Товарищеские матчи. Клубы 2019-2020
Зенит
Позже
Динамо Минск
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: +15 =1 -4Кайрат 1:3 Зенит Зенит 4:2 Алания Зенит 3:1 Ленинградец Зенит 3:2 ЦСКА Москва
Зенит 4:0 Сабуртало Зенит 4:0 Дюделанж Ред Булл Зальцбург 6:3 Зенит Аль-Увайнах 0:10 Зенит Бенфика 3:0 Зенит Зенит 3:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Спартак Москва Зенит 2:0 Лион Рубин 1:2 Зенит Арсенал Тула 0:1 Зенит Зенит 0:2 РБ Лейпциг Зенит 1:1 ЦСКА Москва Зенит 4:0 Томь Крылья Советов 0:2 Зенит РБ Лейпциг 2:1 Зенит Зенит 6:1 Ростов
Динамо Минск Последние 20 матчей: +8 =5 -7Динамо Минск 1:3 Динамо-Брест БАТЭ 3:0 Динамо Минск Динамо Минск 3:0 Днепр Могилёв Торпедо-БелАЗ 4:0 Динамо Минск
Славия-Мозырь 1:1 Динамо Минск Энергетик-БГУ 3:3 Динамо Минск Динамо Минск 0:2 Витебск Ислочь 1:1 Динамо Минск Динамо Минск 1:1 Шахтёр Солигорск Гомель 0:1 Динамо Минск Динамо Минск 2:1 Слуцк Неман 0:1 Динамо Минск Динамо Минск 3:0 Торпедо Минск Городея 3:1 Динамо Минск Динамо Минск 3:2 Минск Динамо Минск 1:2 Лиепая Динамо-Брест 1:2 Динамо Минск Лиепая 1:1 Динамо Минск Динамо Минск 1:2 БАТЭ Днепр Могилёв 0:2 Динамо Минск
Последние игры между собой
Зенит: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Динамо Минск: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Зенит
90.8% (108)
Ничья
5.9% (7)
Динамо Минск
3.4% (4)
3:1 Зенит
20.2% (24)
2:0 Зенит
19.3% (23)
2:1 Зенит
16.8% (20)
3:0 Зенит
5% (6)
1:0 Зенит
4.2% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный