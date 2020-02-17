Лига Европы 2019-2020
Рома
Позже
Стадион: Олимпийский (Рим)
Гент
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +9 =3 -8Аталанта 2:1 Рома Рома 2:3 Болонья Сассуоло 4:2 Рома Рома 1:1 Лацио
Гент Последние 20 матчей: +12 =5 -3Эйпен 2:3 Гент Гент 1:1 Андерлехт Мехелен 0:3 Гент Гент 4:1 Генк
Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Ингольштадт 2:3 Гент Стандард 0:1 Гент Гент 1:1 Брюгге Остенде 2:1 Гент Гент 2:1 Александрия Гент 2:0 Зульте-Варегем Шарлеруа 1:0 Гент Кортрейк 0:2 Гент Сент-Этьен 0:0 Гент Гент 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:2 Гент Генк 0:2 Гент Вольфсбург 1:3 Гент Гент 3:1 Стандард Андерлехт 3:3 Гент
Последние игры между собой
Рома: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Гент: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
1/16 финала
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Рома
94.2% (81)
Ничья
5.8% (5)
Гент
0% (0)
2:0 Рома
26.7% (23)
2:1 Рома
25.6% (22)
3:1 Рома
12.8% (11)
1:0 Рома
7% (6)
3:0 Рома
4.7% (4)
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