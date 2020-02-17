Лига Европы 2019-2020
Олимпиакос
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Стадион: Караискакис
Арсенал
Предыдущие игры
Олимпиакос Последние 20 матчей: +14 =5 -1Олимпиакос 4:0 Паниониос Олимпиакос 3:2 Ламия Атромитос 0:1 Олимпиакос Ламия 0:0 Олимпиакос
Олимпиакос 3:1 Ксанти АЕК 0:0 Олимпиакос ОФИ 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 4:2 Арис Салоники Олимпиакос 4:1 Каламата Ламия 0:4 Олимпиакос Каламата 0:2 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Волос 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 4:1 Лариса Астерас 0:5 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Црвена Звезда Панаитоликос 0:3 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 ПАОК Тоттенхэм 4:2 Олимпиакос Паниониос 1:1 Олимпиакос
Арсенал Последние 20 матчей: +5 =10 -5Арсенал 4:0 Ньюкасл Бёрнли 0:0 Арсенал Борнмут 1:2 Арсенал Челси 2:2 Арсенал
Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Арсенал 1:0 Лидс Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Арсенал 1:2 Челси Борнмут 1:1 Арсенал Эвертон 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Манчестер Сити Стандард 2:2 Арсенал Вест Хэм 1:3 Арсенал Арсенал 1:2 Брайтон Норвич 2:2 Арсенал Арсенал 1:2 Айнтрахт Фр Арсенал 2:2 Саутгемптон Лестер 2:0 Арсенал Витория Гимарайнш 1:1 Арсенал
Последние игры между собой
Олимпиакос: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 4
Арсенал: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 4
1/16 финала
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Олимпиакос
11.4% (10)
Ничья
31.8% (28)
Арсенал
56.8% (50)
1:2 Арсенал
27.3% (24)
1:1 Ничья
21.6% (19)
0:2 Арсенал
8% (7)
2:1 Олимпиакос
8% (7)
0:1 Арсенал
5.7% (5)
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