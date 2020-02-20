Лига Европы 2019-2020

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АПОЭЛ
0:1
Первый тайм: 39'

Стадион:
Базель
0'
0:1
16' Гол
Петретта Рауль
28' Желтая карточка
Павлович Андрия
39'
27
Белек
Вид
29
Вурос
Праксителис
30
Меркис
Георге
44
Иоанну
Николас
91
Михайлович
Драган
Йенсен
Майк
95
Алеф
Салданья
14
Матич
Урош
10
Де
Винсенти
Томас
11
Сулейман
Муса
20
Павлович
Андрия
1
Омлин
Йонас
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
6
Альдерете
Омар
15
Риверос
Блас
34
Джака
Таулант
20
Фрай
Фабиан
14
Штокер
Валентин
10
Кампо
Самуэле
28
Петретта
Рауль
98
Кабрал
Артур
АПОЭЛ
3-4-2-1
Базель
4-2-3-1

Ход матча

16'
0:1
Петретта Рауль
(Джюмарт Эрай)
28'
Павлович Андрия
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

АПОЭЛ Последние 20 матчей: +10 =4 -6
АПОЭЛ 4:1 Аполлон АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Анортосис АПОЭЛ 2:1 Неа Саламина
АПОЭЛ 1:2 Аполлон Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Аполлон 1:0 АПОЭЛ Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ Анортосис 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 4:2 Олимпиакос Никосия АПОЭЛ 4:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 2:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна АПОЭЛ 1:0 Севилья Олимпиакос Никосия 2:0 АПОЭЛ Омония 0:0 АПОЭЛ Дюделанж 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Пафос Аполлон 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:1 Карабах
Базель Последние 20 матчей: +9 =1 -10
Базель 0:1 Тун Цюрих 0:4 Базель Базель 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:0 Базель
Базель 1:2 Грасcхоппер Базель 0:2 Гамбург Базель 1:0 ФКСБ Базель 0:2 Штуттгарт Фортуна 2:3 Базель Люцерн 2:1 Базель Базель 2:0 Трабзонспор Базель 4:0 Сьон Базель 3:0 Янг Бойз Краснодар 1:0 Базель Серветт 2:0 Базель Лугано 0:3 Базель Базель 2:1 Хетафе Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Стад Лозанна-Уши 1:2 Базель Цюрих 3:2 Базель
1/16 финала
4 Айнтрахт Фр
1 Ред Булл Зальцбург
1 Копенгаген
1 Селтик
0 Лудогорец
2 Интер Милан
2 Хетафе
0 Аякс
1 Брюгге
1 Манчестер Юнайтед
3 Спортинг Л
1 Истанбул Башакшехир
2 Шахтёр Донецк
1 Бенфика
1 ЧФР Клуж
1 Севилья
0 АПОЭЛ
0 Базель
0 Байер Л
0 Порту
0 Вольфсбург
0 Мальмё
0 Вулверхэмптон
0 Эспаньол
0 АЗ Алкмаар
0 ЛАСК
0 Глазго Рейнджерс
0 Брага
0 Олимпиакос
0 Арсенал
0 Рома
0 Гент
1/8 финала
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч АПОЭЛ 0:1 Базель
АПОЭЛ
21.3% (35)
Ничья
40.2% (66)
Базель
38.4% (63)
1:1 Ничья
35.4% (58)
1:2 Базель
20.1% (33)
1:0 АПОЭЛ
11% (18)
0:1 Базель
10.4% (17)
2:1 АПОЭЛ
6.7% (11)
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