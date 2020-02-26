Копа Судамерикана 2020

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River Plate1
1:0
Конец матча
Атлетико Грау
0'
1:0
16' Гол
Maicon Pereira III
32' Желтая карточка
Andy Reategui
33' Желтая карточка
Marcos Montiel
53' Вторая желтая карточка
Andy Reategui
53' Желтая карточка
Maicon Pereira III
90' Желтая карточка
Nicolas Gonzalez5
90'+5
1
Gaston
Oliveira
7
Nicolas
Rodrigues
13
Gonzalo
Viera2
4
Horacio
David
Salaberry
24
Joaquin
Fernandez2
26
Santiago
Casal
8
Кальзада
Максимилиано
14
Marcos
Montiel
5
Оспиталече
Факундо
28
Jose
Neris
19
Maicon
Pereira
III
1
Медина
Бернардо
2
Jonathan
Acasiete
4
Jonathan
Avila
Martinez
3
Andy
Reategui
5
Kleiber
Palomino
6
Axel
Sanchez
21
Denilson
Gonzales
8
Diego
Ramirez
20
Roberto
Cespedes
17
Oshiro
Carlos
Takeuchi
Bambaren
9
Jeferson
Collazos
River Plate1
Атлетико Грау

Ход матча

16'
Maicon Pereira III
1:0
32'
 
Andy Reategui
33'
Marcos Montiel
 
53'
 
Andy Reategui
53'
Maicon Pereira III
 
54'
 
Brackson Leon
Kleiber Palomino
67'
Claudio Herrera
Santiago Casal
 
73'
 
Ronaldo Andia
Diego Ramirez
74'
Nicolas Gonzalez5
Maicon Pereira III
 
78'
 
Juan Neira2
Roberto Cespedes
88'
Douglas Arezo
Jose Neris
 
90'
Nicolas Gonzalez5
 

Предыдущие игры

River Plate1 Последние 11 матчей: +5 =3 -3
Серро 0:0 River Plate1 River Plate1 2:2 Феникс Атлетико Грау 1:2 River Plate1 Ливерпуль Монтевидео 0:1 River Plate1
River Plate1 1:0 Хувентуд Лас-Пьедрас Рампла Хуниорс 2:2 River Plate1 River Plate1 1:0 Дефенсор Спортинг Penarol1 1:0 River Plate1 River Plate1 1:2 Атлетико Прогресо Феникс 1:0 River Plate1 River Plate1 3:1 Насьональ Монтевидео
Атлетико Грау Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Атлетико Грау 2:3 Спорт Бойз Альянса Лима 1:0 Атлетико Грау Атлетико Грау 1:2 River Plate1 Атлетико Грау 1:1 Универсидад Сезар-Вальехо
Спорт Уанкайо 1:0 Атлетико Грау Атлетико Грау 0:0 Deportivo Llacuabamba Sport Chavelines Juniors 0:0 Атлетико Грау Депортиво Коопсол 0:2 Атлетико Грау Хуан Аурих 2:0 Атлетико Грау Атлетико Грау 4:1 Хуан Аурих Атлетико Грау 3:0 Комерсиантес Унидос Комерсиантес Унидос 3:2 Атлетико Грау Спорт Виктория 0:3 Атлетико Грау Атлетико Грау 4:1 Лорето Сенсьяно 4:0 Атлетико Грау Атлетико Грау 4:0 Унион Уараль Лос Кайманес 2:5 Атлетико Грау Атлетико Грау 3:1 Альянса Атлетико Комерсиантес Унидос 2:0 Атлетико Грау Атлетико Грау 6:0 Санта-Роза де Андауайлас

Последние игры между собой

River Plate1: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Атлетико Грау: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Атлетико Грау 1:2 River Plate1 Копа Судамерикана

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    33'
    Marcos Montiel получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Andy Reategui получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Оливейра бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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