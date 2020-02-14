Товарищеские матчи. Клубы 2019-2020
Динамо Москва
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Предыдущие игры
Динамо Москва Последние 20 матчей: +11 =4 -5Динамо Москва 5:0 Спартак Юрмала Динамо Москва 1:1 Кайрат Динамо Москва 1:0 Металлург Бекабад Динамо Москва 2:1 Вентспилс
Динамо Москва 2:0 Слован Либерец Динамо Москва 3:1 Младост Лучани Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин Зенит 3:0 Динамо Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 Ростов Сочи 1:1 Динамо Москва Рубин 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:1 Ахмат ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:1 Краснодар Динамо Москва 2:0 Пюник Оренбург 2:0 Динамо Москва Ростов 3:0 Динамо Москва Луч 1:0 Динамо Москва
Сочи Последние 20 матчей: +2 =10 -8Ахмат 2:2 Сочи БАТЭ 1:1 Сочи Сочи 1:2 Енисей Спартак Трнава 2:2 Сочи
Краковия 0:0 Сочи Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен Сочи 0:0 Киндия Тырговиште Сочи 1:1 Рубин Уфа 1:1 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва Сочи 2:3 ЦСКА Москва Сочи 1:2 Тамбов Ростов 2:0 Сочи Арсенал Тула 1:1 Сочи Сочи 0:2 Крылья Советов Сочи 2:0 Ахмат Шинник 0:0 Сочи Динамо Москва 2:3 Сочи Сочи 0:1 Локомотив Москва Зенит 2:1 Сочи
Последние игры между собой
Динамо Москва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Сочи: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Динамо Москва
87.5% (7)
Ничья
12.5% (1)
Сочи
0% (0)
2:1 Динамо Москва
62.5% (5)
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