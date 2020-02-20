Лига Европы 2019-2020
Копенгаген
1:1
Конец матча
Стадион: Телья Паркен Зрители: 34346
Селтик
0:1
14' ГолЭдуар Одсонн
49' Желтая карточкаОвьедо Брайан
1:1
52' ГолН'Дойе Даме
68' Желтая карточкаБраун Скотт
78' Желтая карточкаКристи Райан
1:1
79' Не забитый пенальтиСтаге Йенс
83' Желтая карточкаБитон Нир
16
Пеп
Мас
10
Зека
Карлос
33
Фальк
Расмус
14
Н'Дойе
Даме
18
Майкл
Сантос
21
Нтшан
Жюль
22
Эдуар
Одсонн
17
Кристи
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Пеп МасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Зека КарлосПолузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
-
14 Н'Дойе ДамеНападающий
-
18 Майкл СантосНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Нтшан ЖюльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
-
17 Кристи РайанНападающий
- Запасные игроки
-
29 Бэйн СкоттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Рогич ТомасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Байо ВакунНападающий
-
Главный тренер: Леннон Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
14'
0:1
49'
52'
1:1
68'
73'
78'
79'
1:1
83'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 5
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Копенгаген Последние 20 матчей: +11 =3 -6Эсбьерг 1:0 Копенгаген Копенгаген 0:1 Орхус Норрчёпинг 0:0 Копенгаген Копенгаген 1:0 Астана
Копенгаген 2:0 Хальмстад Копенгаген 2:1 Оденсе Копенгаген 0:1 Мальмё Нордшелланн 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:1 Брондбю Лугано 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:1 Хобро Митьюлланд 4:1 Копенгаген Копенгаген 1:1 Динамо Киев Копенгаген 3:0 Сённерйюск Копенгаген 4:1 Нордшелланн Орхус 1:2 Копенгаген Динамо Киев 1:1 Копенгаген Копенгаген 3:1 Эсбьерг Брондбю 3:1 Копенгаген Мальмё 1:1 Копенгаген
Селтик Последние 20 матчей: +18 =0 -2Абердин 1:2 Селтик Селтик 5:0 Хартс Клайд 0:3 Селтик Мотеруэлл 0:4 Селтик
Гамильтон Академикал 1:4 Селтик Сент-Джонстон 0:3 Селтик Селтик 3:0 Росс Каунти Килмарнок 1:3 Селтик Партик Тисл 1:2 Селтик Селтик 1:2 Глазго Рейнджерс Сент-Миррен 1:2 Селтик Селтик 2:1 Абердин Хартс 0:2 Селтик Селтик 2:0 Хиберниан ЧФР Клуж 2:0 Селтик Глазго Рейнджерс 0:1 Селтик Селтик 2:1 Гамильтон Академикал Росс Каунти 1:4 Селтик Селтик 3:1 Ренн Селтик 4:0 Ливингстон
1/16 финала
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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— ?
Финал
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— ?
Копенгаген
19% (31)
Ничья
39.3% (64)
Селтик
41.7% (68)
1:1 Ничья
34.4% (56)
1:2 Селтик
22.7% (37)
0:1 Селтик
13.5% (22)
1:0 Копенгаген
10.4% (17)
2:1 Копенгаген
6.7% (11)
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