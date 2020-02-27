Лига Европы 2019-2020

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Севилья
0:0
Второй тайм: 90+'

Стадион:
ЧФР Клуж
0'
44' Желтая карточка
Навас Хесус
59' Желтая карточка
Дяк Чиприан
73' Желтая карточка
Джокович Дамьян
74' Желтая карточка
Бордеяну Михай
85' Желтая карточка
Боли Кевин
90' Вторая желтая карточка
Бордеяну Михай
90' Желтая карточка
Окампос Лукас
90' Желтая карточка
Нолито Агудо
90'+7
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
20
Карлос
Диего
Сантос
12
Кунде
Жюль
23
Регилон
Серхио
24
Хордан
Хоан
17
Гудель
Неманья
25
Фернандо
Режес
41
Сусо
Хесус
19
Де
Йонг
Люк
5
Окампос
Лукас
87
Арлаускис
Гедрюс
4
Маня
Кристьян
55
Винисиус
Пауло
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
37
Бордеяну
Михай
8
Джокович
Дамьян
10
Дяк
Чиприан
7
Паун-Александру
Константин
9
Омрани
Билель
90
Траоре
Ласина
Севилья
4-3-3
ЧФР Клуж
4-2-3-1

Ход матча

27'
 
Боли Кевин
Бурка Андрей
44'
Навас Хесус
 
57'
Банега Эвер
Хордан Хоан
 
59'
 
Дяк Чиприан
67'
Нолито Агудо
Сусо Хесус
 
73'
 
Джокович Дамьян
74'
 
Бордеяну Михай
75'
Эн-Несири Юссеф
Навас Хесус
 
78'
 
Рондон Марио
Джокович Дамьян
84'
 
Головфка Кэтэлин
Омрани Билель
85'
 
Боли Кевин
90'
 
Бордеяну Михай
90'
Окампос Лукас
 
90'
Нолито Агудо
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 8 Удары в створ 4
  • 11 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 3
  • 67 Владение мячом, % 33

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Хетафе 0:3 Севилья ЧФР Клуж 1:1 Севилья Севилья 2:2 Эспаньол Сельта 2:1 Севилья
Севилья 1:1 Алавес Мирандес 3:1 Севилья Севилья 2:0 Гранада Севилья 3:1 Леванте Севилья 1:3 Зандхаузен Реал Мадрид 2:1 Севилья Эскобедо 0:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетик Б Мальорка 0:2 Севилья Бергантиньос 0:1 Севилья Севилья 1:2 Вильярреал АПОЭЛ 1:0 Севилья Осасуна 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леганес Севилья 2:0 Карабах Вальядолид 0:1 Севилья
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Севилья ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 0:0 ЧФР Клуж
ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ Волунтари 0:4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 Астра ЧФР Клуж 2:0 Селтик Ботошани 2:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Сепси Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж Лацио 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 4:0 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Ренн ЧФР Клуж 3:0 Академика Клинчени КСМ Политехника Яссы 2:1 ЧФР Клуж Ренн 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 3:1 ЧФР Клуж

Последние игры между собой

Севилья: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
ЧФР Клуж: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
ЧФР Клуж 1:1 Севилья Лига Европы
1/16 финала
4 Айнтрахт Фр
1 Ред Булл Зальцбург
4 Копенгаген
2 Селтик
0 Лудогорец
2 Интер Милан
2 Хетафе
0 Аякс
1 Брюгге
1 Манчестер Юнайтед
4 Спортинг Л
5 Истанбул Башакшехир
2 Шахтёр Донецк
1 Бенфика
1 ЧФР Клуж
1 Севилья
0 АПОЭЛ
4 Базель
5 Байер Л
2 Порту
5 Вольфсбург
1 Мальмё
6 Вулверхэмптон
3 Эспаньол
1 АЗ Алкмаар
3 ЛАСК
4 Глазго Рейнджерс
2 Брага
0 Олимпиакос
1 Арсенал
2 Рома
1 Гент
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Навас Хесус получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Бурка Андрей уходит, Боли Кевин вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Севилья 0:0 ЧФР Клуж
Севилья
97.7% (167)
Ничья
1.2% (2)
ЧФР Клуж
1.2% (2)
2:0 Севилья
45.6% (78)
2:1 Севилья
18.7% (32)
3:0 Севилья
9.9% (17)
1:0 Севилья
8.2% (14)
3:1 Севилья
7% (12)
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