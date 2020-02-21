22' Желтая карточкаCesar Menacho
23' Желтая карточкаJose Cevallos2
1:0
27' ГолJose Cevallos2
35' Желтая карточкаMarlon Mejia
52' Желтая карточкаClody Menacho
2:0
57' ГолRobert Burbano
79' Желтая карточкаXavier Pineda
12
Pedro
Ortiz1
26
Marlon
Mejia
- Основной состав
-
12 Pedro Ortiz1Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Marlon MejiaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Багуи ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
29 Jorge Orozco
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Diaz
Ход матча
22'
23'
27'
1:0
35'
52'
57'
2:0
79'
Предыдущие игры
Эмелек Последние 20 матчей: +9 =4 -7Оренсе 2:2 Эмелек Блуминг 0:3 Эмелек Макара 1:2 Эмелек Эмелек 1:2 Макара
Эмелек 6:1 Мушук Руна Universidad Catolica2 1:1 Эмелек Барселона Гуаякиль 0:3 Эмелек Эмелек 3:1 Ольмедо Америка Кито 1:2 Эмелек Эмелек 1:1 ЛДУ Кито Эмелек 2:1 Гуаякиль Сити Макара 2:1 Эмелек Эмелек 1:3 Индепендьенте дель Валле Эль Насьональ 1:0 Эмелек Эмелек 0:1 Дельфин Фламенго 2:0 Эмелек Текнико Университарио 2:2 Эмелек Эмелек 2:0 Фламенго Эмелек 0:1 Депортиво Куэнка Фуэрса Амарилья 1:4 Эмелек
Блуминг Последние 20 матчей: +7 =3 -10Блуминг 2:1 Боливар Муниципаль Де Винто 2:1 Блуминг Блуминг 3:1 Ориенте Петролеро Блуминг 0:3 Эмелек
Вильстерман 3:0 Блуминг Блуминг 0:2 Олвейз Рэди Реал Потоси 1:3 Блуминг Блуминг 1:1 Real Santa Cruz Блуминг 0:1 Аурора Сан-Хосе Оруро 4:0 Блуминг Блуминг 1:1 Гуабира Блуминг 1:0 Дестройерс Олвейз Рэди 3:0 Блуминг Блуминг 2:0 Реал Потоси Боливар 6:0 Блуминг Блуминг 0:3 Вильстерман Ориенте Петролеро 2:1 Блуминг Блуминг 1:1 Рояль Пари Спорт Бойз Варнес 2:3 Блуминг Блуминг 4:0 Насьональ Потоси
Последние игры между собой
Эмелек: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Блуминг: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
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