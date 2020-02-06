Товарищеские матчи. Клубы 2019-2020

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ЦСКА Москва
 
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Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +10 =6 -4
ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн Ориуэла 0:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва ЛАСК 1:2 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 2:0 Дандолк Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:1 Лудогорец ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 5:1 СКА-Ростов Сочи 2:3 ЦСКА Москва Ференцварош 0:0 ЦСКА Москва Зенит 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 0:1 Ференцварош Уфа 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:1 Коломна ЦСКА Москва 1:3 Ростов
Одд Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Одд 1:0 Петанж Одд 7:0 Нутодден Хёугесунн 4:1 Одд Одд 2:1 Тромсё
Бранн 1:0 Одд Одд 3:2 Мьёндален Одд 0:3 Хёугесунн Стабек 0:0 Одд Ранхейм 4:1 Одд Одд 1:1 Волеренга Стрёмсгодсет 2:3 Одд КФУМ 2:5 Одд Одд 3:0 Сарпсборг-08 Викинг 2:0 Одд Одд 3:1 Будё-Глимт Мольде 2:2 Одд Одд 1:1 Русенборг Кристиансунд 1:1 Одд Одд 2:1 Лиллестрём Мьёндален 2:0 Одд

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Одд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
ЦСКА Москва 3:0 Одд Товарищеские матчи ЦСКА Москва 0:2 Одд Товарищеские матчи
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Одд

    До начала игры, которая состоится 08.02.2020, осталось 2 дня 12 часов 28 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Одд
    ЦСКА Москва
    88.9% (48)
    Ничья
    7.4% (4)
    Одд
    3.7% (2)
    2:0 ЦСКА Москва
    33.3% (18)
    2:1 ЦСКА Москва
    29.6% (16)
    1:0 ЦСКА Москва
    9.3% (5)
    3:1 ЦСКА Москва
    7.4% (4)
    3:0 ЦСКА Москва
    5.6% (3)
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