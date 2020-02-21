Лига чемпионов 2019-2020
Лион
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Стадион: Гроупама Арена
Ювентус
Предыдущие игры
Лион Последние 20 матчей: +12 =4 -4Метц 0:2 Лион Лион 1:1 Страсбург Лион 1:0 Марсель ПСЖ 4:2 Лион
Ювентус Последние 20 матчей: +14 =2 -4СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Ювентус 2:0 Брешия Милан 1:1 Ювентус Верона 2:1 Ювентус
Ювентус 3:0 Фиорентина Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 3:1 Рома Ювентус 2:1 Парма Ювентус 4:0 Удинезе Рома 1:2 Ювентус Ювентус 4:0 Кальяри Ювентус 1:3 Лацио Сампдория 1:2 Ювентус Ювентус 3:1 Удинезе Байер Л 0:2 Ювентус Лацио 3:1 Ювентус Ювентус 2:2 Сассуоло Ювентус 1:0 Атлетико М Аталанта 1:3 Ювентус Ювентус 1:0 Милан
Последние игры между собой
Лион: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Ювентус: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
1/8 финала
1/4 финала
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— ?
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— ?
1/2 финала
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— ?
Финал
— ?
— ?
Лион
4.8% (4)
Ничья
13.3% (11)
Ювентус
81.9% (68)
1:2 Ювентус
38.6% (32)
0:1 Ювентус
15.7% (13)
0:2 Ювентус
13.3% (11)
1:1 Ничья
12% (10)
1:3 Ювентус
6% (5)
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