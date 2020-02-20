Лига Европы 2019-2020

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Байер Л
1:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Порту
0'
26' Желтая карточка
Корона Хесус
1:0
29' Гол
Аларио Лукас
36'
1
Градецки
Лукаш
8
Бендер
Ларс
12
Тапсоба
Эдмон
5
Бендер
Свен
22
Синкгравен
Дэйли
29
Хавец
Кай
20
Арангис
Чарлес
10
Демирбай
Керем
11
Амири
Надим
13
Аларио
Лукас
31
Фолланд
Кевин
32
Марчесин
Агустин
18
Манафа
Вилсон
19
М'Бемба
Шансель
5
Маркано
Иван
13
Теллес
Алекс
17
Корона
Хесус
16
Урибе
Андрес
27
Оливейра
Сержиу
7
Диас
Луис
29
Соарес
Франсиско
11
Марега
Мусса
Байер Л
4-4-2
Порту
4-4-2

Ход матча

26'
 
Корона Хесус
29'
Аларио Лукас
(Демирбай Керем)
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 69 Владение мячом, % 31

Предыдущие игры

Байер Л Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Унион Берлин 2:3 Байер Л Байер Л 4:3 Боруссия Д Байер Л 2:1 Штуттгарт Хоффенхайм 2:1 Байер Л
Байер Л 3:0 Фортуна Падерборн 1:4 Байер Л Байер Л 3:2 Санкт-Галлен Байер Л 3:4 Утрехт Майнц 0:1 Байер Л Байер Л 0:1 Герта Кёльн 2:0 Байер Л Байер Л 0:2 Ювентус Байер Л 2:1 Шальке 04 Бавария 1:2 Байер Л Локомотив Москва 0:2 Байер Л Байер Л 1:1 Фрайбург Вольфсбург 0:2 Байер Л Байер Л 2:1 Атлетико М Байер Л 1:2 Боруссия М Байер Л 1:0 Падерборн
Порту Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Витория Гимарайнш 1:2 Порту Порту 3:0 Академику Визеу Порту 3:2 Бенфика Академику Визеу 1:1 Порту
Витория Сетубал 0:4 Порту Порту 2:1 Жил Висенте Брага 1:0 Порту Витория Гимарайнш 1:2 Порту Порту 1:2 Брага Порту 2:1 Варзим Морейренсе 2:4 Порту Спортинг Л 1:2 Порту Шавиш 2:4 Порту Порту 1:0 Санта-Клара Порту 3:0 Тондела Порту 3:2 Фейеноорд Белененсеш 1:1 Порту Каса Пиа 0:3 Порту Порту 2:0 Пасуш де Феррейра Янг Бойз 1:2 Порту

Последние игры между собой

Байер Л: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Порту: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Байер Л 1:1 Порту Товарищеские матчи
1/16 финала
4 Айнтрахт Фр
1 Ред Булл Зальцбург
1 Копенгаген
1 Селтик
0 Лудогорец
2 Интер Милан
2 Хетафе
0 Аякс
1 Брюгге
1 Манчестер Юнайтед
3 Спортинг Л
1 Истанбул Башакшехир
2 Шахтёр Донецк
1 Бенфика
1 ЧФР Клуж
1 Севилья
0 АПОЭЛ
0 Базель
0 Байер Л
0 Порту
0 Вольфсбург
0 Мальмё
0 Вулверхэмптон
0 Эспаньол
0 АЗ Алкмаар
0 ЛАСК
0 Глазго Рейнджерс
0 Брага
0 Олимпиакос
0 Арсенал
0 Рома
0 Гент
1/8 финала
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  • До матча
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Новости
Прогнозы на матч Байер Л 1:0 Порту
Байер Л
71.3% (117)
Ничья
20.1% (33)
Порту
8.5% (14)
2:1 Байер Л
45.7% (75)
1:1 Ничья
15.9% (26)
1:0 Байер Л
11% (18)
1:2 Порту
5.5% (9)
3:1 Байер Л
4.9% (8)
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