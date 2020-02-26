Копа Судамерикана 2020
Спорт Уанкайо
0:0
Конец матча
Аргентинос Хуниорс
77' Желтая карточкаКамбу Херве
21
Joel
Pinto
23
Victor
Pena2
- Основной состав
-
21 Joel PintoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Victor Pena2Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Jorge BazanПолузащитник
-
-
-
-
18 Ronal Huacca
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Elias GomezЗащитник
-
20 Вера ФаустоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Edwar LopezНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
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Главный тренер: Diego Dabove
Ход матча
Предыдущие игры
Спорт Уанкайо Последние 20 матчей: +7 =8 -5Спортинг Кристал 0:0 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 1:1 Депортиво Мунисипаль Аргентинос Хуниорс 1:1 Спорт Уанкайо Universitario1 2:1 Спорт Уанкайо
Спорт Уанкайо 1:0 Атлетико Грау Спорт Уанкайо 0:1 Спорт Бойз Альянса Лима 3:1 Спорт Уанкайо Унион Комерсио 1:2 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 0:0 Депортиво Бинасьональ Альянса Универсидад 2:4 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 1:1 Мелгар Карлос Мануччи 3:3 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 0:0 Универсидад Сан-Мартин Молинос Эль-Пирата 2:1 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 0:1 Университарио Лима Реал Гарчиласо 0:1 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 2:1 Универсидад Кахамарка Аякучо 1:1 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 4:2 Депортиво Мунисипаль Академия Кантолао 0:2 Спорт Уанкайо
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +8 =8 -4Аргентинос Хуниорс 1:1 Патронато де Парана Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Спорт Уанкайо Аргентинос Хуниорс 0:0 Ланус
Аргентинос Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 3:0 Аргентинос Хуниорс Дефенса и Хустисия 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:1 Арсенал Саранди Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:1 Сентраль Кордоба Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс
Последние игры между собой
Спорт Уанкайо: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Аргентинос Хуниорс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Будет доступно позже.
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