Копа Судамерикана 2020
Ривер Плейт Асунсьон
1:3
Конец матча
Депортиво Кали
0:1
14' ГолAngelo Rodriguez
23' Желтая карточкаEmiliano Aguero
36' Желтая карточкаАндраде Дарвин
1:1
53' ГолDionisio Perez
66' Желтая карточкаPablo Martin Gavilan
1:2
68' ПенальтиAgustin Palavecino
71' Желтая карточкаКонтрера Альберто
84' Желтая карточкаRichard Fernandez
1:3
89' ГолAgustin Palavecino
16
Ramon
Sosa
21
Juan
Gauto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Ramon SosaПолузащитник
-
21 Juan GautoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Juan Roa
-
-
-
-
24 Rodrigo Vera
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
19 Harold Gomez
-
-
-
18 Ivan Ibanez
-
-
Главный тренер: Hector Cardenas
Ход матча
14'
0:1
23'
36'
53'
1:1
68'
89'
Предыдущие игры
Ривер Плейт Асунсьон Последние 20 матчей: +8 =3 -9Ривер Плейт Асунсьон 4:2 Спортиво Сан-Лоренсо Депортиво Кали 2:1 Ривер Плейт Асунсьон Libertad1 2:1 Ривер Плейт Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 3:2 Хенераль Диас
Гуайрена 2:0 Ривер Плейт Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 3:0 Сол де Америка Спортиво Сан-Лоренсо 2:0 Ривер Плейт Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 1:1 Депортиво Капьята Депортиво Сантани 0:1 Ривер Плейт Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 1:2 Серро Портеньо Ривер Плейт Асунсьон 0:2 Libertad1 Спортиво Лукеньо 1:2 Ривер Плейт Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 1:0 Хенераль Диас Насьональ Асунсьон 1:1 Ривер Плейт Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 0:1 Олимпия Асунсьон Сол де Америка 1:0 Ривер Плейт Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 0:1 Гуарани Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 0:0 Спортиво Сан-Лоренсо Депортиво Капьята 0:1 Ривер Плейт Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 1:0 Депортиво Сантани
Депортиво Кали Последние 20 матчей: +7 =9 -4Atletico Nacional1 2:2 Депортиво Кали Депортиво Кали 2:1 Ривер Плейт Асунсьон Депортиво Кали 2:1 Америка де Кали Патриотас 0:0 Депортиво Кали
Депортиво Кали 0:0 Хуниор Атлетико Букараманга 0:2 Депортиво Кали Депортиво Кали 0:0 Альянса Петролера Санта-Фе 1:1 Депортиво Кали Депортиво Кали 2:1 Америка де Кали Америка де Кали 1:0 Депортиво Кали Депортиво Кали 1:0 Санта-Фе Альянса Петролера 3:2 Депортиво Кали Индепендьенте Медельин 2:1 Депортиво Кали Депортиво Кали 2:2 Индепендьенте Медельин Энвигадо 1:1 Депортиво Кали Депортиво Кали 2:1 Онсе Кальдас Агилас Дорадас 1:4 Депортиво Кали Депортес Толима 1:1 Депортиво Кали Депортиво Кали 0:0 Санта-Фе Хуниор 3:0 Депортиво Кали
Последние игры между собой
Ривер Плейт Асунсьон: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Депортиво Кали: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Будет доступно позже.
Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный