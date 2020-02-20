Лига Европы 2019-2020
26' Желтая карточкаКорона Хесус
1:0
29' ГолАларио Лукас
29
Хавец
Кай
11
Амири
Надим
13
Аларио
Лукас
13
Теллес
Алекс
17
Корона
Хесус
16
Урибе
Андрес
11
Марега
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Хавец КайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
-
13 Аларио ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Теллес АлексЗащитник
-
17 Корона ХесусПолузащитник
-
16 Урибе АндресПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Марега МуссаНападающий
- Запасные игроки
-
31 Кошта ДиогуВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Зе Луиш ЖозеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
Ход матча
26'
29'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
69 Владение мячом, % 31
Предыдущие игры
Байер Л Последние 20 матчей: +13 =1 -6Унион Берлин 2:3 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия Д Байер Л 2:1 Штуттгарт Хоффенхайм 2:1 Байер Л
Байер Л 3:0 Фортуна Падерборн 1:4 Байер Л Байер Л 3:2 Санкт-Галлен Байер Л 3:4 Утрехт Майнц 0:1 Байер Л Байер Л 0:1 Герта Кёльн 2:0 Байер Л Байер Л 0:2 Ювентус Байер Л 2:1 Шальке 04 Бавария 1:2 Байер Л Локомотив Москва 0:2 Байер Л Байер Л 1:1 Фрайбург Вольфсбург 0:2 Байер Л Байер Л 2:1 Атлетико М Байер Л 1:2 Боруссия М Байер Л 1:0 Падерборн
Порту Последние 20 матчей: +16 =2 -2Витория Гимарайнш 1:2 Порту Порту 3:0 Академику Визеу Порту 3:2 Бенфика Академику Визеу 1:1 Порту
Витория Сетубал 0:4 Порту Порту 2:1 Жил Висенте Брага 1:0 Порту Витория Гимарайнш 1:2 Порту Порту 1:2 Брага Порту 2:1 Варзим Морейренсе 2:4 Порту Спортинг Л 1:2 Порту Шавиш 2:4 Порту Порту 1:0 Санта-Клара Порту 3:0 Тондела Порту 3:2 Фейеноорд Белененсеш 1:1 Порту Каса Пиа 0:3 Порту Порту 2:0 Пасуш де Феррейра Янг Бойз 1:2 Порту
Последние игры между собой
Байер Л: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Порту: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
1/16 финала
1/8 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Байер Л
71.3% (117)
Ничья
20.1% (33)
Порту
8.5% (14)
2:1 Байер Л
45.7% (75)
1:1 Ничья
15.9% (26)
1:0 Байер Л
11% (18)
1:2 Порту
5.5% (9)
3:1 Байер Л
4.9% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный