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  3. Копа Судамерикана: 1/32 финала
Эмелек
2:0
Конец матча
Блуминг
0'
22' Желтая карточка
Cesar Menacho
23' Желтая карточка
Jose Cevallos2
1:0
27' Гол
Jose Cevallos2
35' Желтая карточка
Marlon Mejia
52' Желтая карточка
Clody Menacho
2:0
57' Гол
Robert Burbano
79' Желтая карточка
Xavier Pineda
90'+5
12
Pedro
Ortiz1
14
Romario
Caicedo
2
Anibal
Leguizamon
26
Marlon
Mejia
15
Эрнандес
Хосе
I
8
Sebastian
Rodriguez
21
Jose
Cevallos2
20
Robert
Burbano
23
Кабесас
Бриан
22
Facundo
Barcelo
Viera
17
Ордонез
Роберто
13
Пеньярриета
Хосе
2
Jesus
Sagredo1
5
Jose
Carrasco2
4
Walter
Rioja
7
Жуниньо
Эванилдо
18
Christian
Latorre
19
Erwin
Junior
Sanchez
22
Clody
Menacho
10
Leonardo
Vaca
II
16
Fernando
Arismendi
11
Cesar
Menacho
Эмелек
Блуминг

Ход матча

22'
 
Cesar Menacho
23'
Jose Cevallos2
 
27'
Jose Cevallos2
1:0
35'
Marlon Mejia
 
45'
 
Jose Luis Vargas
Jose Carrasco2
52'
 
Clody Menacho
54'
 
Edward Vaca Hurtado
Leonardo Vaca II
57'
Robert Burbano
2:0
65'
Багуи Оскар
Эрнандес Хосе I
 
70'
Joao Rojas III
Facundo Barcelo Viera
 
74'
Xavier Pineda
Jose Cevallos2
 
78'
 
Jorge Orozco
Clody Menacho
79'
Xavier Pineda
 

Предыдущие игры

Эмелек Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Оренсе 2:2 Эмелек Блуминг 0:3 Эмелек Макара 1:2 Эмелек Эмелек 1:2 Макара
Эмелек 6:1 Мушук Руна Universidad Catolica2 1:1 Эмелек Барселона Гуаякиль 0:3 Эмелек Эмелек 3:1 Ольмедо Америка Кито 1:2 Эмелек Эмелек 1:1 ЛДУ Кито Эмелек 2:1 Гуаякиль Сити Макара 2:1 Эмелек Эмелек 1:3 Индепендьенте дель Валле Эль Насьональ 1:0 Эмелек Эмелек 0:1 Дельфин Фламенго 2:0 Эмелек Текнико Университарио 2:2 Эмелек Эмелек 2:0 Фламенго Эмелек 0:1 Депортиво Куэнка Фуэрса Амарилья 1:4 Эмелек
Блуминг Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Блуминг 2:1 Боливар Муниципаль Де Винто 2:1 Блуминг Блуминг 3:1 Ориенте Петролеро Блуминг 0:3 Эмелек
Вильстерман 3:0 Блуминг Блуминг 0:2 Олвейз Рэди Реал Потоси 1:3 Блуминг Блуминг 1:1 Real Santa Cruz Блуминг 0:1 Аурора Сан-Хосе Оруро 4:0 Блуминг Блуминг 1:1 Гуабира Блуминг 1:0 Дестройерс Олвейз Рэди 3:0 Блуминг Блуминг 2:0 Реал Потоси Боливар 6:0 Блуминг Блуминг 0:3 Вильстерман Ориенте Петролеро 2:1 Блуминг Блуминг 1:1 Рояль Пари Спорт Бойз Варнес 2:3 Блуминг Блуминг 4:0 Насьональ Потоси

Последние игры между собой

Эмелек: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Блуминг: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Блуминг 0:3 Эмелек Копа Судамерикана
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    79'
    Xavier Pineda получил желтую карточку от судьи
  • 78'
    Clody Menacho уходит, Jorge Orozco вместо него
  • 74'
    Jose Cevallos уходит, Xavier Pineda вместо него
  • 70'
    Facundo Barcelo уходит, Joao Rojas вместо него
  • 65'
    Jose Hernandez уходит, Багуи Оскар вместо него
  • Описание гола
    57'
    Г О О О О Л - Robert Burbano бьет в цель!
  • 54'
    Хоселито Веласко уходит, Edward Vaca Hurtado вместо него
  • Желтая карточка
    52'
    Clody Menacho получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Jose Carrasco уходит, Jose Luis Vargas вместо него
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    35'
    Marlon Mejia получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Jose Cevallos бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Jose Cevallos получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Cesar Menacho получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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