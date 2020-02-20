Лига Европы 2019-2020

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Вольфсбург
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Мальмё
0' 36'
1
Кастельс
Коэн
19
Мбабу
Кевин
31
Кнохе
Робин
25
Брукс
Джон
15
Руссийон
Жером
13
Герардт
Янник
24
Шлагер
Ксавер
27
Арнольд
Максимилиан
14
Мехмеди
Адмир
9
Вегхорст
Ваут
7
Брекало
Йосип
27
Далин
Юхан
17
Бенгтссон
Расмус
15
Ахмедходжич
Анел
4
Сафари
Беранг
2
Ларссон
Эрик
7
Баширу
Фуад
14
Кристиансен
Андерс
8
Траустасон
Арнор
22
Adi
Nalic
10
Телин
Исаак
23
Антонссон
Маркус
Вольфсбург
4-3-3
Мальмё
3-5-2

Ход матча

22'
 
Рикс Сёрен
Траустасон Арнор

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 60 Владение мячом, % 40

Предыдущие игры

Вольфсбург Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Фортуна Падерборн 2:4 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Герта
Кёльн 3:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Серветт Вольфсбург 1:1 Сеул Бавария 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Вольфсбург 2:1 Боруссия М Вольфсбург 1:0 Сент-Этьен Фрайбург 1:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:3 Вердер Александрия 0:1 Вольфсбург Айнтрахт Фр 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 0:2 Байер Л Вольфсбург 1:3 Гент Боруссия Д 3:0 Вольфсбург Вольфсбург 1:6 РБ Лейпциг Вольфсбург 0:0 Аугсбург
Мальмё Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Мальмё 3:2 Йёнчёпинг Мальмё 8:0 Сюрианска Мальмё 1:3 Варберг БоИС Мальмё 2:0 Спарта Прага
Мальмё 1:3 Краснодар ИФК Мальмё 0:7 Мальмё Копенгаген 0:1 Мальмё Линкольн 0:5 Мальмё Мальмё 4:3 Динамо Киев Мальмё 1:2 Оденсе Вернаму 0:2 Мальмё Лугано 0:0 Мальмё Эребру 0:5 Мальмё Мальмё 2:0 АИК Мальмё 2:1 Лугано Хаммарбю 2:0 Мальмё Мальмё 1:0 Гётеборг Мальмё 1:1 Копенгаген АФК Эскильстуна 0:1 Мальмё Мальмё 3:0 Хельсинборг

Последние игры между собой

Вольфсбург: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Мальмё: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Мальмё 0:1 Вольфсбург Товарищеские матчи
1/16 финала
4 Айнтрахт Фр
1 Ред Булл Зальцбург
1 Копенгаген
1 Селтик
0 Лудогорец
2 Интер Милан
2 Хетафе
0 Аякс
1 Брюгге
1 Манчестер Юнайтед
3 Спортинг Л
1 Истанбул Башакшехир
2 Шахтёр Донецк
1 Бенфика
1 ЧФР Клуж
1 Севилья
0 АПОЭЛ
0 Базель
0 Байер Л
0 Порту
0 Вольфсбург
0 Мальмё
0 Вулверхэмптон
0 Эспаньол
0 АЗ Алкмаар
0 ЛАСК
0 Глазго Рейнджерс
0 Брага
0 Олимпиакос
0 Арсенал
0 Рома
0 Гент
1/8 финала
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вольфсбург 0:0 Мальмё
Вольфсбург
93.9% (155)
Ничья
3% (5)
Мальмё
3% (5)
2:0 Вольфсбург
30.9% (51)
2:1 Вольфсбург
29.1% (48)
1:0 Вольфсбург
13.3% (22)
3:1 Вольфсбург
9.1% (15)
3:0 Вольфсбург
5.5% (9)
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