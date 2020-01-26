Англия: Кубок 2019-2020
Ливерпуль
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Стадион: Энфилд
Шрусбери Таун
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +17 =2 -1Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Шрусбери Таун 2:2 Ливерпуль Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль
Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Эвертон Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Лестер 0:4 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Фламенго Монтеррей 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Уотфорд Ред Булл Зальцбург 0:2 Ливерпуль Борнмут 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:2 Эвертон Ливерпуль 2:1 Брайтон Ливерпуль 1:1 Наполи Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль
Шрусбери Таун Последние 20 матчей: +7 =7 -6Рочдейл 1:0 Шрусбери Таун Джиллингем 2:0 Шрусбери Таун Шрусбери Таун 2:2 Ливерпуль Флитвуд Таун 2:2 Шрусбери Таун
Шрусбери Таун 1:0 Бристоль Сити Шрусбери Таун 1:1 Линкольн Сити Донкастер 2:0 Шрусбери Таун Бристоль Сити 1:1 Шрусбери Таун Болтон 1:1 Шрусбери Таун Шрусбери Таун 1:2 Ротерхэм Блэкпул 0:1 Шрусбери Таун Шрусбери Таун 2:1 Ковентри Оксфорд Юнайтед 0:0 Шрусбери Таун Шрусбери Таун 1:1 Академия Манчестер Сити Шрусбери Таун 2:0 Мэнсфилд Шрусбери Таун 3:4 Бристоль Роверс Брэдфорд Сити 0:1 Шрусбери Таун Шрусбери Таун 3:1 Маклсфилд Шрусбери Таун 1:1 Брэдфорд Сити Шрусбери Таун 1:0 Питерборо Юнайтед
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Шрусбери Таун: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Ливерпуль
100% (1)
Ничья
0% (0)
Шрусбери Таун
0% (0)
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