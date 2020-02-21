Эль Насьональ
0:1
Первый тайм: 28'
Феникс
6' Желтая карточкаДе Хесус Марлон
17
Jean
Pena
27
Angel
XXI
24
Juan
Alvez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Jean PenaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
30 Sixto Mina
-
-
18 Felipe Mejia
-
-
19 Juan Lara
-
-
-
Главный тренер: Carlos Sevilla
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Angel XXIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Juan AlvezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Bruno Scorza
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lorenzo Carrabs
Ход матча
18'
22'
0:1
26'
Предыдущие игры
Эль Насьональ Последние 20 матчей: +10 =2 -8Эль Насьональ 2:1 ЛДУ Портовьехо Феникс 1:0 Эль Насьональ Макара 0:1 Эль Насьональ Эль Насьональ 4:2 Индепендьенте дель Валле
Гуаякиль Сити 0:1 Эль Насьональ Эль Насьональ 0:1 Америка Кито Фуэрса Амарилья 0:4 Эль Насьональ Эль Насьональ 1:2 Текнико Университарио ЛДУ Кито 2:0 Эль Насьональ Эль Насьональ 0:1 Универсидад Католика Сантьяго Ольмедо 0:2 Эль Насьональ Эль Насьональ 1:0 Эмелек Депортиво Куэнка 2:2 Эль Насьональ Эль Насьональ 2:0 Мушук Руна Дельфин 1:0 Эль Насьональ Аукас 0:0 Эль Насьональ Эль Насьональ 1:0 Барселона Гуаякиль Эль Насьональ 1:2 Макара Индепендьенте дель Валле 1:0 Эль Насьональ Эль Насьональ 2:1 Гуаякиль Сити
Феникс Последние 20 матчей: +4 =5 -11River Plate1 2:2 Феникс Феникс 1:0 Эль Насьональ Рампла Хуниорс 2:1 Феникс Феникс 3:2 Дефенсор Спортинг
Penarol1 2:1 Феникс Феникс 1:2 Атлетико Прогресо Феникс 1:1 Серро Ларго Насьональ Монтевидео 2:0 Феникс Феникс 1:0 River Plate1 Серро 1:0 Феникс Феникс 0:2 Пласа Колония Феникс 1:2 Бостон Ривер Расинг Монтевидео 4:1 Феникс Феникс 3:3 Монтевидео Уондерерс Ливерпуль Монтевидео 1:1 Феникс Феникс 2:2 Хувентуд Лас-Пьедрас Серро Ларго 1:0 Феникс Серро 0:1 Феникс Феникс 0:1 Пласа Колония Расинг Монтевидео 3:1 Феникс
Последние игры между собой
Эль Насьональ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Феникс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
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