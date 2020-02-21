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  3. Копа Судамерикана: 1/32 финала
Эль Насьональ
0:1
Первый тайм: 28'
Феникс
0'
6' Желтая карточка
Де Хесус Марлон
18' Желтая карточка
0:1
22' Гол
26' Желтая карточка
 28'
1
Johan
Padilla
4
Паредес
Хуан
Карлос
17
Jean
Pena
13
Henry
Junior
Canga
Ortiz
16
Henry
Quinonez
11
Tito
Johan
Valencia
7
Holger
Matamoros
5
Ronal
de
Jesus
8
Jairo
Padilla
9
Де
Хесус
Марлон
21
Luis
Gonzalo
Congo
Minda
12
Ernesto
Hernandez
27
Angel
XXI
6
Leo
Coelho
17
Ignacio
Pallas
24
Juan
Alvez
8
Nicolas
Fernandez3
20
Manuel
Ugarte
19
Agustin
Canobbio
11
Maureen
Franco
23
Adrian
Argacha
29
Nicolas
Machado
Эль Насьональ
Феникс

Ход матча

6'
Де Хесус Марлон
 
18'
 
22'
0:1
26'
 

Предыдущие игры

Эль Насьональ Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Эль Насьональ 2:1 ЛДУ Портовьехо Феникс 1:0 Эль Насьональ Макара 0:1 Эль Насьональ Эль Насьональ 4:2 Индепендьенте дель Валле
Гуаякиль Сити 0:1 Эль Насьональ Эль Насьональ 0:1 Америка Кито Фуэрса Амарилья 0:4 Эль Насьональ Эль Насьональ 1:2 Текнико Университарио ЛДУ Кито 2:0 Эль Насьональ Эль Насьональ 0:1 Универсидад Католика Сантьяго Ольмедо 0:2 Эль Насьональ Эль Насьональ 1:0 Эмелек Депортиво Куэнка 2:2 Эль Насьональ Эль Насьональ 2:0 Мушук Руна Дельфин 1:0 Эль Насьональ Аукас 0:0 Эль Насьональ Эль Насьональ 1:0 Барселона Гуаякиль Эль Насьональ 1:2 Макара Индепендьенте дель Валле 1:0 Эль Насьональ Эль Насьональ 2:1 Гуаякиль Сити
Феникс Последние 20 матчей: +4 =5 -11
River Plate1 2:2 Феникс Феникс 1:0 Эль Насьональ Рампла Хуниорс 2:1 Феникс Феникс 3:2 Дефенсор Спортинг
Penarol1 2:1 Феникс Феникс 1:2 Атлетико Прогресо Феникс 1:1 Серро Ларго Насьональ Монтевидео 2:0 Феникс Феникс 1:0 River Plate1 Серро 1:0 Феникс Феникс 0:2 Пласа Колония Феникс 1:2 Бостон Ривер Расинг Монтевидео 4:1 Феникс Феникс 3:3 Монтевидео Уондерерс Ливерпуль Монтевидео 1:1 Феникс Феникс 2:2 Хувентуд Лас-Пьедрас Серро Ларго 1:0 Феникс Серро 0:1 Феникс Феникс 0:1 Пласа Колония Расинг Монтевидео 3:1 Феникс

Последние игры между собой

Эль Насьональ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Феникс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Феникс 1:0 Эль Насьональ Копа Судамерикана
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    26'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    18'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Де Хесус Марлон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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