Товарищеские матчи. Клубы 2019-2020
ЦСКА Москва
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Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +10 =6 -4ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн Ориуэла 0:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва ЛАСК 1:2 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 2:0 Дандолк Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:1 Лудогорец ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 5:1 СКА-Ростов Сочи 2:3 ЦСКА Москва Ференцварош 0:0 ЦСКА Москва Зенит 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 0:1 Ференцварош Уфа 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:1 Коломна ЦСКА Москва 1:3 Ростов
Одд Последние 20 матчей: +9 =5 -6Одд 1:0 Петанж Одд 7:0 Нутодден Хёугесунн 4:1 Одд Одд 2:1 Тромсё
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Одд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
ЦСКА Москва
88.9% (48)
Ничья
7.4% (4)
Одд
3.7% (2)
2:0 ЦСКА Москва
33.3% (18)
2:1 ЦСКА Москва
29.6% (16)
1:0 ЦСКА Москва
9.3% (5)
3:1 ЦСКА Москва
7.4% (4)
3:0 ЦСКА Москва
5.6% (3)
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