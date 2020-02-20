Лига Европы 2019-2020
Хетафе
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Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
Аякс
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: +12 =2 -6Барселона 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Атлетик Б 0:2 Хетафе Хетафе 1:0 Бетис
Леганес 0:3 Хетафе Бадалона 2:0 Хетафе Хетафе 0:3 Реал Мадрид Вильярреал 1:0 Хетафе Эль-Пальмар 1:2 Хетафе Хетафе 2:0 Вальядолид Хетафе 3:0 Краснодар Эйбар 0:1 Хетафе Хетафе 4:0 Леванте Трабзонспор 0:1 Хетафе Эспаньол 1:1 Хетафе Хетафе 0:0 Осасуна Базель 2:1 Хетафе Сельта 0:1 Хетафе Хетафе 3:1 Гранада Севилья 2:0 Хетафе
Аякс Последние 20 матчей: +15 =1 -4Аякс 3:0 Ваалвейк Витесс 0:3 Аякс Аякс 1:0 ПСВ Гронинген 2:1 Аякс
1/16 финала
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Хетафе
24.7% (36)
Ничья
34.2% (50)
Аякс
41.1% (60)
1:1 Ничья
28.1% (41)
1:2 Аякс
22.6% (33)
2:1 Хетафе
12.3% (18)
1:0 Хетафе
8.2% (12)
1:3 Аякс
6.8% (10)
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