Лига Европы 2019-2020
Предыдущие игры
Гент Последние 20 матчей: +12 =4 -4Гент 4:1 Сент-Трюйден Рома 1:0 Гент Эйпен 2:3 Гент Гент 1:1 Андерлехт
Мехелен 0:3 Гент Гент 4:1 Генк Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Ингольштадт 2:3 Гент Стандард 0:1 Гент Гент 1:1 Брюгге Остенде 2:1 Гент Гент 2:1 Александрия Гент 2:0 Зульте-Варегем Шарлеруа 1:0 Гент Кортрейк 0:2 Гент Сент-Этьен 0:0 Гент Гент 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:2 Гент Генк 0:2 Гент Вольфсбург 1:3 Гент
Рома Последние 20 матчей: +9 =3 -8Рома 4:0 Лечче Рома 1:0 Гент Аталанта 2:1 Рома Рома 2:3 Болонья
Последние игры между собой
Гент: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Рома: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
1/16 финала
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Гент
5.6% (2)
Ничья
25% (9)
Рома
69.4% (25)
1:2 Рома
47.2% (17)
1:1 Ничья
22.2% (8)
0:2 Рома
8.3% (3)
0:1 Рома
5.6% (2)
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