Лига Европы 2019-2020

Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Жюльен Кристофер из команды Селтик является претендентом на награду Woman of the Match после отличного выступления сегодня.

95' Сегодняшная посещаемость составляет 34346 болельщиков

94' Стаге Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Селтик вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Удар от ворот произведет Селтик

91' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Битон Нир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Селтик вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Тактическая замена. Jeremie Frimpong уходит с поля и его заменяет Шимунович Йозо

83' Битон Нир совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

82' Jeremie Frimpong выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

81' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Битон Нир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Жюльен Кристофер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

80' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Эльюнусси Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Кристи Райан получает желтую карточку за игру рукой

78' После проверки VAR судья изменил решение - Копенгаген пробьет пенальти!

77' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

75' Айер Кристоффер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

75' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Хорошие скиллы дриблинга показывает Миккель Кауфманн , обходя своих соперников

74' Селтик вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Зека Карлос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Капитан вынужден отдать свою повязку, потому что она покидает пределы поля.

70' Эдуар Одсонн из команды Селтик делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

70' Матч возобновлен

69' Зека Карлос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Браун Скотт из команды Селтик должен радоваться, что не удален с поля за такое действие

68' Браун Скотт совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

68' Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Хорошо играет на выходе Форстер Фрейзер - мяч в ее руках

65' Сигурдссон Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Форрест Джеймс из команды Селтик пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

63' Удар от ворот произведет Селтик

63' Удар от ворот произведет Селтик

61' Сигурдссон Рагнар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Jeremie Frimpong из команды Селтик отправил кросс в штрафную...

61' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Селтик делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.

60' Браун Скотт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Удар от ворот произведет Копенгаген

58' Пространство открывается для Макгрегор Каллум , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

58' Варела Гильермо из команды Копенгаген пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

57' Селтик вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Зека Карлос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Селтик вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Сигурдссон Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Хорошие скиллы дриблинга показывает Форрест Джеймс , обходя своих соперников

54' Jeremie Frimpong из команды Селтик делает навес прямо в штрафную.

54' Селтик вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Г О О О О Л - Н'Дойе Даме изменил счет на табло!

51' Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Овьедо Брайан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

48' Отличная игра от Варела Гильермо из команды Копенгаген . Она направляет мяч за линию обороны, но шанс в конце концов упущен

47' Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Жюльен Кристофер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...