Копа Судамерикана 2020

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Ливерпуль Монтевидео
5:0
Конец матча
Льянерос де Гуанаре
0'
4' Желтая карточка
Agustin Ocampo
1:0
14' Гол
Agustin Ocampo
15' Желтая карточка
Carlos Torres III
2:0
21' Гол
Federico Pereira
25' Желтая карточка
Diver Torres
32' Желтая карточка
Fabian Davila
34' Желтая карточка
Fabricio Diaz
42' Желтая карточка
Manuel Fuentes
3:0
52' Гол
Bruno Correa
60' Желтая карточка
Ernesto Goni
78' Желтая карточка
David Barreto
82' Желтая карточка
Jose Marulanda
4:0
90' Гол в свои ворота
Wilber Jimenez
5:0
90' Гол
Эмилиано Альфаро
90'+5
25
Andres
Mehring
6
Federico
Pereira
5
Franco
Romero1
23
Ernesto
Goni
3
Camilo
Candido
13
Фигередо
Эрнан
10
Alan
Medina2
27
Agustin
Ocampo
29
Fabricio
Diaz
20
Bruno
Correa
17
Fabian
Davila
12
Wilber
Jimenez
5
Leonardo
Teran
23
German
Chanchamire
2
Douglas
Julio
6
Carlos
Torres
III
4
Alejandro
Gonzalez2
30
Diver
Torres
7
Manuel
Fuentes
14
Pablo
Caro
8
David
Barreto
11
Jhony
Rodriguez
Ливерпуль Монтевидео
Льянерос де Гуанаре

Ход матча

4'
Agustin Ocampo
 
14'
Agustin Ocampo
1:0
15'
 
Carlos Torres III
21'
Federico Pereira
2:0
25'
 
Diver Torres
32'
Fabian Davila
 
34'
Fabricio Diaz
 
35'
Alex Vazquez
Agustin Ocampo
 
42'
 
Manuel Fuentes
46'
Martin Fernandez
Fabricio Diaz
 
52'
Bruno Correa
3:0
55'
Эмилиано Альфаро
Fabian Davila
 
57'
 
Jose Marulanda
Pablo Caro
60'
Ernesto Goni
 
78'
 
David Barreto
82'
 
Jose Marulanda
90'
Wilber Jimenez
4:0
90'
Эмилиано Альфаро
5:0

Предыдущие игры

Ливерпуль Монтевидео Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Ливерпуль Монтевидео 1:1 Депортиво Мальдонадо Ливерпуль Монтевидео 1:0 Пласа Колония Льянерос де Гуанаре 0:2 Ливерпуль Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 0:1 River Plate1
Серро 0:2 Ливерпуль Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 0:1 Пласа Колония Данубио 1:2 Ливерпуль Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 0:0 Бостон Ривер Расинг Монтевидео 0:2 Ливерпуль Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 2:2 Монтевидео Уондерерс Серро Ларго 1:1 Ливерпуль Монтевидео Хувентуд Лас-Пьедрас 0:0 Ливерпуль Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 1:0 Рампла Хуниорс Дефенсор Спортинг 0:0 Ливерпуль Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 1:0 Пеньяроль Атлетико Прогресо 2:1 Ливерпуль Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 1:1 Феникс Насьональ Монтевидео 4:1 Ливерпуль Монтевидео Ливерпуль Монтевидео 2:2 Ривер Плейт Ливерпуль Монтевидео 3:0 Пласа Колония
Льянерос де Гуанаре Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Льянерос де Гуанаре 0:2 Ливерпуль Монтевидео Льянерос де Гуанаре 1:5 Депортиво Лара Депортиво Лара 2:0 Льянерос де Гуанаре Льянерос де Гуанаре 1:1 Каракас
Сулия 2:4 Льянерос де Гуанаре Льянерос де Гуанаре 2:1 Трухильянос Академия Пуэрто-Кабельо 4:0 Льянерос де Гуанаре Льянерос де Гуанаре 1:0 Арагуа Тачира 4:1 Льянерос де Гуанаре Льянерос де Гуанаре 1:0 Самора Депортиво Лара 2:0 Льянерос де Гуанаре Льянерос де Гуанаре 2:2 Метрополитанос Льянерос де Гуанаре 1:0 Депортиво Ла-Гуайра Лала 0:4 Льянерос де Гуанаре Льянерос де Гуанаре 1:0 Португеза Акаригуа Карабобо 3:1 Льянерос де Гуанаре Льянерос де Гуанаре 3:1 Эстудиантес Каракас Атлетико Каракас 1:4 Льянерос де Гуанаре Минерос де Гуайяна 1:1 Льянерос де Гуанаре Льянерос де Гуанаре 0:1 Монагас

Последние игры между собой

Ливерпуль Монтевидео: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Льянерос де Гуанаре: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Льянерос де Гуанаре 0:2 Ливерпуль Монтевидео Копа Судамерикана

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • Описание гола
    90'
    Г О О О О Л - Эмилиано Альфаро бьет в цель!
  • Описание гола
    90'
    ГООООООООЛ - Wilber Jimenez очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    83'
    Jose Marulanda получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    79'
    David Barreto получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    61'
    Эрнесто Гони получил желтую карточку от судьи
  • 58'
    Pablo Caro уходит, Jose Marulanda вместо него
  • 56'
    Fabian Davila уходит, Эмилиано Альфаро вместо него
  • Описание гола
    53'
    Г О О О О Л - Bruno Correa бьет в цель!
  • 46'
    Fabricio Diaz уходит, Martin Fernandez вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Manuel Fuentes получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Agustin Ocampo уходит, Alex Vazquez вместо него
  • Желтая карточка
    34'
    Fabricio Diaz получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Fabian Davila получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Diver Torres получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Federico Pereira бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Карлос Торрес получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Agustin Ocampo бьет в цель!
  • Желтая карточка
    4'
    Agustin Ocampo получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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