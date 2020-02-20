Лига Европы 2019-2020

—

Текстовая онлайн трансляция матча Хетафе - Аякс

До начала игры, которая состоится 20.02.2020, осталось 2 часа 11 минут.До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладкеВо вкладкеузнаете в какой форме команды подошли к матчу.Предварительные составы во вкладкеТурнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке