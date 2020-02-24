Лига чемпионов 2019-2020

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Наполи
 
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Стадион:
Барселона
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
19
Максимович
Никола
6
Руй
Мариу
8
Фабиан
Руис
4
Демме
Диего
20
Зелиньски
Петр
7
Кальехон
Хосе
14
Мертенс
Дрис
24
Инсинье
Лоренцо
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
2
Семеду
Нелсон
3
Пике
Херард
15
Ленгле
Клеман
24
Фирпо
Жуниор
8
Мело
Артур
5
Бускетс
Серхио
21
Де
Йонг
Френки
10
Месси
Лионель
17
Гризманн
Антуан
31
Ансу
Фати
Наполи
4-3-3
Барселона
4-3-3

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Брешия 1:2 Наполи Кальяри 0:1 Наполи Интер Милан 0:1 Наполи Наполи 2:3 Лечче
Сампдория 2:4 Наполи Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:0 Лацио Наполи 0:2 Фиорентина Наполи 2:0 Перуджа Лацио 1:0 Наполи Наполи 1:3 Интер Милан Сассуоло 1:2 Наполи Наполи 1:2 Парма Наполи 4:0 Генк Удинезе 1:1 Наполи Наполи 1:2 Болонья Ливерпуль 1:1 Наполи Милан 1:1 Наполи Наполи 0:0 Дженоа Наполи 1:1 Ред Булл Зальцбург
Барселона Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Барселона 5:0 Эйбар Барселона 2:1 Хетафе Бетис 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Барселона
Барселона 2:1 Леванте Барселона 5:0 Леганес Валенсия 2:0 Барселона УД Ибица 1:2 Барселона Барселона 1:0 Гранада Барселона 2:3 Атлетико М Эспаньол 2:2 Барселона Барселона 4:1 Алавес Барселона 0:0 Реал Мадрид Реал Сосьедад 2:2 Барселона Интер Милан 1:2 Барселона Барселона 5:2 Мальорка Атлетико М 0:1 Барселона Барселона 3:1 Боруссия Д Леганес 1:2 Барселона Картахена 0:2 Барселона

Последние игры между собой

Наполи: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Барселона: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Барселона 4:0 Наполи Товарищеские матчи Барселона 2:1 Наполи Товарищеские матчи Барселона 0:1 Наполи Товарищеские матчи Барселона 5:0 Наполи Товарищеские матчи
1/8 финала
2 Боруссия Д
1 ПСЖ
1 Атлетико М
0 Ливерпуль
0 Тоттенхэм
1 РБ Лейпциг
4 Аталанта
1 Валенсия
0 Наполи
0 Барселона
0 Челси
0 Бавария
0 Лион
0 Ювентус
0 Реал Мадрид
0 Манчестер Сити
1/4 финала
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1/2 финала
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  • До матча
  • Анонс

    «Наполи» неплохо выступает в чемпионате Италии, да и в Лиге чемпионов демонстрировал более и менее ровные результаты. «Барселона» же серьезно настроилась на грядущий поединок и вряд ли даст спуску итальянцам. Букмекеры не видят слишком явного фаворита в этом противостоянии, но, думаю, что им все же являются каталонцы. Исход первого поединка будет значить многое. Уверен, «Барса» не позволит «партенопейцам» создать себе преимущество, а потому поединок с огромной вероятностью завершится не проигрышем гостей, разбавленным низким тоталом.

    Прогноз от комментатора: «Барселона» не проиграет + тотал меньше 3,5 голов

    Коэффициент: 2,09

  • Опасный момент

    Статистика и цифры:

    - Коэффициенты на исходы: П1 – 3,34; X – 3,62; П2 – 2,23;

    - «Наполи» имеет 3-матчевую победную серию во всех турнирах;

    - «Адзурри» одержали 6 побед в 7-ми предыдущих поединках;

    - «Барселона» имеет 3-матчевую победную серию во всех турнирах, в которых участвует;

    - «Барселона» одержала 5 побед в 6-ти предыдущих встречах;

    - «Наполи» и «Барселона» никогда не играли в рамках официальных поединков;

    - Соперники сыграли 4 товарищеские встречи между собой. «Наполи» удалось одержать 1 победу. В остальных 3-х встречах были зафиксированы победы каталонцев;

    - Ставка «обе забьют – нет» проходила в 3-х из 4-х очных поединках «Наполи» и «Барселоны»;

    - Последний очный поединок соперников состоялся 11 августа 2019 года. Тогда победу со счетом 4:0 одержали «сине-гранатовые».

