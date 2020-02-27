Копа Судамерикана 2020

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Насьональ Асунсьон
1:3
Конец матча
Байя
0'
0:1
4' Гол
Jose Elber
14' Желтая карточка
Luis Alberto Cabral
0:2
33' Пенальти
Gilberto IV
41' Желтая карточка
Juan Franco
0:3
45' Гол
Gilberto IV
45' Желтая карточка
Juninho Capixaba
45' Желтая карточка
Бенитес Хулиан
47' Желтая карточка
Артур IV
1:3
51' Пенальти
Leonardo Villagra
70' Желтая карточка
Hugo Espinola
90'+4
30
Santiago
Rojas
2
Juan
Franco
27
Hugo
Espinola
28
Luis
Alberto
Cabral
18
Диас
Фарид
7
Бенитес
Хулиан
16
Риверос
Кристиан
20
Edgar
Catalino
Zaracho
23
Franco
Lautaro
Costa
19
Guillermo
Beltran
25
Leonardo
Villagra
12
Anderson
Oliveira2
23
Педро
Жоао
II
28
Lucas
Fonseca
4
Jose
Ferreira
6
Juninho
Capixaba
5
Flavio
IX
26
Gregore
7
Jose
Elber
25
Clayson
9
Gilberto
IV
11
Росси
Насьональ Асунсьон
Байя

Ход матча

4'
0:1
Jose Elber
14'
Luis Alberto Cabral
 
33'
0:2
Gilberto IV
33'
 
Артур IV
Clayson
41'
Juan Franco
 
45'
0:3
Gilberto IV
45'
 
Juninho Capixaba
45'
Бенитес Хулиан
 
47'
 
Артур IV
51'
Leonardo Villagra
1:3
56'
 
Фернандао
Gilberto IV
63'
Enrique Borja
Leonardo Villagra
 
70'
Hugo Espinola
 
71'
Juan Santacruz
Бенитес Хулиан
 
75'
 
Daniel XII
Jose Elber
82'
Ernesto Alvarez
Franco Lautaro Costa
 

Предыдущие игры

Насьональ Асунсьон Последние 20 матчей: +7 =6 -7
12 де Октубре 0:2 Насьональ Асунсьон Насьональ Асунсьон 1:2 Гуарани Асунсьон Байя 3:0 Насьональ Асунсьон Спортиво Сан-Лоренсо 1:1 Насьональ Асунсьон
Насьональ Асунсьон 1:2 Libertad1 Хенераль Диас 0:2 Насьональ Асунсьон Насьональ Асунсьон 3:0 Гуайрена Гуарани Асунсьон 0:5 Насьональ Асунсьон Насьональ Асунсьон 4:2 Спортиво Сан-Лоренсо Депортиво Капьята 0:0 Насьональ Асунсьон Насьональ Асунсьон 4:0 Депортиво Сантани Насьональ Асунсьон 1:1 Спортиво Лукеньо Серро Портеньо 5:0 Насьональ Асунсьон Libertad1 2:0 Насьональ Асунсьон Насьональ Асунсьон 1:1 Ривер Плейт Асунсьон Насьональ Асунсьон 0:0 Хенераль Диас Олимпия Асунсьон 3:0 Насьональ Асунсьон Насьональ Асунсьон 0:0 Сол де Америка Насьональ Асунсьон 0:2 Гуарани Асунсьон Спортиво Сан-Лоренсо 0:3 Насьональ Асунсьон
Байя Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Алагоано 0:2 Байя Сеара 2:2 Байя Байя 3:0 Насьональ Асунсьон Жакобина 1:3 Байя
Байя 0:2 Витория Ривер 1:0 Байя Байя 1:1 Жакуипенсе Баия де Фейра 0:1 Байя Байя 2:0 Императриз Байя 2:0 Витория да Конкиста Santa Cruz PE1 0:0 Байя Жуазейренсе 1:1 Байя Форталеза 2:1 Байя Байя 1:1 Васко да Гама Алагоано 1:2 Байя Байя 1:1 Атлетико Минейро Гойяс 4:3 Байя Байя 1:1 Палмейрас Фламенго 3:1 Байя Байя 1:1 Шапекоэнсе

Последние игры между собой

Насьональ Асунсьон: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Байя: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Байя 3:0 Насьональ Асунсьон Копа Судамерикана

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Gilberto бьет в цель!
  • Желтая карточка
    45'
    Бенитес Хулиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Juninho Capixaba получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Juan Franco получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Clayson уходит, Артур IV вместо него
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Gilberto из команды Байя забивает с точки!
  • Желтая карточка
    14'
    Луис Альберто Кабрал получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Jose Elber бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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