуэрто-Кабельо 1:1 Минерос де Гуайяна Минерос де Гуайяна 2:0 Арагуа Тачира 3:2 Минерос де Гуайяна Минерос де Гуайяна 3:0 Самора Депортиво Лара 1:1 Минерос де Гуайяна Минерос де Гуайяна 1:1 Льянерос де Гуанаре

Последние игры между собой

Спортиво Лукеньо: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Минерос де Гуайяна: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Минерос де Гуайяна 2:3 Спортиво Лукеньо Копа Судамерикана
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Oscar Noguera бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Nelson Hernandez получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    ГООООООООЛ - Paulo Lima очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Mynor Escoe бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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