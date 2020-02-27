Копа Судамерикана 2020
Universidad Catolica2
2:0
Конец матча
Ланус
18' Желтая карточкаFacundo Perez
35' Желтая карточкаKevin Minda
1:0
39' ГолЧала Вальтер
45' Желтая карточкаLautaro Valenti
50' Желтая карточкаАкоста Лаутаро
2:0
50' ПенальтиJuan Manuel Tevez
51' Желтая карточкаРосси Агустин
57' Желтая карточкаYuber Antonio Mosquera
90' Желтая карточкаБурдиссо Гильермо
11
Jeison
Chala
16
Чала
Вальтер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Jeison ChalaПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Чала ВальтерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
13 Bryan Ona
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Matias PerezЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
14 Lucas Vera
-
Главный тренер: Субельдия Луис
Ход матча
18'
35'
39'
1:0
45'
50'
50'
51'
Предыдущие игры
Ланус Последние 20 матчей: +9 =7 -4Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ланус 3:0 Universidad Catolica2 Аргентинос Хуниорс 0:0 Ланус
Ланус 2:0 Годой Крус Альдосиви 2:0 Ланус Ланус 1:0 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 1:1 Ланус Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус Сентраль Кордоба 1:0 Ланус Ланус 0:1 Банфилд Уракан 0:1 Ланус Ланус 2:1 Бока Хуниорс Индепендьенте 0:2 Ланус Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Ланус 1:1 Росарио Сентраль Патронато де Парана 1:1 Ланус Ланус 3:2 Колон Индепендьенте 2:2 Ланус Ланус 4:1 Аргентинос Хуниорс
Последние игры между собой
Universidad Catolica2: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ланус: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Будет доступно позже.
Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный