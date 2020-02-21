Лига чемпионов 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2019-2020
Лион
 
Позже

Стадион:
Ювентус

Предыдущие игры

Лион Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Метц 0:2 Лион Лион 1:1 Страсбург Лион 1:0 Марсель ПСЖ 4:2 Лион
Лион 0:0 Амьен Ницца 2:1 Лион Ницца 1:2 Лион Лион 3:0 Тулуза Лион 2:2 Лилль Нант 3:4 Лион Бордо 1:2 Лион Лион 3:1 Брест Бур-Перонна 0:7 Лион Реймс 1:1 Лион Лион 4:1 Тулуза Лион 0:1 Ренн Лион 2:2 РБ Лейпциг Ним 0:4 Лион Лион 0:1 Лилль Страсбург 1:2 Лион
Ювентус Последние 20 матчей: +14 =2 -4
СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Ювентус 2:0 Брешия Милан 1:1 Ювентус Верона 2:1 Ювентус
Ювентус 3:0 Фиорентина Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 3:1 Рома Ювентус 2:1 Парма Ювентус 4:0 Удинезе Рома 1:2 Ювентус Ювентус 4:0 Кальяри Ювентус 1:3 Лацио Сампдория 1:2 Ювентус Ювентус 3:1 Удинезе Байер Л 0:2 Ювентус Лацио 3:1 Ювентус Ювентус 2:2 Сассуоло Ювентус 1:0 Атлетико М Аталанта 1:3 Ювентус Ювентус 1:0 Милан

Последние игры между собой

Лион: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Ювентус: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Ювентус 1:1 Лион Лига чемпионов Лион 0:1 Ювентус Лига чемпионов Ювентус 2:1 Лион Лига Европы Лион 0:1 Ювентус Лига Европы
Ювентус 2:1 Лион Товарищеские матчи Ювентус 2:1 Лион Товарищеские матчи
1/8 финала
2 Боруссия Д
1 ПСЖ
1 Атлетико М
0 Ливерпуль
0 Тоттенхэм
1 РБ Лейпциг
4 Аталанта
1 Валенсия
0 Наполи
0 Барселона
0 Челси
0 Бавария
0 Лион
0 Ювентус
0 Реал Мадрид
0 Манчестер Сити
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Ювентус

    До начала игры, которая состоится 26.02.2020, осталось 1 день 21 час 46 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Новости
    Прогнозы на матч Лион - Ювентус
    Лион
    4.8% (4)
    Ничья
    13.3% (11)
    Ювентус
    81.9% (68)
    1:2 Ювентус
    38.6% (32)
    0:1 Ювентус
    15.7% (13)
    0:2 Ювентус
    13.3% (11)
    1:1 Ничья
    12% (10)
    1:3 Ювентус
    6% (5)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Шарф от сайта
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
    Скачивайте наши приложения
    Приложение Лайврезалт для Андройд  Приложение лайврезалт для эппл