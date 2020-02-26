Копа Судамерикана 2020
Гойяс
0:1
Конец матча
Сол де Америка
19' Желтая карточкаIvan Villalba
0:1
29' ПенальтиHernan Novick
41' Желтая карточкаMatias Pardo
41' Желтая карточкаLeo Sena
56' Желтая карточкаJuan Pintado
64' Желтая карточкаVictor Centurion
68' Желтая карточкаАндраде Виктор
82' Желтая карточкаMilciades Portillo
87' Желтая карточкаFacundo Cobos
90' Желтая карточкаВиллальва Даниэль
23
Tadeu
I
4
Dias
IV
15
Heron
20
Leo
Sena
14
Ivan
Cazal
11
Matias
Pardo
17
Nildo
Viera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Ivan CazalПолузащитник
-
11 Matias PardoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Nildo VieraНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Tomas RojasПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Luis Ortiz2
-
12 Franco2
-
Главный тренер: Mauricio Larriera
Ход матча
19'
29'
0:1
41'
41'
56'
64'
68'
75'
87'
Предыдущие игры
Гойяс Последние 20 матчей: +8 =5 -7Гойяс 4:1 Анаполина Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Сол де Америка 1:0 Гойяс Гойяс 1:1 Гойянезия
Фаст Клуб 0:2 Гойяс Гойяс 1:1 Вила Нова Анаполина 1:3 Гойяс Ипора 0:0 Гойяс Гойяс 3:2 Апаресиденсе Гойяс 3:2 Гремио Палмейрас 5:1 Гойяс Гойяс 1:2 Форталеза Интернасьональ 1:2 Гойяс Гойяс 4:3 Байя Васко да Гама 1:1 Гойяс Гойяс 0:3 Сантос Атлетико Минейро 2:0 Гойяс Гойяс 2:0 Аваи Гойяс 2:2 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 4:1 Гойяс
Сол де Америка Последние 20 матчей: +9 =3 -8Libertad1 2:1 Сол де Америка Сол де Америка 3:1 Хенераль Диас Сол де Америка 1:0 Гойяс Гуайрена 2:0 Сол де Америка
Серро Портеньо 4:1 Сол де Америка Сол де Америка 1:0 Спортиво Лукеньо Ривер Плейт Асунсьон 3:0 Сол де Америка Сол де Америка 0:4 Олимпия Асунсьон Хенераль Диас 0:3 Сол де Америка Гуарани Асунсьон 0:1 Сол де Америка Сол де Америка 1:0 Спортиво Сан-Лоренсо Сол де Америка 2:2 Депортиво Сантани Депортиво Капьята 0:4 Сол де Америка Серро Портеньо 1:0 Сол де Америка Сол де Америка 2:2 Спортиво Лукеньо Либертад 1:0 Сол де Америка Сол де Америка 1:0 Ривер Плейт Асунсьон Насьональ Асунсьон 0:0 Сол де Америка Олимпия Асунсьон 2:0 Сол де Америка Сол де Америка 1:0 Хенераль Диас
Последние игры между собой
Гойяс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сол де Америка: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Будет доступно позже.
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