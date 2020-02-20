Лига Европы 2019-2020

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Хетафе
 
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Стадион:
Аякс

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Барселона 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Атлетик Б 0:2 Хетафе Хетафе 1:0 Бетис
Леганес 0:3 Хетафе Бадалона 2:0 Хетафе Хетафе 0:3 Реал Мадрид Вильярреал 1:0 Хетафе Эль-Пальмар 1:2 Хетафе Хетафе 2:0 Вальядолид Хетафе 3:0 Краснодар Эйбар 0:1 Хетафе Хетафе 4:0 Леванте Трабзонспор 0:1 Хетафе Эспаньол 1:1 Хетафе Хетафе 0:0 Осасуна Базель 2:1 Хетафе Сельта 0:1 Хетафе Хетафе 3:1 Гранада Севилья 2:0 Хетафе
Аякс Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Аякс 3:0 Ваалвейк Витесс 0:3 Аякс Аякс 1:0 ПСВ Гронинген 2:1 Аякс
Аякс 7:0 Спакенбург Аякс 2:1 Спарта Роттердам Аякс 3:1 Брюгге Аякс 2:0 Эйпен Аякс 6:1 АДО Ден Хааг Телстар 3:4 Аякс АЗ Алкмаар 1:0 Аякс Аякс 0:1 Валенсия Аякс 0:2 Виллем II Твенте 2:5 Аякс Лилль 0:2 Аякс Аякс 4:1 Хераклес Аякс 4:0 Утрехт Челси 4:4 Аякс ПЕК Зволле 2:4 Аякс Аякс 4:0 Фейеноорд
1/16 финала
0 Айнтрахт Фр
0 Ред Булл Зальцбург
0 Копенгаген
0 Селтик
0 Лудогорец
0 Интер Милан
0 Хетафе
0 Аякс
0 Брюгге
0 Манчестер Юнайтед
0 Спортинг Л
0 Истанбул Башакшехир
0 Шахтёр Донецк
0 Бенфика
0 ЧФР Клуж
0 Севилья
0 АПОЭЛ
0 Базель
0 Байер Л
0 Порту
0 Вольфсбург
0 Мальмё
0 Вулверхэмптон
0 Эспаньол
0 АЗ Алкмаар
0 ЛАСК
0 Глазго Рейнджерс
0 Брага
0 Олимпиакос
0 Арсенал
0 Рома
0 Гент
1/8 финала
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1/4 финала
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  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция первого матча 1/16 финала Лиги Европы, "Хетафе" - "Аякс". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Хетафе - Аякс

    До начала игры, которая состоится 20.02.2020, осталось 2 часа 11 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


Новости
Прогнозы на матч Хетафе - Аякс
Хетафе
24.7% (36)
Ничья
34.2% (50)
Аякс
41.1% (60)
1:1 Ничья
28.1% (41)
1:2 Аякс
22.6% (33)
2:1 Хетафе
12.3% (18)
1:0 Хетафе
8.2% (12)
1:3 Аякс
6.8% (10)
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