Олвейз Рэди
1:0
Конец матча
Мильонариос
27' Желтая карточкаСауседо Фернандо
39' Желтая карточкаVictor Melgar
50' Желтая карточкаElvis Perlaza
52' Желтая карточкаJavier Sanguinetti
64' Красная карточкаOmar Bertel
85' Желтая карточкаJuan Adrian
1:0
90' ГолКабрера Нельсон
90' Желтая карточкаJoao Pereira I
90' Желтая карточкаRafael Silva III
12
Торрисо
Хаир
22
Jhon
Duque
18
Diego
Godoy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Торрисо ХаирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
21 Eduardo Puna
-
-
-
28 Juan Adrian
-
25 Josue Mamani
-
-
17 Рохас Хорхе
-
20 Junior Romay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Jhon DuqueПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Diego GodoyПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Marco Garcia
-
-
28 Stiven Vega
-
-
-
-
Главный тренер: Hernan Torres
Ход матча
27'
39'
50'
64'
85'
90'
1:0
90'
90'
Предыдущие игры
Олвейз Рэди Последние 20 матчей: +12 =2 -6Олвейз Рэди 1:2 Сан-Хосе Оруро Олвейз Рэди 4:1 Реал Потоси Олвейз Рэди 6:0 Real Santa Cruz Мильонариос 2:0 Олвейз Рэди
Олвейз Рэди 4:1 Стронгест Блуминг 0:2 Олвейз Рэди Олвейз Рэди 1:0 Аурора Гуабира 2:1 Олвейз Рэди Олвейз Рэди 3:2 Насьональ Потоси Стронгест 3:2 Олвейз Рэди Олвейз Рэди 0:2 Аурора Сан-Хосе Оруро 2:3 Олвейз Рэди Олвейз Рэди 3:0 Блуминг Дестройерс 1:3 Олвейз Рэди Олвейз Рэди 4:0 Гуабира Олвейз Рэди 5:1 Реал Потоси Боливар 3:0 Олвейз Рэди Олвейз Рэди 1:1 Вильстерман Ориенте Петролеро 1:1 Олвейз Рэди Олвейз Рэди 3:2 Рояль Пари
Мильонариос Последние 20 матчей: +6 =5 -9Мильонариос 2:1 Бояка Чико Чьяпас 4:1 Мильонариос Мильонариос 2:0 Олвейз Рэди Мильонариос 2:2 Ла Экидад
Кукута Депортиво 1:1 Мильонариос Мильонариос 1:2 Депортиво Пасто Агилас Дорадас 0:0 Мильонариос Мильонариос 2:4 Санта-Фе Хуниор 1:0 Мильонариос Мильонариос 1:2 Америка де Кали Депортес Толима 2:0 Мильонариос Мильонариос 0:0 Патриотас Кукута Депортиво 3:1 Мильонариос Мильонариос 2:1 Альянса Петролера Индепендьенте Медельин 1:2 Мильонариос Мильонариос 2:1 Депортиво Пасто Санта-Фе 1:0 Мильонариос Унион Магдалена 2:1 Мильонариос Атлетико Насьональ 1:1 Мильонариос Мильонариос 2:1 Депортиво Кали
Последние игры между собой
Олвейз Рэди: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Мильонариос: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
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