Копа Судамерикана 2020

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Ривер Плейт Асунсьон
1:3
Конец матча
Депортиво Кали
0'
0:1
14' Гол
Angelo Rodriguez
23' Желтая карточка
Emiliano Aguero
36' Желтая карточка
Андраде Дарвин
1:1
53' Гол
Dionisio Perez
66' Желтая карточка
Pablo Martin Gavilan
1:2
68' Пенальти
Agustin Palavecino
71' Желтая карточка
Контрера Альберто
84' Желтая карточка
Richard Fernandez
1:3
89' Гол
Agustin Palavecino
90'+4
1
Pablo
Martin
Gavilan
14
Dario
Caceres
2
Gustavo
Gimenez
30
Перейра
Альваро
23
Rodrigo
Alborno
16
Ramon
Sosa
21
Juan
Gauto
22
Emiliano
Aguero
18
Richard
Fernandez
20
Dionisio
Perez
10
Контрера
Альберто
22
David
Gonzalez1
13
Juan
Camilo
Angulo
Villegas
2
Hernan
Menose
23
Eduar
Caicedo
27
Андраде
Дарвин
5
Баланта
Андрес
25
Andres
Colorado
30
Кайседо
Дейбер
8
Carlos
Lizarazo
10
Agustin
Palavecino
9
Angelo
Rodriguez
Ривер Плейт Асунсьон
Депортиво Кали

Ход матча

14'
0:1
Angelo Rodriguez
23'
Emiliano Aguero
 
36'
 
Андраде Дарвин
53'
Dionisio Perez
1:1
60'
 
Harold Gomez
Андраде Дарвин
66'
Pablo Martin Gavilan
 
67'
 
Ivan Ibanez
Angelo Rodriguez
68'
1:2
Agustin Palavecino
68'
Oscar Gimenez
Dario Caceres
 
71'
Контрера Альберто
 
75'
 
Jose Enamorado
Кайседо Дейбер
77'
Diego Barreto2
Emiliano Aguero
 
84'
Richard Fernandez
 
84'
Juan Roa
Контрера Альберто
 
89'
1:3
Agustin Palavecino

Предыдущие игры

Ривер Плейт Асунсьон Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Ривер Плейт Асунсьон 4:2 Спортиво Сан-Лоренсо Депортиво Кали 2:1 Ривер Плейт Асунсьон Libertad1 2:1 Ривер Плейт Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 3:2 Хенераль Диас
Гуайрена 2:0 Ривер Плейт Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 3:0 Сол де Америка Спортиво Сан-Лоренсо 2:0 Ривер Плейт Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 1:1 Депортиво Капьята Депортиво Сантани 0:1 Ривер Плейт Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 1:2 Серро Портеньо Ривер Плейт Асунсьон 0:2 Libertad1 Спортиво Лукеньо 1:2 Ривер Плейт Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 1:0 Хенераль Диас Насьональ Асунсьон 1:1 Ривер Плейт Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 0:1 Олимпия Асунсьон Сол де Америка 1:0 Ривер Плейт Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 0:1 Гуарани Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 0:0 Спортиво Сан-Лоренсо Депортиво Капьята 0:1 Ривер Плейт Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 1:0 Депортиво Сантани
Депортиво Кали Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Atletico Nacional1 2:2 Депортиво Кали Депортиво Кали 2:1 Ривер Плейт Асунсьон Депортиво Кали 2:1 Америка де Кали Патриотас 0:0 Депортиво Кали
Депортиво Кали 0:0 Хуниор Атлетико Букараманга 0:2 Депортиво Кали Депортиво Кали 0:0 Альянса Петролера Санта-Фе 1:1 Депортиво Кали Депортиво Кали 2:1 Америка де Кали Америка де Кали 1:0 Депортиво Кали Депортиво Кали 1:0 Санта-Фе Альянса Петролера 3:2 Депортиво Кали Индепендьенте Медельин 2:1 Депортиво Кали Депортиво Кали 2:2 Индепендьенте Медельин Энвигадо 1:1 Депортиво Кали Депортиво Кали 2:1 Онсе Кальдас Агилас Дорадас 1:4 Депортиво Кали Депортес Толима 1:1 Депортиво Кали Депортиво Кали 0:0 Санта-Фе Хуниор 3:0 Депортиво Кали

Последние игры между собой

Ривер Плейт Асунсьон: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Депортиво Кали: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Депортиво Кали 2:1 Ривер Плейт Асунсьон Копа Судамерикана

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    36'
    Андраде Дарвин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Emiliano Aguero получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Angelo Rodriguez бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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