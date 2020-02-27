Копа Судамерикана 2020
Ливерпуль Монтевидео
5:0
Конец матча
Льянерос де Гуанаре
4' Желтая карточкаAgustin Ocampo
1:0
14' ГолAgustin Ocampo
15' Желтая карточкаCarlos Torres III
2:0
21' ГолFederico Pereira
25' Желтая карточкаDiver Torres
32' Желтая карточкаFabian Davila
34' Желтая карточкаFabricio Diaz
42' Желтая карточкаManuel Fuentes
3:0
52' ГолBruno Correa
60' Желтая карточкаErnesto Goni
78' Желтая карточкаDavid Barreto
82' Желтая карточкаJose Marulanda
4:0
90' Гол в свои воротаWilber Jimenez
5:0
90' ГолЭмилиано Альфаро
23
Ernesto
Goni
10
Alan
Medina2
20
Bruno
Correa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Ernesto GoniЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Alan Medina2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Bruno CorreaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
28 Alex Vazquez
-
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Diver TorresПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Pablo CaroПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
-
Главный тренер: Rodrigo Pinon
Ход матча
14'
1:0
21'
2:0
25'
32'
34'
42'
52'
3:0
60'
78'
82'
90'
4:0
90'
5:0
Предыдущие игры
Ливерпуль Монтевидео Последние 20 матчей: +9 =7 -4Ливерпуль Монтевидео 1:1 Депортиво Мальдонадо Ливерпуль Монтевидео 1:0 Пласа Колония Льянерос де Гуанаре 0:2 Ливерпуль Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 0:1 River Plate1
Серро 0:2 Ливерпуль Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 0:1 Пласа Колония Данубио 1:2 Ливерпуль Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 0:0 Бостон Ривер Расинг Монтевидео 0:2 Ливерпуль Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 2:2 Монтевидео Уондерерс Серро Ларго 1:1 Ливерпуль Монтевидео Хувентуд Лас-Пьедрас 0:0 Ливерпуль Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 1:0 Рампла Хуниорс Дефенсор Спортинг 0:0 Ливерпуль Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 1:0 Пеньяроль Атлетико Прогресо 2:1 Ливерпуль Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 1:1 Феникс Насьональ Монтевидео 4:1 Ливерпуль Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 2:2 Ривер Плейт Ливерпуль Монтевидео 3:0 Пласа Колония
Льянерос де Гуанаре Последние 20 матчей: +9 =3 -8Льянерос де Гуанаре 0:2 Ливерпуль Монтевидео Льянерос де Гуанаре 1:5 Депортиво Лара Депортиво Лара 2:0 Льянерос де Гуанаре Льянерос де Гуанаре 1:1 Каракас
Сулия 2:4 Льянерос де Гуанаре Льянерос де Гуанаре 2:1 Трухильянос Академия Пуэрто-Кабельо 4:0 Льянерос де Гуанаре Льянерос де Гуанаре 1:0 Арагуа Тачира 4:1 Льянерос де Гуанаре Льянерос де Гуанаре 1:0 Самора Депортиво Лара 2:0 Льянерос де Гуанаре Льянерос де Гуанаре 2:2 Метрополитанос Льянерос де Гуанаре 1:0 Депортиво Ла-Гуайра Лала 0:4 Льянерос де Гуанаре Льянерос де Гуанаре 1:0 Португеза Акаригуа Карабобо 3:1 Льянерос де Гуанаре Льянерос де Гуанаре 3:1 Эстудиантес Каракас Атлетико Каракас 1:4 Льянерос де Гуанаре Минерос де Гуайяна 1:1 Льянерос де Гуанаре Льянерос де Гуанаре 0:1 Монагас
Последние игры между собой
Ливерпуль Монтевидео: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Льянерос де Гуанаре: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Будет доступно позже.
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