Лига чемпионов 2019-2020

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Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Бавария

До начала игры, которая состоится 25.02.2020, осталось 21 час 46 минут.До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладкеВо вкладкеузнаете в какой форме команды подошли к матчу.Предварительные составы во вкладкеТурнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке