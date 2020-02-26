Копа Судамерикана 2020
River Plate1
1:0
Конец матча
Атлетико Грау
1:0
16' ГолMaicon Pereira III
32' Желтая карточкаAndy Reategui
33' Желтая карточкаMarcos Montiel
53' Вторая желтая карточкаAndy Reategui
53' Желтая карточкаMaicon Pereira III
90' Желтая карточкаNicolas Gonzalez5
28
Jose
Neris
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Jose NerisНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
15 Juan Plada
-
-
12 Lucas Solari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Gary CorreaПолузащитник
-
18 Juan Neira2
-
-
-
-
22 Piero Anton
-
-
Ход матча
16'
32'
33'
53'
Предыдущие игры
River Plate1 Последние 11 матчей: +5 =3 -3Серро 0:0 River Plate1 River Plate1 2:2 Феникс Атлетико Грау 1:2 River Plate1 Ливерпуль Монтевидео 0:1 River Plate1
Атлетико Грау Последние 20 матчей: +9 =3 -8Атлетико Грау 2:3 Спорт Бойз Альянса Лима 1:0 Атлетико Грау Атлетико Грау 1:2 River Plate1 Атлетико Грау 1:1 Универсидад Сезар-Вальехо
Спорт Уанкайо 1:0 Атлетико Грау Атлетико Грау 0:0 Deportivo Llacuabamba Sport Chavelines Juniors 0:0 Атлетико Грау Депортиво Коопсол 0:2 Атлетико Грау Хуан Аурих 2:0 Атлетико Грау Атлетико Грау 4:1 Хуан Аурих Атлетико Грау 3:0 Комерсиантес Унидос Комерсиантес Унидос 3:2 Атлетико Грау Спорт Виктория 0:3 Атлетико Грау Атлетико Грау 4:1 Лорето Сенсьяно 4:0 Атлетико Грау Атлетико Грау 4:0 Унион Уараль Лос Кайманес 2:5 Атлетико Грау Атлетико Грау 3:1 Альянса Атлетико Комерсиантес Унидос 2:0 Атлетико Грау Атлетико Грау 6:0 Санта-Роза де Андауайлас
Последние игры между собой
River Plate1: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Атлетико Грау: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Будет доступно позже.
Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный