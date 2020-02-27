Лига Европы 2019-2020
Селтик
1:3
Конец матча
Стадион: Селтик Парк
Копенгаген
16' Желтая карточкаАйер Кристоффер
0:1
51' ГолМайкл Сантос
82' Желтая карточкаСигурдссон Рагнар
1:1
83' ПенальтиЭдуар Одсонн
1:2
85' ГолПеп Мас
1:3
88' ГолН'Дойе Даме
18
Рогич
Томас
22
Эдуар
Одсонн
16
Пеп
Мас
10
Зека
Карлос
33
Фальк
Расмус
14
Н'Дойе
Даме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Рогич ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Бэйн СкоттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Байо ВакунНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Леннон Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Пеп МасПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Зека КарлосПолузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Нападающий
-
14 Н'Дойе ДамеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Майкл СантосНападающий
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
16'
51'
0:1
83'
1:1
85'
1:2
88'
1:3
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
9 Угловые 5
-
4 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
59 Владение мячом, % 41
Предыдущие игры
Селтик Последние 20 матчей: +17 =1 -2Селтик 3:1 Килмарнок Копенгаген 1:1 Селтик Абердин 1:2 Селтик Селтик 5:0 Хартс
Клайд 0:3 Селтик Мотеруэлл 0:4 Селтик Гамильтон Академикал 1:4 Селтик Сент-Джонстон 0:3 Селтик Селтик 3:0 Росс Каунти Килмарнок 1:3 Селтик Партик Тисл 1:2 Селтик Селтик 1:2 Глазго Рейнджерс Сент-Миррен 1:2 Селтик Селтик 2:1 Абердин Хартс 0:2 Селтик Селтик 2:0 Хиберниан ЧФР Клуж 2:0 Селтик Глазго Рейнджерс 0:1 Селтик Селтик 2:1 Гамильтон Академикал Росс Каунти 1:4 Селтик
Копенгаген Последние 20 матчей: +11 =4 -5Силькеборг 1:1 Копенгаген Копенгаген 1:1 Селтик Эсбьерг 1:0 Копенгаген Копенгаген 0:1 Орхус
Норрчёпинг 0:0 Копенгаген Копенгаген 1:0 Астана Копенгаген 2:0 Хальмстад Копенгаген 2:1 Оденсе Копенгаген 0:1 Мальмё Нордшелланн 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:1 Брондбю Лугано 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:1 Хобро Митьюлланд 4:1 Копенгаген Копенгаген 1:1 Динамо Киев Копенгаген 3:0 Сённерйюск Копенгаген 4:1 Нордшелланн Орхус 1:2 Копенгаген Динамо Киев 1:1 Копенгаген Копенгаген 3:1 Эсбьерг
Последние игры между собой
Селтик: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Копенгаген: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
1/16 финала
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Селтик
87.4% (146)
Ничья
9% (15)
Копенгаген
3.6% (6)
2:1 Селтик
38.9% (65)
2:0 Селтик
20.4% (34)
1:0 Селтик
16.2% (27)
1:1 Ничья
7.2% (12)
3:1 Селтик
4.8% (8)
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