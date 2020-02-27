Копа Судамерикана 2020
Насьональ Асунсьон
1:3
Конец матча
Байя
0:1
4' ГолJose Elber
14' Желтая карточкаLuis Alberto Cabral
0:2
33' ПенальтиGilberto IV
41' Желтая карточкаJuan Franco
0:3
45' ГолGilberto IV
45' Желтая карточкаJuninho Capixaba
45' Желтая карточкаБенитес Хулиан
47' Желтая карточкаАртур IV
1:3
51' ПенальтиLeonardo Villagra
70' Желтая карточкаHugo Espinola
18
Диас
Фарид
26
Gregore
25
Clayson
11
Росси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Диас ФаридЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Ronaldo Baez
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Morinigo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 GregoreПолузащитник
- Полузащитник
-
25 ClaysonНападающий
- Нападающий
-
11 РоссиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Зе КарлосЗащитник
- Защитник
-
20 ФернандаоНападающий
-
18 Артур IVНападающий
-
22 Regis I
-
10 Daniel XII
-
-
16 Ronaldo VI
-
Ход матча
4'
0:1
33'
0:2
41'
45'
0:3
45'
45'
47'
51'
56'
70'
75'
Предыдущие игры
Насьональ Асунсьон Последние 20 матчей: +7 =6 -712 де Октубре 0:2 Насьональ Асунсьон Насьональ Асунсьон 1:2 Гуарани Асунсьон Байя 3:0 Насьональ Асунсьон Спортиво Сан-Лоренсо 1:1 Насьональ Асунсьон
Насьональ Асунсьон 1:2 Libertad1 Хенераль Диас 0:2 Насьональ Асунсьон Насьональ Асунсьон 3:0 Гуайрена Гуарани Асунсьон 0:5 Насьональ Асунсьон Насьональ Асунсьон 4:2 Спортиво Сан-Лоренсо Депортиво Капьята 0:0 Насьональ Асунсьон Насьональ Асунсьон 4:0 Депортиво Сантани Насьональ Асунсьон 1:1 Спортиво Лукеньо Серро Портеньо 5:0 Насьональ Асунсьон Libertad1 2:0 Насьональ Асунсьон Насьональ Асунсьон 1:1 Ривер Плейт Асунсьон Насьональ Асунсьон 0:0 Хенераль Диас Олимпия Асунсьон 3:0 Насьональ Асунсьон Насьональ Асунсьон 0:0 Сол де Америка Насьональ Асунсьон 0:2 Гуарани Асунсьон Спортиво Сан-Лоренсо 0:3 Насьональ Асунсьон
Байя Последние 20 матчей: +7 =8 -5Алагоано 0:2 Байя Сеара 2:2 Байя Байя 3:0 Насьональ Асунсьон Жакобина 1:3 Байя
Байя 0:2 Витория Ривер 1:0 Байя Байя 1:1 Жакуипенсе Баия де Фейра 0:1 Байя Байя 2:0 Императриз Байя 2:0 Витория да Конкиста Santa Cruz PE1 0:0 Байя Жуазейренсе 1:1 Байя Форталеза 2:1 Байя Байя 1:1 Васко да Гама Алагоано 1:2 Байя Байя 1:1 Атлетико Минейро Гойяс 4:3 Байя Байя 1:1 Палмейрас Фламенго 3:1 Байя Байя 1:1 Шапекоэнсе
Последние игры между собой
Насьональ Асунсьон: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Байя: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Будет доступно позже.
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