Лига чемпионов 2019-2020

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«Наполи» неплохо выступает в чемпионате Италии, да и в Лиге чемпионов демонстрировал более и менее ровные результаты. «Барселона» же серьезно настроилась на грядущий поединок и вряд ли даст спуску итальянцам. Букмекеры не видят слишком явного фаворита в этом противостоянии, но, думаю, что им все же являются каталонцы. Исход первого поединка будет значить многое. Уверен, «Барса» не позволит «партенопейцам» создать себе преимущество, а потому поединок с огромной вероятностью завершится не проигрышем гостей, разбавленным низким тоталом.

Прогноз от комментатора: «Барселона» не проиграет + тотал меньше 3,5 голов