Чемпионат Европы (мини-футбол): Элитный раунд 2020
Предыдущие игры
Россия (мини-футбол) Последние 20 матчей: +11 =4 -5Россия (мини-футбол) 1:0 Казахстан (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 2:3 Португалия (мини-футбол) Словения (мини-футбол) 0:2 Россия (мини-футбол) Казахстан (мини-футбол) 1:1 Россия (мини-футбол)
Россия (мини-футбол) 1:1 Польша (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 4:5 Аргентина (мини-футбол) Иран (мини-футбол) 3:4 Россия (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 6:2 Испания (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 7:0 Вьетнам (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 3:7 Испания (мини-футбол) Сербия (мини-футбол) 2:3 Россия (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 6:2 Азербайджан (мини-футбол) Хорватия (мини-футбол) 2:2 Россия (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 2:1 Казахстан (мини-футбол) Италия (мини-футбол) 3:1 Россия (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 4:3 Испания (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 6:0 Румыния (мини-футбол) Португалия (мини-футбол) 4:4 Россия (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 7:1 Голландия (мини-футбол) Испания (мини-футбол) 3:2 Россия (мини-футбол)
Словакия (мини-футбол) Последние 0 матчей: +0 =0 -0
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия (мини-футбол)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Азербайджан (мини-футбол)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Россия (мини-футбол)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Словакия (мини-футбол)
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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