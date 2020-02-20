Лига Европы 2019-2020
Вольфсбург
0:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Фольксваген-Арена
Мальмё
19
Мбабу
Кевин
31
Кнохе
Робин
25
Брукс
Джон
27
Далин
Юхан
22
Adi
Nalic
10
Телин
Исаак
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Мбабу КевинЗащитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Клаус ФеликсНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Adi NalicПолузащитник
-
10 Телин ИсаакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jon Dahl Tomasson
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
60 Владение мячом, % 40
Предыдущие игры
Вольфсбург Последние 20 матчей: +6 =4 -10Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Фортуна Падерборн 2:4 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Герта
Кёльн 3:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Серветт Вольфсбург 1:1 Сеул Бавария 2:0 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Шальке 04 Вольфсбург 2:1 Боруссия М Вольфсбург 1:0 Сент-Этьен Фрайбург 1:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:3 Вердер Александрия 0:1 Вольфсбург Айнтрахт Фр 0:2 Вольфсбург Вольфсбург 0:2 Байер Л Вольфсбург 1:3 Гент Боруссия Д 3:0 Вольфсбург Вольфсбург 1:6 РБ Лейпциг Вольфсбург 0:0 Аугсбург
Мальмё Последние 20 матчей: +14 =2 -4Мальмё 3:2 Йёнчёпинг Мальмё 8:0 Сюрианска Мальмё 1:3 Варберг БоИС Мальмё 2:0 Спарта Прага
Мальмё 1:3 Краснодар ИФК Мальмё 0:7 Мальмё Копенгаген 0:1 Мальмё Линкольн 0:5 Мальмё Мальмё 4:3 Динамо Киев Мальмё 1:2 Оденсе Вернаму 0:2 Мальмё Лугано 0:0 Мальмё Эребру 0:5 Мальмё Мальмё 2:0 АИК Мальмё 2:1 Лугано Хаммарбю 2:0 Мальмё Мальмё 1:0 Гётеборг Мальмё 1:1 Копенгаген АФК Эскильстуна 0:1 Мальмё Мальмё 3:0 Хельсинборг
Последние игры между собой
Вольфсбург: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Мальмё: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
1/16 финала
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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— ?
Вольфсбург
93.9% (155)
Ничья
3% (5)
Мальмё
3% (5)
2:0 Вольфсбург
30.9% (51)
2:1 Вольфсбург
29.1% (48)
1:0 Вольфсбург
13.3% (22)
3:1 Вольфсбург
9.1% (15)
3:0 Вольфсбург
5.5% (9)
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