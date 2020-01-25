Франция: Кубок 2019-2020

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Монако
 
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Сент-Этьен

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Монако 1:3 Страсбург Сен-Приве Сен-Илер 1:3 Монако Монако 1:4 ПСЖ ПСЖ 3:3 Монако
Монако 2:1 Реймс Монако 5:1 Лилль Монако 0:3 Лилль Анже 0:0 Монако Монако 3:0 Амьен Тулуза 1:2 Монако Бордо 2:1 Монако Монако 2:1 Дженоа Монако 1:0 Дижон Сент-Этьен 1:0 Монако Монако 2:1 Марсель Нант 0:1 Монако Монако 3:2 Ренн Монпелье 3:1 Монако Монако 4:1 Брест Монако 3:1 Ницца
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Сент-Этьен 2:1 Ним Париж 2:3 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:2 Нант ПСЖ 6:1 Сент-Этьен
Бастия-Борго 0:3 Сент-Этьен Страсбург 2:1 Сент-Этьен Ним 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:4 ПСЖ Вольфсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:1 Ницца Ренн 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Гент Сент-Этьен 0:0 Монпелье Нант 2:3 Сент-Этьен Александрия 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Монако Сент-Этьен 2:2 Амьен Сент-Этьен 1:1 Александрия Бордо 0:1 Сент-Этьен

Последние игры между собой

Монако: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Сент-Этьен: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Сент-Этьен 1:0 Монако Лига 1 Монако 2:3 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Монако Лига 1 Монако 1:0 Сент-Этьен Лига 1
Сент-Этьен 0:4 Монако Лига 1 Монако 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Монако 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Монако 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Монако Лига 1 Монако 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Монако 0:2 Сент-Этьен Лига 1 Монако 0:2 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 3:0 Монако Лига 1 Монако 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Монако 0:0 Сент-Этьен Товарищеские матчи Монако 2:2 Сент-Этьен Лига 1
1/8 финала
0 Белфорт
0 Монпелье
0 Анже
0 Ренн
0 Лимоне
0 Дижон
0 Монако
0 Сент-Этьен
0 Эпиналь
0 Лилль
0 По
0 ПСЖ
0 Марсель
0 Страсбург
0 Ницца
0 Лион
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  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Сент-Этьен

    До начала игры, которая состоится 28.01.2020, осталось 2 дня 21 час 48 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Монако - Сент-Этьен
    Монако
    87.5% (35)
    Ничья
    7.5% (3)
    Сент-Этьен
    5% (2)
    2:1 Монако
    47.5% (19)
    2:0 Монако
    15% (6)
    1:0 Монако
    15% (6)
    1:1 Ничья
    7.5% (3)
    3:1 Монако
    7.5% (3)
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