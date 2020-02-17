Лига Европы 2019-2020

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Рома
 
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Стадион:
Гент

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Аталанта 2:1 Рома Рома 2:3 Болонья Сассуоло 4:2 Рома Рома 1:1 Лацио
Ювентус 3:1 Рома Дженоа 1:3 Рома Парма 0:2 Рома Рома 1:2 Ювентус Рома 0:2 Торино Фиорентина 1:4 Рома Рома 3:1 СПАЛ 2013 Рома 2:2 Вольфсбергер Интер Милан 0:0 Рома Верона 1:3 Рома Истанбул Башакшехир 0:3 Рома Рома 3:0 Брешия Парма 2:0 Рома Боруссия М 2:1 Рома Рома 2:1 Наполи Удинезе 0:4 Рома
Гент Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Эйпен 2:3 Гент Гент 1:1 Андерлехт Мехелен 0:3 Гент Гент 4:1 Генк
Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Ингольштадт 2:3 Гент Стандард 0:1 Гент Гент 1:1 Брюгге Остенде 2:1 Гент Гент 2:1 Александрия Гент 2:0 Зульте-Варегем Шарлеруа 1:0 Гент Кортрейк 0:2 Гент Сент-Этьен 0:0 Гент Гент 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:2 Гент Генк 0:2 Гент Вольфсбург 1:3 Гент Гент 3:1 Стандард Андерлехт 3:3 Гент

Последние игры между собой

Рома: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Гент: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Гент 1:7 Рома Лига Европы Рома 3:1 Гент Лига Европы
1/16 финала
0 Айнтрахт Фр
0 Ред Булл Зальцбург
0 Копенгаген
0 Селтик
0 Лудогорец
0 Интер Милан
0 Хетафе
0 Аякс
0 Брюгге
0 Манчестер Юнайтед
0 Спортинг Л
0 Истанбул Башакшехир
0 Шахтёр Донецк
0 Бенфика
0 ЧФР Клуж
0 Севилья
0 АПОЭЛ
0 Базель
0 Байер Л
0 Порту
0 Вольфсбург
0 Мальмё
0 Вулверхэмптон
0 Эспаньол
0 АЗ Алкмаар
0 ЛАСК
0 Глазго Рейнджерс
0 Брага
0 Олимпиакос
0 Арсенал
0 Рома
0 Гент
1/8 финала
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1/4 финала
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  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Гент

    До начала игры, которая состоится 20.02.2020, осталось 2 дня 22 часа 14 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Прогнозы на матч Рома - Гент
    Рома
    94.2% (81)
    Ничья
    5.8% (5)
    Гент
    0% (0)
    2:0 Рома
    26.7% (23)
    2:1 Рома
    25.6% (22)
    3:1 Рома
    12.8% (11)
    1:0 Рома
    7% (6)
    3:0 Рома
    4.7% (4)
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