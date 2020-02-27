Копа Судамерикана 2020

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Universidad Catolica2
2:0
Конец матча
Ланус
0'
18' Желтая карточка
Facundo Perez
35' Желтая карточка
Kevin Minda
1:0
39' Гол
Чала Вальтер
45' Желтая карточка
Lautaro Valenti
50' Желтая карточка
Акоста Лаутаро
2:0
50' Пенальти
Juan Manuel Tevez
51' Желтая карточка
Росси Агустин
57' Желтая карточка
Yuber Antonio Mosquera
90' Желтая карточка
Бурдиссо Гильермо
90'+7
12
Hernan
Ismael
Galindez
25
Лопес
Маркос
II
6
Guillermo
De
Los
Santos
17
Yuber
Antonio
Mosquera
15
Gustavo
Cortez
4
Kevin
Minda
10
Facundo
Martin
Martinez
11
Jeison
Chala
8
Diego
Armas
16
Чала
Вальтер
23
Juan
Manuel
Tevez
1
Росси
Агустин
24
Nicolas
Morgantini
3
Бурдиссо
Гильермо
6
Муньос
Эсекьель
30
Lautaro
Valenti
21
Паскини
Николас
13
Tomas
Belmonte
5
Белуччи
Фернандо
16
Facundo
Perez
27
Nicolas
Orsini
7
Акоста
Лаутаро
Universidad Catolica2
Ланус

Ход матча

18'
 
Facundo Perez
35'
Kevin Minda
 
39'
Чала Вальтер
1:0
45'
 
Lautaro Valenti
50'
 
Акоста Лаутаро
50'
Juan Manuel Tevez
2:0
51'
 
Росси Агустин
57'
Yuber Antonio Mosquera
 
65'
Nazareno Daniel Bazan
Diego Armas
 
67'
 
Carlos Auzqui
Facundo Perez
73'
 
Де Ла Вега Педро
Nicolas Orsini
73'
Bruno Leonel Vides
Чала Вальтер
 
80'
 
Alexandro Bernabei
Акоста Лаутаро
80'
Jose Carabali
Facundo Martin Martinez
 
90'
 
Бурдиссо Гильермо

Предыдущие игры

Universidad Catolica2 Последние 7 матчей: +2 =2 -3
Universidad Catolica2 4:0 Оренсе Макара 1:1 Universidad Catolica2 Ланус 3:0 Universidad Catolica2 Universidad Catolica2 0:2 ЛДУ Кито
ЛДУ Кито 2:3 Universidad Catolica2 Америка Кито 1:0 Universidad Catolica2 Universidad Catolica2 1:1 Эмелек
Ланус Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ланус 3:0 Universidad Catolica2 Аргентинос Хуниорс 0:0 Ланус
Ланус 2:0 Годой Крус Альдосиви 2:0 Ланус Ланус 1:0 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 1:1 Ланус Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус Сентраль Кордоба 1:0 Ланус Ланус 0:1 Банфилд Уракан 0:1 Ланус Ланус 2:1 Бока Хуниорс Индепендьенте 0:2 Ланус Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Ланус 1:1 Росарио Сентраль Патронато де Парана 1:1 Ланус Ланус 3:2 Колон Индепендьенте 2:2 Ланус Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс

Последние игры между собой

Universidad Catolica2: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ланус: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ланус 3:0 Universidad Catolica2 Копа Судамерикана

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Lautaro Valenti получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Чала Вальтер бьет в цель!
  • Желтая карточка
    35'
    Kevin Minda получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Facundo Perez получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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