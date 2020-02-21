Лига чемпионов 2019-2020

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Реал Мадрид
 
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Стадион:
Манчестер Сити

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Леванте 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Сельта Осасуна 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад
Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Сарагоса 0:4 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Унионистас 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Севилья Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Валенсия 1:3 Реал Мадрид Хетафе 0:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Барселона 0:0 Реал Мадрид Валенсия 1:1 Реал Мадрид Брюгге 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Эспаньол Алавес 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 ПСЖ Реал Мадрид 3:1 Реал Сосьедад
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Лестер 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити 4:0 Фулхэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:1 Порт Вейл Манчестер Сити 2:1 Эвертон Манчестер Сити 2:0 Шеффилд Юнайтед Вулверхэмптон 3:2 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Лестер Оксфорд Юнайтед 1:3 Манчестер Сити Арсенал 0:3 Манчестер Сити Динамо Загреб 1:4 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:2 Манчестер Юнайтед Бёрнли 1:4 Манчестер Сити Ньюкасл 2:2 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Манчестер Сити: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Манчестер Сити 4:1 Реал Мадрид Международный кубок чемпионов Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити 0:0 Реал Мадрид Лига чемпионов Манчестер Сити 1:4 Реал Мадрид Международный кубок чемпионов
Манчестер Сити 1:1 Реал Мадрид Лига чемпионов Реал Мадрид 3:2 Манчестер Сити Лига чемпионов
1/8 финала
2 Боруссия Д
1 ПСЖ
1 Атлетико М
0 Ливерпуль
0 Тоттенхэм
1 РБ Лейпциг
4 Аталанта
1 Валенсия
0 Наполи
0 Барселона
0 Челси
0 Бавария
0 Лион
0 Ювентус
0 Реал Мадрид
0 Манчестер Сити
1/4 финала
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  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Манчестер Сити

    До начала игры, которая состоится 26.02.2020, осталось 1 день 21 час 46 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Новости
    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Манчестер Сити
    Реал Мадрид
    53.6% (45)
    Ничья
    27.4% (23)
    Манчестер Сити
    19% (16)
    2:1 Реал Мадрид
    39.3% (33)
    1:1 Ничья
    19% (16)
    1:2 Манчестер Сити
    10.7% (9)
    2:2 Ничья
    8.3% (7)
    1:0 Реал Мадрид
    3.6% (3)
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