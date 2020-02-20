Лига Европы 2019-2020

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Айнтрахт Фр
4:1
Конец матча

Стадион:
Ред Булл Зальцбург
0'
1:0
12' Гол
Камада Даити
2:0
43' Гол
Камада Даити
3:0
53' Гол
Камада Даити
55' Желтая карточка
Адейеми Карим
4:0
56' Гол
Костич Филип
83' Желтая карточка
Соу Джибриль
4:1
85' Пенальти
Хи-Чан Хван
90'+5
1
Трапп
Кевин
19
Абрахам
Давид
20
Хасебе
Макото
2
Н'Дика
Эван
18
Туре
Альмами
3
Ильзанкер
Штефан
17
Роде
Себастьян
10
Костич
Филип
8
Соу
Джибриль
33
Андре
Силва
15
Камада
Даити
1
Станкович
Цицан
25
Фаркаш
Патрик
6
Онгене
Жером
39
Вебер
Максимилиан
17
Ульмер
Андреас
45
Мвепу
Энок
16
Юнузович
Златко
14
Собослаи
Доминик
37
Окугава
Масая
9
Хи-Чан
Хван
20
Дака
Пэтсон
Айнтрахт Фр
3-4-1-2
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2

Ход матча

12'
Камада Даити
(Туре Альмами)
1:0
43'
Камада Даити
(Соу Джибриль)
2:0
46'
 
Адейеми Карим
Окугава Масая
46'
 
Койта Секу
Дака Пэтсон
53'
Камада Даити
(Н'Дика Эван)
3:0
55'
 
Адейеми Карим
56'
Костич Филип
(Андре Силва)
4:0
71'
 
Камара Мохамед VII
Собослаи Доминик
75'
Пасьенса Гонсало
Андре Силва
 
81'
Да Коста Данни
Камада Даити
 
83'
Соу Джибриль
 
85'
4:1
Хи-Чан Хван
86'
Дурм Эрик
Ильзанкер Штефан
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 8
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:0 Аугсбург Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр Герта 2:1 Айнтрахт Фр Падерборн 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:3 Витория Гимарайнш Айнтрахт Фр 2:2 Герта Майнц 2:1 Айнтрахт Фр Арсенал 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Зандхаузен Фрайбург 1:0 Айнтрахт Фр Стандард 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:1 Бавария Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Фр
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК Амштеттен 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Гурник Забже Ред Булл Зальцбург 6:0 Блау-Вайс Линц
Ред Булл Зальцбург 6:3 Зенит Al-Arabi3 0:6 Ред Булл Зальцбург Хартберг 2:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 0:2 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 5:1 Сваровски Тироль Адмира 1:1 Ред Булл Зальцбург Генк 1:4 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен Вольфсбергер 0:3 Ред Булл Зальцбург Наполи 1:1 Ред Булл Зальцбург Маттерсбург 0:3 Ред Булл Зальцбург Эбрайхсдорф 0:5 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:3 Наполи Штурм 1:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 6:0 Альтах

Последние игры между собой

Айнтрахт Фр: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ред Булл Зальцбург: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ред Булл Зальцбург 1:4 Айнтрахт Фр Международные матчи (клубы)
1/16 финала
4 Айнтрахт Фр
1 Ред Булл Зальцбург
1 Копенгаген
1 Селтик
0 Лудогорец
2 Интер Милан
2 Хетафе
0 Аякс
1 Брюгге
1 Манчестер Юнайтед
3 Спортинг Л
1 Истанбул Башакшехир
2 Шахтёр Донецк
1 Бенфика
1 ЧФР Клуж
1 Севилья
0 АПОЭЛ
0 Базель
0 Байер Л
0 Порту
0 Вольфсбург
0 Мальмё
0 Вулверхэмптон
0 Эспаньол
0 АЗ Алкмаар
0 ЛАСК
0 Глазго Рейнджерс
0 Брага
0 Олимпиакос
0 Арсенал
0 Рома
0 Гент
1/8 финала
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Камада Даити бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Камада Даити бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 4:1 Ред Булл Зальцбург
Айнтрахт Фр
74.1% (123)
Ничья
11.4% (19)
Ред Булл Зальцбург
14.5% (24)
2:1 Айнтрахт Фр
42.8% (71)
3:1 Айнтрахт Фр
10.8% (18)
1:2 Ред Булл Зальцбург
7.2% (12)
2:2 Ничья
6% (10)
1:0 Айнтрахт Фр
6% (10)
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