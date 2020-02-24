Лига чемпионов 2019-2020

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Челси
 
Позже

Стадион:
Бавария
13
Кабальеро
Вилли
28
Аспиликуэта
Сесар
4
Кристенсен
Андреас
2
Рюдигер
Антонио
24
Джеймс
Рис
III
5
Жоржиньо
II
17
Ковачич
Матео
3
Алонсо
Маркос
8
Баркли
Росс
19
Маунт
Мэйсон
18
Жиру
Оливье
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенджамин
17
Боатенг
Жером
27
Алаба
Давид
19
Альфонсо
Дэвис
32
Киммих
Йозуа
6
Тьяго
Алькантара
29
Коман
Кингсли
25
Мюллер
Томас
22
Гнабри
Серж
9
Левандовски
Роберт
Челси
3-4-2-1
Бавария
4-2-3-1

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Челси 2:1 Тоттенхэм Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Лестер 2:2 Челси Халл Сити 1:2 Челси
Челси 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:0 Челси Челси 3:0 Бёрнли Челси 2:0 Ноттингем Форест Брайтон 1:1 Челси Арсенал 1:2 Челси Челси 0:2 Саутгемптон Тоттенхэм 0:2 Челси Челси 0:1 Борнмут Челси 2:1 Лилль Эвертон 3:1 Челси Челси 2:1 Астон Вилла Челси 0:1 Вест Хэм Валенсия 2:2 Челси Манчестер Сити 2:1 Челси Челси 2:0 Кристал Пэлас
Бавария Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Бавария 3:2 Падерборн Кёльн 1:4 Бавария Бавария 0:0 РБ Лейпциг Бавария 4:3 Хоффенхайм
Майнц 1:3 Бавария Бавария 5:0 Шальке 04 Герта 0:4 Бавария Нюрнберг 5:2 Бавария Бавария 2:0 Вольфсбург Фрайбург 1:3 Бавария Бавария 6:1 Вердер Бавария 3:1 Тоттенхэм Боруссия М 2:1 Бавария Бавария 1:2 Байер Л Црвена Звезда 0:6 Бавария Фортуна 0:4 Бавария Бавария 4:0 Боруссия Д Бавария 2:0 Олимпиакос Айнтрахт Фр 5:1 Бавария Бохум 1:2 Бавария

Последние игры между собой

Челси: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Бавария: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Челси 2:3 Бавария Международный кубок чемпионов Бавария 2:2 Челси Суперкубок УЕФА Бавария 1:1 Челси Лига чемпионов
1/8 финала
2 Боруссия Д
1 ПСЖ
1 Атлетико М
0 Ливерпуль
0 Тоттенхэм
1 РБ Лейпциг
4 Аталанта
1 Валенсия
0 Наполи
0 Барселона
0 Челси
0 Бавария
0 Лион
0 Ювентус
0 Реал Мадрид
0 Манчестер Сити
1/4 финала
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1/2 финала
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  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Бавария

    До начала игры, которая состоится 25.02.2020, осталось 21 час 46 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Новости
    Прогнозы на матч Челси - Бавария
    Челси
    18.3% (21)
    Ничья
    19.1% (22)
    Бавария
    62.6% (72)
    1:2 Бавария
    41.7% (48)
    1:1 Ничья
    12.2% (14)
    2:1 Челси
    9.6% (11)
    2:2 Ничья
    6.1% (7)
    0:1 Бавария
    5.2% (6)
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