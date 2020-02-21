Лига чемпионов 2019-2020
Реал Мадрид
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Стадион: Сантьяго Бернабеу
Манчестер Сити
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =5 -2Леванте 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Сельта Осасуна 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад
Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Сарагоса 0:4 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Унионистас 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Севилья Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Валенсия 1:3 Реал Мадрид Хетафе 0:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Барселона 0:0 Реал Мадрид Валенсия 1:1 Реал Мадрид Брюгге 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Алавес 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 ПСЖ Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +14 =2 -4Лестер 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити 4:0 Фулхэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:1 Порт Вейл Манчестер Сити 2:1 Эвертон Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед Вулверхэмптон 3:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Лестер Оксфорд Юнайтед 1:3 Манчестер Сити Арсенал 0:3 Манчестер Сити Динамо Загреб 1:4 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Манчестер Юнайтед Бёрнли 1:4 Манчестер Сити Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Манчестер Сити: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Реал Мадрид
53.6% (45)
Ничья
27.4% (23)
Манчестер Сити
19% (16)
2:1 Реал Мадрид
39.3% (33)
1:1 Ничья
19% (16)
1:2 Манчестер Сити
10.7% (9)
2:2 Ничья
8.3% (7)
1:0 Реал Мадрид
3.6% (3)
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