Лига чемпионов 2019-2020
Челси
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
Бавария
19
Маунт
Мэйсон
18
Жиру
Оливье
27
Алаба
Давид
32
Киммих
Йозуа
25
Мюллер
Томас
22
Гнабри
Серж
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
-
18 Жиру ОливьеНападающий
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Алаба ДавидЗащитник
- Защитник
-
32 Киммих ЙозуаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
-
22 Гнабри СержПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +9 =4 -7Челси 2:1 Тоттенхэм Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Лестер 2:2 Челси Халл Сити 1:2 Челси
Челси 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:0 Челси Челси 3:0 Бёрнли Челси 2:0 Ноттингем Форест Брайтон 1:1 Челси Арсенал 1:2 Челси Челси 0:2 Саутгемптон Тоттенхэм 0:2 Челси Челси 0:1 Борнмут Челси 2:1 Лилль Эвертон 3:1 Челси Челси 2:1 Астон Вилла Челси 0:1 Вест Хэм Валенсия 2:2 Челси Манчестер Сити 2:1 Челси Челси 2:0 Кристал Пэлас
Бавария Последние 20 матчей: +15 =1 -4Бавария 3:2 Падерборн Кёльн 1:4 Бавария Бавария 0:0 РБ Лейпциг Бавария 4:3 Хоффенхайм
Майнц 1:3 Бавария Бавария 5:0 Шальке 04 Герта 0:4 Бавария Нюрнберг 5:2 Бавария Бавария 2:0 Вольфсбург Фрайбург 1:3 Бавария Бавария 6:1 Вердер Бавария 3:1 Тоттенхэм Боруссия М 2:1 Бавария Бавария 1:2 Байер Л Црвена Звезда 0:6 Бавария Фортуна 0:4 Бавария Бавария 4:0 Боруссия Д Бавария 2:0 Олимпиакос Айнтрахт Фр 5:1 Бавария Бохум 1:2 Бавария
Последние игры между собой
Челси: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Бавария: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Челси
18.3% (21)
Ничья
19.1% (22)
Бавария
62.6% (72)
1:2 Бавария
41.7% (48)
1:1 Ничья
12.2% (14)
2:1 Челси
9.6% (11)
2:2 Ничья
6.1% (7)
0:1 Бавария
5.2% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный