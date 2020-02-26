Копа Судамерикана 2020

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Спорт Уанкайо
0:0
Конец матча
Аргентинос Хуниорс
0'
77' Желтая карточка
Камбу Херве
90'+6
21
Joel
Pinto
25
Giancarlo
Carmona
5
Камбу
Херве
4
Jimmy
Valoyes
2
Hugo
Angeles
7
Marcio
Valverde
22
Ricardo
Salcedo
24
Carlos
Caraza
19
Marcos
Lliuya
23
Victor
Pena2
9
Carlos
Neumann
12
Lucas
Abraham
Chavez
6
Анхелери
Маркос
2
Miguel
Angel
Torren
16
Carlos
Quintana
24
Elias
Gomez
20
Вера
Фаусто
5
Francis
Mac
Allister
26
Matias
Romero2
28
Nicolas
Alexis
Silva
27
Ауче
Габриэль
23
Edwar
Lopez
Спорт Уанкайо
Аргентинос Хуниорс

Ход матча

46'
Jorge Bazan
Carlos Caraza
 
67'
 
Ivan Colman
Francis Mac Allister
75'
 
Diego Sosa III
Matias Romero2
76'
Alfredo Rojas II
Ricardo Salcedo
 
77'
Камбу Херве
 
81'
 
Tomas Andrade
Nicolas Alexis Silva
85'
Charles Junior Monsalvo Peralta
Marcio Valverde
 

Предыдущие игры

Спорт Уанкайо Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Спортинг Кристал 0:0 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 1:1 Депортиво Мунисипаль Аргентинос Хуниорс 1:1 Спорт Уанкайо Universitario1 2:1 Спорт Уанкайо
Спорт Уанкайо 1:0 Атлетико Грау Спорт Уанкайо 0:1 Спорт Бойз Альянса Лима 3:1 Спорт Уанкайо Унион Комерсио 1:2 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 0:0 Депортиво Бинасьональ Альянса Универсидад 2:4 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 1:1 Мелгар Карлос Мануччи 3:3 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 0:0 Универсидад Сан-Мартин Молинос Эль-Пирата 2:1 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 0:1 Университарио Лима Реал Гарчиласо 0:1 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 2:1 Универсидад Кахамарка Аякучо 1:1 Спорт Уанкайо Спорт Уанкайо 4:2 Депортиво Мунисипаль Академия Кантолао 0:2 Спорт Уанкайо
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Аргентинос Хуниорс 1:1 Патронато де Парана Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Спорт Уанкайо Аргентинос Хуниорс 0:0 Ланус
Аргентинос Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 3:0 Аргентинос Хуниорс Дефенса и Хустисия 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:1 Арсенал Саранди Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 3:1 Сентраль Кордоба Годой Крус 0:1 Аргентинос Хуниорс Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Уракан 0:0 Аргентинос Хуниорс

Последние игры между собой

Спорт Уанкайо: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Аргентинос Хуниорс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Аргентинос Хуниорс 1:1 Спорт Уанкайо Копа Судамерикана

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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