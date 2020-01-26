Англия: Кубок 2019-2020
Тоттенхэм
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Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Саутгемптон
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +10 =5 -5Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Норвич Уотфорд 0:0 Тоттенхэм
Тоттенхэм 2:1 Мидлсбро Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Мидлсбро 1:1 Тоттенхэм Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Норвич 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Тоттенхэм 0:2 Челси Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Бавария 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Борнмут Тоттенхэм 4:2 Олимпиакос Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Црвена Звезда 0:4 Тоттенхэм
Саутгемптон Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон
Лестер 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Хаддерсфилд Таун Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Челси 0:2 Саутгемптон Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Вест Хэм Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:1 Норвич Саутгемптон 2:1 Уотфорд Арсенал 2:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:2 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Саутгемптон Манчестер Сити 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 0:9 Лестер Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 3
Саутгемптон: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 11
Тоттенхэм 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 5:2 Саутгемптон Премьер-лига Тоттенхэм 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:4 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
Тоттенхэм
87.5% (49)
Ничья
10.7% (6)
Саутгемптон
1.8% (1)
2:1 Тоттенхэм
44.6% (25)
2:0 Тоттенхэм
19.6% (11)
1:0 Тоттенхэм
12.5% (7)
3:1 Тоттенхэм
7.1% (4)
1:1 Ничья
3.6% (2)
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