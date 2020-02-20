Спортиво Лукеньо
2:2
Конец матча
Минерос де Гуайяна
0:1
10' ГолMinor Escoe
0:2
13' Гол в свои воротаPaulo Lima
26' Желтая карточкаNelson Hernandez
1:2
36' ГолOscar Noguera
2:2
70' ГолPaulo Lima
20
Wildo
Alonso
21
Minor
Escoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Wildo AlonsoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
27 Elias Meza
-
-
21 Valdeci
-
18 Blas Armoa
-
-
-
-
16 Anibal Gomez
-
Главный тренер: Alicio Solalinde
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Minor EscoeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Darwin GomezПолузащитник
-
12 Edgar PerezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
20 Arnold Lopez
-
-
Главный тренер: Antonio Franco
Ход матча
10'
0:1
13'
0:2
26'
36'
1:2
70'
2:2
Предыдущие игры
Спортиво Лукеньо Последние 20 матчей: +6 =4 -10Спортиво Лукеньо 1:2 Libertad1 Хенераль Диас 1:3 Спортиво Лукеньо Минерос де Гуайяна 2:3 Спортиво Лукеньо Спортиво Лукеньо 1:1 Гуайрена
Сол де Америка 1:0 Спортиво Лукеньо Серро Портеньо 2:1 Спортиво Лукеньо Депортиво Сантани 2:3 Спортиво Лукеньо Спортиво Лукеньо 1:2 Серро Портеньо Спортиво Лукеньо 0:5 Хенераль Диас Libertad1 0:0 Спортиво Лукеньо Насьональ Асунсьон 1:1 Спортиво Лукеньо Спортиво Лукеньо 1:2 Ривер Плейт Асунсьон Спортиво Лукеньо 1:0 Олимпия Асунсьон Сол де Америка 2:2 Спортиво Лукеньо Спортиво Лукеньо 1:0 Гуарани Асунсьон Спортиво Сан-Лоренсо 2:0 Спортиво Лукеньо Спортиво Лукеньо 0:1 Депортиво Капьята Спортиво Лукеньо 0:1 Депортиво Сантани Серро Портеньо 1:2 Спортиво Лукеньо Хенераль Диас 3:0 Спортиво Лукеньо
Минерос де Гуайяна Последние 20 матчей: +6 =6 -8Яракуянос 0:2 Минерос де Гуайяна Минерос де Гуайяна 0:1 Карабобо Минерос де Гуайяна 2:3 Спортиво Лукеньо Португеза Акаригуа 1:0 Минерос де Гуайяна
Португеза Акаригуа 1:1 Минерос де Гуайяна Минерос де Гуайяна 1:0 Карабобо Эстудиантес Каракас 1:0 Минерос де Гуайяна Минерос де Гуайяна 1:0 Атлетико Каракас Метрополитанос 2:1 Минерос де Гуайяна Минерос де Гуайяна 2:2 Монагас Эстудиантес Мерида 1:0 Минерос де Гуайяна Минерос де Гуайяна 0:0 Каракас Сулия 4:1 Минерос де Гуайяна Минерос де Гуайяна 1:0 Трухильянос Академия Пуэрто-Кабельо 1:1 Минерос де Гуайяна Минерос де Гуайяна 2:0 Арагуа Тачира 3:2 Минерос де Гуайяна Минерос де Гуайяна 3:0 Самора Депортиво Лара 1:1 Минерос де Гуайяна Минерос де Гуайяна 1:1 Льянерос де Гуанаре
Последние игры между собой
Спортиво Лукеньо: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Минерос де Гуайяна: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
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