  • Травма, повреждение

    Травмы и дисквалификации.

    Дисквалифицированные: Нет.

    Травмированные: Кулибали (бедро), Малькуи (колено), Льоренте (болезнь - ?), Милик (травма - ?), Хюсай (травма - ?) (все – «Наполи») – Альба (пах), Дембеле (бедро), Роберто (пах), Суарес (колено) (все - «Барселона»).

  • Стоит отметить, что подопечные Кике Сетьена демонстрируют просто фантастическую результативность. Команда забила 62 гола, из которых 18 на счету Месси и 11 мячей оформил на свой счет нынче травмированный Луис Суарес. По пути в весеннюю стадию Лиги чемпионов «Барселона» смогла достаточно легко пройти групповой этап, где ни разу не проиграла и заняла первое место в борьбе с таким соперниками, как «Интер», «Боруссия» Дортмунд, и «Славия».

  • «Барселоне» уже ничего не светит в Кубке Испании, потому как команда на стадии четвертьфинала уступила «Атлетику» из Бильбао (0:1) и покинула турнир. Теперь «сине-гранатовые» могут с уверенностью отдать все свои силы в Примере и Лиге чемпионов. В первенстве Ла Лиги каталонцы выиграли четыре последних встречи, а в субботу смогли разгромить по всем статьям «Эйбар» (5:0). После 25 туров «сине-гранатовые» возглавили турнирную таблицу испанского первенства и на два очка опередили идущий вторым «Реал».

  • В чемпионате Италии «партенопейцы» за 25 туров смогли разжиться 36 очками, что на шесть очков меньше, чем у «Ромы», идущей на пятом месте. Команда расположилась в зоне еврокубков. В пяти последних встречах у подопечных Дженнаро Гаттузо в активе четыре победы, а в пятницу они на выезде смогли одолеть «Брешию» (2:1), на что многие спортивные аналитики давали свой прогноз. В семи последних матчах «голубые» выглядели весьма достойно и смогли одержать шесть побед, что лишний раз указывает нам на выздоровление команды и ее постепенный выход из кризиса.

  • Вице-чемпион Серии А на хорошем уровне провел групповой этап Лиги чемпионов, где в группе Е всего на один балл уступил действующему победителю турнира, но, при этом, пропустил в итоге в два раза меньше «Ливерпуля» и ни разу никому не проиграл. В Кубке Италии же «адзурри» сыграли первый полуфинальный поединок, в рамках которого довольно неожиданно смогли одолеть миланский «Интер» со счетом 1:0, сделав большой шаг навстречу к главному матчу турнира.

  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров, которая будет работать на матче:

    Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
    Ассистент: Марк Борш (Мёнхенгладбах, Германия);
    Ассистент: Штефан Лупп (Цоссен, Германия);
    Резервный: Харм Осмерс (Ганновер, Германия).

  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех тех, кто неравнодушен к Лиге чемпионов. В рамках первого матча 1/8 финала самого престижного клубного турнира Старого Света сыграют футболисты итальянского «Наполи» и испанской «Барселоны». Встреча состоится в Неаполе, на стадионе «Сан-Паоло». Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на ветку футбольного противостояния!

  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Барселона

    До начала игры, которая состоится 25.02.2020, осталось 21 час 46 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


Новости
Прогнозы на матч Наполи - Барселона
Наполи
13.4% (16)
Ничья
13.4% (16)
Барселона
73.1% (87)
1:2 Барселона
50.4% (60)
1:3 Барселона
9.2% (11)
1:1 Ничья
9.2% (11)
1:0 Наполи
5% (6)
2:1 Наполи
4.2% (5)
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