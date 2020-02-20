Лига Европы 2019-2020
Айнтрахт Фр
4:1
Конец матча
Стадион: Коммерцбанк-Арена
Ред Булл Зальцбург
1:0
12' ГолКамада Даити
2:0
43' ГолКамада Даити
3:0
53' ГолКамада Даити
55' Желтая карточкаАдейеми Карим
4:0
56' ГолКостич Филип
83' Желтая карточкаСоу Джибриль
4:1
85' ПенальтиХи-Чан Хван
18
Туре
Альмами
10
Костич
Филип
33
Андре
Силва
15
Камада
Даити
45
Мвепу
Энок
20
Дака
Пэтсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
-
15 Камада ДаитиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Дурм ЭрикПолузащитник
-
28 Кор ДоминикПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Мвепу ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Дака ПэтсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марш Джесси
Ход матча
12'
1:0
43'
2:0
53'
3:0
55'
56'
4:0
83'
85'
4:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
9 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: +8 =2 -10Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:0 Аугсбург Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр Герта 2:1 Айнтрахт Фр Падерборн 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:4 Кёльн Шальке 04 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:3 Витория Гимарайнш Айнтрахт Фр 2:2 Герта Майнц 2:1 Айнтрахт Фр Арсенал 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Зандхаузен Фрайбург 1:0 Айнтрахт Фр Стандард 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:1 Бавария Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Фр
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +12 =5 -3Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК Амштеттен 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Гурник Забже Ред Булл Зальцбург 6:0 Блау-Вайс Линц
Ред Булл Зальцбург 6:3 Зенит Al-Arabi3 0:6 Ред Булл Зальцбург Хартберг 2:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 0:2 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 5:1 Сваровски Тироль Адмира 1:1 Ред Булл Зальцбург Генк 1:4 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен Вольфсбергер 0:3 Ред Булл Зальцбург Наполи 1:1 Ред Булл Зальцбург Маттерсбург 0:3 Ред Булл Зальцбург Эбрайхсдорф 0:5 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 2:3 Наполи Штурм 1:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 6:0 Альтах
Последние игры между собой
Айнтрахт Фр: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ред Булл Зальцбург: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
1/16 финала
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Айнтрахт Фр
74.1% (123)
Ничья
11.4% (19)
Ред Булл Зальцбург
14.5% (24)
2:1 Айнтрахт Фр
42.8% (71)
3:1 Айнтрахт Фр
10.8% (18)
1:2 Ред Булл Зальцбург
7.2% (12)
2:2 Ничья
6% (10)
1:0 Айнтрахт Фр
6% (10)
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