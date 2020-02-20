Лига Европы 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2019-2020
Копенгаген
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 34346
Селтик
0'
0:1
14' Гол
Эдуар Одсонн
49' Желтая карточка
Овьедо Брайан
1:1
52' Гол
Н'Дойе Даме
68' Желтая карточка
Браун Скотт
78' Желтая карточка
Кристи Райан
1:1
79' Не забитый пенальти
Стаге Йенс
83' Желтая карточка
Битон Нир
90'+5
21
Йонссон
Карл-Йохан
2
Варела
Гильермо
25
Нельссон
Виктор
27
Сигурдссон
Рагнар
19
Овьедо
Брайан
16
Пеп
Мас
6
Стаге
Йенс
10
Зека
Карлос
33
Фальк
Расмус
14
Н'Дойе
Даме
18
Майкл
Сантос
67
Форстер
Фрейзер
30
Фримпонг
Жереми
35
Айер
Кристоффер
2
Жюльен
Кристофер
15
Хейз
Джонатан
21
Нтшан
Жюль
8
Браун
Скотт
42
Макгрегор
Каллум
49
Форрест
Джеймс
22
Эдуар
Одсонн
17
Кристи
Райан
Копенгаген
4-4-2
Селтик
4-3-3

Ход матча

14'
0:1
Эдуар Одсонн
(Макгрегор Каллум)
49'
Овьедо Брайан
 
52'
Н'Дойе Даме
(Фальк Расмус)
1:1
60'
 
Эльюнусси Мохамед
Нтшан Жюль
68'
 
Браун Скотт
73'
Mikkel Kaufmann
Майкл Сантос
 
73'
Бенгтссон Пьер
Овьедо Брайан
 
73'
 
Битон Нир
Браун Скотт
78'
 
Кристи Райан
79'
Стаге Йенс
1:1
83'
 
Битон Нир
83'
 
Шимунович Йозо
Фримпонг Жереми
86'
Папаяннопулос Сотирис
Сигурдссон Рагнар
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Копенгаген Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Эсбьерг 1:0 Копенгаген Копенгаген 0:1 Орхус Норрчёпинг 0:0 Копенгаген Копенгаген 1:0 Астана
Копенгаген 2:0 Хальмстад Копенгаген 2:1 Оденсе Копенгаген 0:1 Мальмё Нордшелланн 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:1 Брондбю Лугано 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:1 Хобро Митьюлланд 4:1 Копенгаген Копенгаген 1:1 Динамо Киев Копенгаген 3:0 Сённерйюск Копенгаген 4:1 Нордшелланн Орхус 1:2 Копенгаген Динамо Киев 1:1 Копенгаген Копенгаген 3:1 Эсбьерг Брондбю 3:1 Копенгаген Мальмё 1:1 Копенгаген
Селтик Последние 20 матчей: +18 =0 -2
Абердин 1:2 Селтик Селтик 5:0 Хартс Клайд 0:3 Селтик Мотеруэлл 0:4 Селтик
Гамильтон Академикал 1:4 Селтик Сент-Джонстон 0:3 Селтик Селтик 3:0 Росс Каунти Килмарнок 1:3 Селтик Партик Тисл 1:2 Селтик Селтик 1:2 Глазго Рейнджерс Сент-Миррен 1:2 Селтик Селтик 2:1 Абердин Хартс 0:2 Селтик Селтик 2:0 Хиберниан ЧФР Клуж 2:0 Селтик Глазго Рейнджерс 0:1 Селтик Селтик 2:1 Гамильтон Академикал Росс Каунти 1:4 Селтик Селтик 3:1 Ренн Селтик 4:0 Ливингстон
1/16 финала
4 Айнтрахт Фр
1 Ред Булл Зальцбург
1 Копенгаген
1 Селтик
0 Лудогорец
2 Интер Милан
2 Хетафе
0 Аякс
1 Брюгге
1 Манчестер Юнайтед
3 Спортинг Л
1 Истанбул Башакшехир
2 Шахтёр Донецк
1 Бенфика
1 ЧФР Клуж
1 Севилья
0 АПОЭЛ
0 Базель
0 Байер Л
0 Порту
0 Вольфсбург
0 Мальмё
0 Вулверхэмптон
0 Эспаньол
0 АЗ Алкмаар
0 ЛАСК
0 Глазго Рейнджерс
0 Брага
0 Олимпиакос
0 Арсенал
0 Рома
0 Гент
1/8 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Прогнозы на матч Копенгаген 1:1 Селтик
Копенгаген
19% (31)
Ничья
39.3% (64)
Селтик
41.7% (68)
1:1 Ничья
34.4% (56)
1:2 Селтик
22.7% (37)
0:1 Селтик
13.5% (22)
1:0 Копенгаген
10.4% (17)
2:1 Копенгаген
6.7% (11)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
Скачивайте наши приложения
 