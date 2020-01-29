Чемпионат мира по футзалу: Элитный раунд 2020

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Россия (мини-футбол)
 
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Хорватия (мини-футбол)

Предыдущие игры

Россия (мини-футбол) Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Россия (мини-футбол) 1:0 Казахстан (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 2:3 Португалия (мини-футбол) Словения (мини-футбол) 0:2 Россия (мини-футбол) Казахстан (мини-футбол) 1:1 Россия (мини-футбол)
Россия (мини-футбол) 1:1 Польша (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 4:5 Аргентина (мини-футбол) Иран (мини-футбол) 3:4 Россия (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 6:2 Испания (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 7:0 Вьетнам (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 3:7 Испания (мини-футбол) Сербия (мини-футбол) 2:3 Россия (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 6:2 Азербайджан (мини-футбол) Хорватия (мини-футбол) 2:2 Россия (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 2:1 Казахстан (мини-футбол) Италия (мини-футбол) 3:1 Россия (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 4:3 Испания (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 6:0 Румыния (мини-футбол) Португалия (мини-футбол) 4:4 Россия (мини-футбол) Россия (мини-футбол) 7:1 Голландия (мини-футбол) Испания (мини-футбол) 3:2 Россия (мини-футбол)
Хорватия (мини-футбол) Последние 5 матчей: +0 =3 -2
Хорватия (мини-футбол) 2:2 Россия (мини-футбол) Казахстан (мини-футбол) 4:2 Хорватия (мини-футбол) Италия (мини-футбол) 2:1 Хорватия (мини-футбол) Хорватия (мини-футбол) 3:3 Чехия (мини-футбол)
Испания (мини-футбол) 3:3 Хорватия (мини-футбол)

Последние игры между собой

Россия (мини-футбол): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Хорватия (мини-футбол): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Хорватия (мини-футбол) 2:2 Россия (мини-футбол) Чемпионат Европы (мини-футбол)
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    Текстовая онлайн трансляция матча Россия (мини-футбол) - Хорватия (мини-футбол)

    До начала игры, которая состоится 01.02.2020, осталось 2 дня 21 час 2 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.




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