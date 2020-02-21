Атлетико Минейро
1:0
Первый тайм: 28'
Унион Санта-Фе
13' Желтая карточкаНатан Аллан
1:0
16' ГолОтеро Ромуло
12
Michael
2
16
Igor
Rabello
8
Jair
II
21
Guga3
23
Натан
Аллан
11
Отеро
Ромуло
20
Hyoran
- Основной состав
-
12 Michael 2Вратарь
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Jair IIПолузащитник
-
21 Guga3Полузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
11 Отеро РомулоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 HyoranНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Jose WelisonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
22 Mailton
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кульпи Левир
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Jalil EliasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Jorge Zules
-
-
-
-
-
-
Ход матча
13'
16'
1:0
27'
Предыдущие игры
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +7 =7 -6Атлетико Минейро 1:2 Калденсе Кампиненсе 0:0 Атлетико Минейро УРТ 0:1 Атлетико Минейро Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Минейро
Атлетико Минейро 1:1 Томбенсе Coimbra 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 5:0 Tupynambas Уберландия 0:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 2:1 Коринтианс Байя 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 1:1 Атлетико Минейро Крузейро 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Гойяс Форталеза 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:2 Шапекоэнсе Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сантос
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +7 =4 -9Патронато де Парана 1:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Ривер Плейт Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Минейро Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Унион Санта-Фе
Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Уракан Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Атлетико Тукуман Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:2 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Колон Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Арсенал Саранди 4:1 Унион Санта-Фе Сан-Лоренсо 2:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Унион Санта-Фе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
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