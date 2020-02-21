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  3. Копа Судамерикана: 1/32 финала
Олвейз Рэди
1:0
Конец матча
Мильонариос
0'
27' Желтая карточка
Сауседо Фернандо
39' Желтая карточка
Victor Melgar
50' Желтая карточка
Elvis Perlaza
52' Желтая карточка
Javier Sanguinetti
64' Красная карточка
Omar Bertel
85' Желтая карточка
Juan Adrian
1:0
90' Гол
Кабрера Нельсон
90' Желтая карточка
Joao Pereira I
90' Желтая карточка
Rafael Silva III
90'+9
1
Лампе
Карлос
4
Marc
Enoumba
5
Marcos
Israel
Barrera
26
Кабрера
Нельсон
7
Cristian
Arabe
22
Сауседо
Фернандо
6
Victor
Melgar
12
Торрисо
Хаир
16
Marcos
Emanuel
Ovejero
11
Javier
Sanguinetti
19
Rafael
Silva
III
1
Фариньес
Уилкер
13
Elvis
Perlaza
4
Breiner
Paz
5
Juan
Pablo
Vargas
2
Omar
Bertel
21
Joao
Pereira
I
22
Jhon
Duque
17
Айрон
Дель
Валле
18
Diego
Godoy
7
Hansel
Zapata
27
Ортис
Хосе
II
Олвейз Рэди
Мильонариос

Ход матча

27'
Сауседо Фернандо
 
39'
Victor Melgar
 
50'
 
Elvis Perlaza
52'
Javier Sanguinetti
 
57'
Gustavo Britos II
Cristian Arabe
 
64'
 
Omar Bertel
64'
Juan Adrian
Marcos Emanuel Ovejero
 
65'
 
Felipe Roman
Айрон Дель Валле
72'
Галиндо Самуэль
Victor Melgar
 
76'
 
Аранго Кристиан
Ортис Хосе II
85'
Juan Adrian
 
86'
 
Stiven Vega
Hansel Zapata
90'
Кабрера Нельсон
1:0
90'
 
Joao Pereira I
90'
Rafael Silva III
 

Предыдущие игры

Олвейз Рэди Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Олвейз Рэди 1:2 Сан-Хосе Оруро Олвейз Рэди 4:1 Реал Потоси Олвейз Рэди 6:0 Real Santa Cruz Мильонариос 2:0 Олвейз Рэди
Олвейз Рэди 4:1 Стронгест Блуминг 0:2 Олвейз Рэди Олвейз Рэди 1:0 Аурора Гуабира 2:1 Олвейз Рэди Олвейз Рэди 3:2 Насьональ Потоси Стронгест 3:2 Олвейз Рэди Олвейз Рэди 0:2 Аурора Сан-Хосе Оруро 2:3 Олвейз Рэди Олвейз Рэди 3:0 Блуминг Дестройерс 1:3 Олвейз Рэди Олвейз Рэди 4:0 Гуабира Олвейз Рэди 5:1 Реал Потоси Боливар 3:0 Олвейз Рэди Олвейз Рэди 1:1 Вильстерман Ориенте Петролеро 1:1 Олвейз Рэди Олвейз Рэди 3:2 Рояль Пари
Мильонариос Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Мильонариос 2:1 Бояка Чико Чьяпас 4:1 Мильонариос Мильонариос 2:0 Олвейз Рэди Мильонариос 2:2 Ла Экидад
Кукута Депортиво 1:1 Мильонариос Мильонариос 1:2 Депортиво Пасто Агилас Дорадас 0:0 Мильонариос Мильонариос 2:4 Санта-Фе Хуниор 1:0 Мильонариос Мильонариос 1:2 Америка де Кали Депортес Толима 2:0 Мильонариос Мильонариос 0:0 Патриотас Кукута Депортиво 3:1 Мильонариос Мильонариос 2:1 Альянса Петролера Индепендьенте Медельин 1:2 Мильонариос Мильонариос 2:1 Депортиво Пасто Санта-Фе 1:0 Мильонариос Унион Магдалена 2:1 Мильонариос Атлетико Насьональ 1:1 Мильонариос Мильонариос 2:1 Депортиво Кали

Последние игры между собой

Олвейз Рэди: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Мильонариос: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Мильонариос 2:0 Олвейз Рэди Копа Судамерикана
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