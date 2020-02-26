Копа Судамерикана 2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2020
Гойяс
0:1
Конец матча
Сол де Америка
0'
19' Желтая карточка
Ivan Villalba
0:1
29' Пенальти
Hernan Novick
41' Желтая карточка
Matias Pardo
41' Желтая карточка
Leo Sena
56' Желтая карточка
Juan Pintado
64' Желтая карточка
Victor Centurion
68' Желтая карточка
Андраде Виктор
82' Желтая карточка
Milciades Portillo
87' Желтая карточка
Facundo Cobos
90' Желтая карточка
Виллальва Даниэль
90'+6
23
Tadeu
I
2
Juan
Pintado
4
Dias
IV
15
Heron
13
Jefferson
de
Oliveira4
26
Андраде
Виктор
20
Leo
Sena
17
Виллальва
Даниэль
10
Бесса
Даниэль
16
Miguel
Figueira
9
Моура
Рафаэл
1
Victor
Centurion
2
Jose
Maria
Canale
21
Milciades
Portillo
20
Ivan
Villalba
5
Facundo
Cobos
7
Aldo
Vera
14
Ivan
Cazal
11
Matias
Pardo
10
Hernan
Novick
8
Diego
Valdez2
17
Nildo
Viera
Гойяс
Сол де Америка

Ход матча

19'
 
Ivan Villalba
29'
0:1
Hernan Novick
41'
 
Matias Pardo
41'
Leo Sena
 
46'
Кажу
Jefferson de Oliveira4
 
46'
Vinicius5
Miguel Figueira
 
56'
Juan Pintado
 
64'
 
Victor Centurion
64'
 
Edgar Ferreira
Hernan Novick
68'
Андраде Виктор
 
70'
 
Jacson Pita
Nildo Viera
75'
 
Жордан Федерико
Matias Pardo
75'
Mike I
Бесса Даниэль
 
82'
 
Milciades Portillo
87'
 
Facundo Cobos
90'
Виллальва Даниэль
 

Предыдущие игры

Гойяс Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Гойяс 4:1 Анаполина Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Сол де Америка 1:0 Гойяс Гойяс 1:1 Гойянезия
Фаст Клуб 0:2 Гойяс Гойяс 1:1 Вила Нова Анаполина 1:3 Гойяс Ипора 0:0 Гойяс Гойяс 3:2 Апаресиденсе Гойяс 3:2 Гремио Палмейрас 5:1 Гойяс Гойяс 1:2 Форталеза Интернасьональ 1:2 Гойяс Гойяс 4:3 Байя Васко да Гама 1:1 Гойяс Гойяс 0:3 Сантос Атлетико Минейро 2:0 Гойяс Гойяс 2:0 Аваи Гойяс 2:2 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 4:1 Гойяс
Сол де Америка Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Libertad1 2:1 Сол де Америка Сол де Америка 3:1 Хенераль Диас Сол де Америка 1:0 Гойяс Гуайрена 2:0 Сол де Америка
Серро Портеньо 4:1 Сол де Америка Сол де Америка 1:0 Спортиво Лукеньо Ривер Плейт Асунсьон 3:0 Сол де Америка Сол де Америка 0:4 Олимпия Асунсьон Хенераль Диас 0:3 Сол де Америка Гуарани Асунсьон 0:1 Сол де Америка Сол де Америка 1:0 Спортиво Сан-Лоренсо Сол де Америка 2:2 Депортиво Сантани Депортиво Капьята 0:4 Сол де Америка Серро Портеньо 1:0 Сол де Америка Сол де Америка 2:2 Спортиво Лукеньо Либертад 1:0 Сол де Америка Сол де Америка 1:0 Ривер Плейт Асунсьон Насьональ Асунсьон 0:0 Сол де Америка Олимпия Асунсьон 2:0 Сол де Америка Сол де Америка 1:0 Хенераль Диас

Последние игры между собой

Гойяс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сол де Америка: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сол де Америка 1:0 Гойяс Копа Судамерикана

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Leo Sena получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Matias Pardo получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Hernan Novick из команды Сол де Америка забивает с точки!
  • Желтая карточка
    19'
    Ivan Villalba получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный

 