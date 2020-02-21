Лига Европы 2019-2020

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Гент
 
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Стадион:
Рома

Предыдущие игры

Гент Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Гент 4:1 Сент-Трюйден Рома 1:0 Гент Эйпен 2:3 Гент Гент 1:1 Андерлехт
Мехелен 0:3 Гент Гент 4:1 Генк Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Ингольштадт 2:3 Гент Стандард 0:1 Гент Гент 1:1 Брюгге Остенде 2:1 Гент Гент 2:1 Александрия Гент 2:0 Зульте-Варегем Шарлеруа 1:0 Гент Кортрейк 0:2 Гент Сент-Этьен 0:0 Гент Гент 1:1 Ройал Антверпен Ройал Антверпен 3:2 Гент Генк 0:2 Гент Вольфсбург 1:3 Гент
Рома Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Рома 4:0 Лечче Рома 1:0 Гент Аталанта 2:1 Рома Рома 2:3 Болонья
Сассуоло 4:2 Рома Рома 1:1 Лацио Ювентус 3:1 Рома Дженоа 1:3 Рома Парма 0:2 Рома Рома 1:2 Ювентус Рома 0:2 Торино Фиорентина 1:4 Рома Рома 3:1 СПАЛ 2013 Рома 2:2 Вольфсбергер Интер Милан 0:0 Рома Верона 1:3 Рома Истанбул Башакшехир 0:3 Рома Рома 3:0 Брешия Парма 2:0 Рома Боруссия М 2:1 Рома

Последние игры между собой

Гент: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Рома: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Рома 1:0 Гент Лига Европы Гент 1:7 Рома Лига Европы Рома 3:1 Гент Лига Европы
1/16 финала
4 Айнтрахт Фр
1 Ред Булл Зальцбург
1 Копенгаген
1 Селтик
0 Лудогорец
2 Интер Милан
2 Хетафе
0 Аякс
1 Брюгге
1 Манчестер Юнайтед
3 Спортинг Л
1 Истанбул Башакшехир
2 Шахтёр Донецк
1 Бенфика
1 ЧФР Клуж
1 Севилья
0 АПОЭЛ
3 Базель
2 Байер Л
1 Порту
2 Вольфсбург
1 Мальмё
4 Вулверхэмптон
0 Эспаньол
1 АЗ Алкмаар
1 ЛАСК
3 Глазго Рейнджерс
2 Брага
0 Олимпиакос
1 Арсенал
1 Рома
0 Гент
1/8 финала
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1/4 финала
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  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Гент - Рома

    До начала игры, которая состоится 27.02.2020, осталось 2 дня 19 часов 41 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Прогнозы на матч Гент - Рома
    Гент
    5.6% (2)
    Ничья
    25% (9)
    Рома
    69.4% (25)
    1:2 Рома
    47.2% (17)
    1:1 Ничья
    22.2% (8)
    0:2 Рома
    8.3% (3)
    0:1 Рома
    5.6% (2)
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