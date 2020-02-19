Товарищеские матчи. Клубы 2019-2020

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Зенит
 
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Динамо Минск

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Кайрат 1:3 Зенит Зенит 4:2 Алания Зенит 3:1 Ленинградец Зенит 3:2 ЦСКА Москва
Зенит 4:0 Сабуртало Зенит 4:0 Дюделанж Ред Булл Зальцбург 6:3 Зенит Аль-Увайнах 0:10 Зенит Бенфика 3:0 Зенит Зенит 3:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Спартак Москва Зенит 2:0 Лион Рубин 1:2 Зенит Арсенал Тула 0:1 Зенит Зенит 0:2 РБ Лейпциг Зенит 1:1 ЦСКА Москва Зенит 4:0 Томь Крылья Советов 0:2 Зенит РБ Лейпциг 2:1 Зенит Зенит 6:1 Ростов
Динамо Минск Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Динамо Минск 1:3 Динамо-Брест БАТЭ 3:0 Динамо Минск Динамо Минск 3:0 Днепр Могилёв Торпедо-БелАЗ 4:0 Динамо Минск
Славия-Мозырь 1:1 Динамо Минск Энергетик-БГУ 3:3 Динамо Минск Динамо Минск 0:2 Витебск Ислочь 1:1 Динамо Минск Динамо Минск 1:1 Шахтёр Солигорск Гомель 0:1 Динамо Минск Динамо Минск 2:1 Слуцк Неман 0:1 Динамо Минск Динамо Минск 3:0 Торпедо Минск Городея 3:1 Динамо Минск Динамо Минск 3:2 Минск Динамо Минск 1:2 Лиепая Динамо-Брест 1:2 Динамо Минск Лиепая 1:1 Динамо Минск Динамо Минск 1:2 БАТЭ Днепр Могилёв 0:2 Динамо Минск

Последние игры между собой

Зенит: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Динамо Минск: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Зенит 8:1 Динамо Минск Лига Европы Динамо Минск 4:0 Зенит Лига Европы
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Динамо Минск

    До начала игры, которая состоится 22.02.2020, осталось 2 дня 16 часов 42 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Прогнозы на матч Зенит - Динамо Минск
    Зенит
    90.8% (108)
    Ничья
    5.9% (7)
    Динамо Минск
    3.4% (4)
    3:1 Зенит
    20.2% (24)
    2:0 Зенит
    19.3% (23)
    2:1 Зенит
    16.8% (20)
    3:0 Зенит
    5% (6)
    1:0 Зенит
    4.2% (5)
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