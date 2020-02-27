Лига Европы 2019-2020
Севилья
0:0
Второй тайм: 90+'
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
ЧФР Клуж
44' Желтая карточкаНавас Хесус
59' Желтая карточкаДяк Чиприан
73' Желтая карточкаДжокович Дамьян
74' Желтая карточкаБордеяну Михай
85' Желтая карточкаБоли Кевин
90' Вторая желтая карточкаБордеяну Михай
90' Желтая карточкаОкампос Лукас
90' Желтая карточкаНолито Агудо
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
24
Хордан
Хоан
41
Сусо
Хесус
19
Де
Йонг
Люк
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
-
24 Хордан ХоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Сусо ХесусНападающий
-
19 Де Йонг ЛюкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
92 Майк СесторЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Рондон Марио
-
21 Боли Кевин
-
28 Хобан Овидиу
-
Главный тренер: Петреску Дан
Ход матча
44'
59'
73'
74'
85'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
8 Удары в створ 4
-
11 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 3
-
67 Владение мячом, % 33
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +9 =5 -6Хетафе 0:3 Севилья ЧФР Клуж 1:1 Севилья Севилья 2:2 Эспаньол Сельта 2:1 Севилья
Севилья 1:1 Алавес Мирандес 3:1 Севилья Севилья 2:0 Гранада Севилья 3:1 Леванте Севилья 1:3 Зандхаузен Реал Мадрид 2:1 Севилья Эскобедо 0:5 Севилья Севилья 1:1 Атлетик Б Мальорка 0:2 Севилья Бергантиньос 0:1 Севилья Севилья 1:2 Вильярреал АПОЭЛ 1:0 Севилья Осасуна 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леганес Севилья 2:0 Карабах Вальядолид 0:1 Севилья
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +11 =5 -4Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Севилья ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Газ Метан Mедиаш 0:0 ЧФР Клуж
ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ Волунтари 0:4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 Астра ЧФР Клуж 2:0 Селтик Ботошани 2:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Сепси Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж Лацио 1:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 4:0 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Ренн ЧФР Клуж 3:0 Академика Клинчени КСМ Политехника Яссы 2:1 ЧФР Клуж Ренн 0:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 Университатя Крайова Вииторул Констанца 3:1 ЧФР Клуж
Последние игры между собой
Севилья: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
ЧФР Клуж: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
1/16 финала
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Севилья
97.7% (167)
Ничья
1.2% (2)
ЧФР Клуж
1.2% (2)
2:0 Севилья
45.6% (78)
2:1 Севилья
18.7% (32)
3:0 Севилья
9.9% (17)
1:0 Севилья
8.2% (14)
3:1 Севилья
7% (12)
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