Франция: Кубок 2019-2020
Монако
Позже
Сент-Этьен
Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: +12 =2 -6Монако 1:3 Страсбург Сен-Приве Сен-Илер 1:3 Монако Монако 1:4 ПСЖ ПСЖ 3:3 Монако
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +8 =5 -7Сент-Этьен 2:1 Ним Париж 2:3 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:2 Нант ПСЖ 6:1 Сент-Этьен
Бастия-Борго 0:3 Сент-Этьен Страсбург 2:1 Сент-Этьен Ним 1:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:4 ПСЖ Вольфсбург 1:0 Сент-Этьен Реймс 3:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:1 Ницца Ренн 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:0 Гент Сент-Этьен 0:0 Монпелье Нант 2:3 Сент-Этьен Александрия 2:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:0 Монако Сент-Этьен 2:2 Амьен Сент-Этьен 1:1 Александрия Бордо 0:1 Сент-Этьен
Последние игры между собой
Монако: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Сент-Этьен: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Сент-Этьен 0:4 Монако Лига 1 Монако 2:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Монако 1:0 Сент-Этьен Лига 1 Монако 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Монако Лига 1 Монако 2:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Монако Лига 1 Монако 0:2 Сент-Этьен Лига 1 Монако 0:2 Сент-Этьен Товарищеские матчи Сент-Этьен 3:0 Монако Лига 1 Монако 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Монако 0:0 Сент-Этьен Товарищеские матчи Монако 2:2 Сент-Этьен Лига 1
Монако
87.5% (35)
Ничья
7.5% (3)
Сент-Этьен
5% (2)
2:1 Монако
47.5% (19)
2:0 Монако
15% (6)
1:0 Монако
15% (6)
1:1 Ничья
7.5% (3)
3:1 Монако
7.5% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...