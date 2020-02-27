Лига Европы 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2019-2020
Селтик
1:3
Конец матча

Стадион:
Копенгаген
0'
16' Желтая карточка
Айер Кристоффер
0:1
51' Гол
Майкл Сантос
82' Желтая карточка
Сигурдссон Рагнар
1:1
83' Пенальти
Эдуар Одсонн
1:2
85' Гол
Пеп Мас
1:3
88' Гол
Н'Дойе Даме
90'+4
67
Форстер
Фрейзер
35
Айер
Кристоффер
2
Жюльен
Кристофер
5
Шимунович
Йозо
3
Тэйлор
Грэг
18
Рогич
Томас
8
Браун
Скотт
42
Макгрегор
Каллум
49
Форрест
Джеймс
22
Эдуар
Одсонн
27
Эльюнусси
Мохамед
21
Йонссон
Карл-Йохан
2
Варела
Гильермо
25
Нельссон
Виктор
27
Сигурдссон
Рагнар
3
Бенгтссон
Пьер
16
Пеп
Мас
6
Стаге
Йенс
10
Зека
Карлос
33
Фальк
Расмус
29
Mikkel
Kaufmann
14
Н'Дойе
Даме
Селтик
4-3-3
Копенгаген
4-4-2

Ход матча

16'
Айер Кристоффер
 
45'
 
Майкл Сантос
Mikkel Kaufmann
51'
0:1
Майкл Сантос
70'
Гриффитс Лей
Эльюнусси Мохамед
 
82'
 
Сигурдссон Рагнар
83'
Эдуар Одсонн
1:1
85'
1:2
Пеп Мас
(Фальк Расмус)
86'
 
Бьеллан Андреас
Пеп Мас
87'
 
Дарами Мохаммед
Майкл Сантос
88'
1:3
Н'Дойе Даме

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 5
  • 4 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 59 Владение мячом, % 41

Предыдущие игры

Селтик Последние 20 матчей: +17 =1 -2
Селтик 3:1 Килмарнок Копенгаген 1:1 Селтик Абердин 1:2 Селтик Селтик 5:0 Хартс
Клайд 0:3 Селтик Мотеруэлл 0:4 Селтик Гамильтон Академикал 1:4 Селтик Сент-Джонстон 0:3 Селтик Селтик 3:0 Росс Каунти Килмарнок 1:3 Селтик Партик Тисл 1:2 Селтик Селтик 1:2 Глазго Рейнджерс Сент-Миррен 1:2 Селтик Селтик 2:1 Абердин Хартс 0:2 Селтик Селтик 2:0 Хиберниан ЧФР Клуж 2:0 Селтик Глазго Рейнджерс 0:1 Селтик Селтик 2:1 Гамильтон Академикал Росс Каунти 1:4 Селтик
Копенгаген Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Силькеборг 1:1 Копенгаген Копенгаген 1:1 Селтик Эсбьерг 1:0 Копенгаген Копенгаген 0:1 Орхус
Норрчёпинг 0:0 Копенгаген Копенгаген 1:0 Астана Копенгаген 2:0 Хальмстад Копенгаген 2:1 Оденсе Копенгаген 0:1 Мальмё Нордшелланн 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:1 Брондбю Лугано 0:1 Копенгаген Копенгаген 2:1 Хобро Митьюлланд 4:1 Копенгаген Копенгаген 1:1 Динамо Киев Копенгаген 3:0 Сённерйюск Копенгаген 4:1 Нордшелланн Орхус 1:2 Копенгаген Динамо Киев 1:1 Копенгаген Копенгаген 3:1 Эсбьерг

Последние игры между собой

Селтик: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Копенгаген: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Копенгаген 1:1 Селтик Лига Европы
1/16 финала
4 Айнтрахт Фр
1 Ред Булл Зальцбург
4 Копенгаген
2 Селтик
1 Лудогорец
4 Интер Милан
3 Хетафе
2 Аякс
1 Брюгге
6 Манчестер Юнайтед
4 Спортинг Л
5 Истанбул Башакшехир
5 Шахтёр Донецк
4 Бенфика
1 ЧФР Клуж
1 Севилья
0 АПОЭЛ
4 Базель
5 Байер Л
2 Порту
5 Вольфсбург
1 Мальмё
6 Вулверхэмптон
3 Эспаньол
1 АЗ Алкмаар
3 ЛАСК
4 Глазго Рейнджерс
2 Брага
2 Олимпиакос
2 Арсенал
2 Рома
1 Гент
1/8 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Celtic Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Селтик 1:3 Копенгаген
Селтик
87.4% (146)
Ничья
9% (15)
Копенгаген
3.6% (6)
2:1 Селтик
38.9% (65)
2:0 Селтик
20.4% (34)
1:0 Селтик
16.2% (27)
1:1 Ничья
7.2% (12)
3:1 Селтик
4.8% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Шарф от сайта
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный

 