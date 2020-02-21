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  3. Копа Судамерикана: 1/32 финала
Атлетико Минейро
1:0
Первый тайм: 28'
Унион Санта-Фе
0'
13' Желтая карточка
Натан Аллан
1:0
16' Гол
Отеро Ромуло
27' Желтая карточка
 28'
12
Michael
2
16
Igor
Rabello
4
Ревер
Умберто
30
Gabriel
Paulista
XVI
8
Jair
II
21
Guga3
23
Натан
Аллан
11
Отеро
Ромуло
13
Арана
Гильерме
26
Ди
Санто
Франко
20
Hyoran
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
17
Brian
Blasi
2
Franco
Calderon
6
Боттинелли
Хонатан
3
Корвалан
Клаудио
7
Javier
Cabrera
11
Jalil
Elias
27
Javier
Mendez
III
10
Gabriel
Carabajal
14
Federico
Milo
9
Walter
Bou
Атлетико Минейро
Унион Санта-Фе

Ход матча

13'
Натан Аллан
 
16'
Отеро Ромуло
1:0
27'
 

Предыдущие игры

Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Атлетико Минейро 1:2 Калденсе Кампиненсе 0:0 Атлетико Минейро УРТ 0:1 Атлетико Минейро Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Минейро
Атлетико Минейро 1:1 Томбенсе Coimbra 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 5:0 Tupynambas Уберландия 0:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 2:1 Коринтианс Байя 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 1:1 Атлетико Минейро Крузейро 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Гойяс Форталеза 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 0:2 Шапекоэнсе Сан-Паулу 2:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сантос
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Патронато де Парана 1:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Ривер Плейт Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Минейро Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Унион Санта-Фе
Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Уракан Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:1 Атлетико Тукуман Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:2 Индепендьенте Химнасия Ла-Плата 0:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Колон Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Арсенал Саранди 4:1 Унион Санта-Фе Сан-Лоренсо 2:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:1 Дефенса и Хустисия

Последние игры между собой

Атлетико Минейро: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Унион Санта-Фе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Минейро Копа Судамерикана
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    27'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Отеро Ромуло бьет в цель!
  • Желтая карточка
    13'
    Натан Аллан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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