Лига Европы 2019-2020
0:1
16' ГолПетретта Рауль
28' Желтая карточкаПавлович Андрия
27
Белек
Вид
14
Матич
Урош
15
Риверос
Блас
20
Фрай
Фабиан
98
Кабрал
Артур
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Матич УрошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Узунидис Маринос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Риверос БласЗащитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Адеми КемальНападающий
-
-
-
Главный тренер: Коллер Марсель
Ход матча
16'
0:1
28'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Предыдущие игры
АПОЭЛ Последние 20 матчей: +10 =4 -6АПОЭЛ 4:1 Аполлон АЕК Ларнака 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 0:0 Анортосис АПОЭЛ 2:1 Неа Саламина
АПОЭЛ 1:2 Аполлон Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Аполлон 1:0 АПОЭЛ Этникос Ахна 0:0 АПОЭЛ Анортосис 1:0 АПОЭЛ АПОЭЛ 4:2 Олимпиакос Никосия АПОЭЛ 4:0 Эносис АЕЛ Лимаcсол 2:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:0 Этникос Ахна АПОЭЛ 1:0 Севилья Олимпиакос Никосия 2:0 АПОЭЛ Омония 0:0 АПОЭЛ Дюделанж 0:2 АПОЭЛ АПОЭЛ 3:0 Пафос Аполлон 1:1 АПОЭЛ АПОЭЛ 2:1 Карабах
Базель Последние 20 матчей: +9 =1 -10Базель 0:1 Тун Цюрих 0:4 Базель Базель 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:0 Базель
Базель 1:2 Грасcхоппер Базель 0:2 Гамбург Базель 1:0 ФКСБ Базель 0:2 Штуттгарт Фортуна 2:3 Базель Люцерн 2:1 Базель Базель 2:0 Трабзонспор Базель 4:0 Сьон Базель 3:0 Янг Бойз Краснодар 1:0 Базель Серветт 2:0 Базель Лугано 0:3 Базель Базель 2:1 Хетафе Базель 1:1 Нёвшатель Ксамакс Стад Лозанна-Уши 1:2 Базель Цюрих 3:2 Базель
1/16 финала
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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— ?
АПОЭЛ
21.3% (35)
Ничья
40.2% (66)
Базель
38.4% (63)
1:1 Ничья
35.4% (58)
1:2 Базель
20.1% (33)
1:0 АПОЭЛ
11% (18)
0:1 Базель
10.4% (17)
2:1 АПОЭЛ
6.7% (11)
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