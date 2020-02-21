Лига Европы 2019-2020

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Манчестер Юнайтед
 
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Брюгге

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон
Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Транмир 0:6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Манчестер Юнайтед 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Уотфорд 2:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Колчестер Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Манчестер Юнайтед 4:0 АЗ Алкмаар Манчестер Сити 1:2 Манчестер Юнайтед
Брюгге Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Брюгге 1:0 Шарлеруа Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед Брюгге 2:1 Васланд-Беверен Стандард 0:0 Брюгге
Зульте-Варегем 1:2 Брюгге Брюгге 1:0 Ройал Антверпен Шарлеруа 0:0 Брюгге Кортрейк 2:2 Брюгге Брюгге 1:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:2 Брюгге Аякс 3:1 Брюгге ПСВ 1:2 Брюгге Брюгге 4:0 Зульте-Варегем Гент 1:1 Брюгге Андерлехт 0:2 Брюгге Брюгге 3:0 Мехелен Брюгге 1:3 Реал Мадрид Сент-Трюйден 1:2 Брюгге Остенде 1:1 Брюгге Брюгге 1:0 Мускрон-Перювельз

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Брюгге: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед Лига Европы Брюгге 0:4 Манчестер Юнайтед Лига чемпионов Манчестер Юнайтед 3:1 Брюгге Лига чемпионов
1/16 финала
4 Айнтрахт Фр
1 Ред Булл Зальцбург
1 Копенгаген
1 Селтик
0 Лудогорец
2 Интер Милан
2 Хетафе
0 Аякс
1 Брюгге
1 Манчестер Юнайтед
3 Спортинг Л
1 Истанбул Башакшехир
2 Шахтёр Донецк
1 Бенфика
1 ЧФР Клуж
1 Севилья
0 АПОЭЛ
3 Базель
2 Байер Л
1 Порту
2 Вольфсбург
1 Мальмё
4 Вулверхэмптон
0 Эспаньол
1 АЗ Алкмаар
1 ЛАСК
3 Глазго Рейнджерс
2 Брага
0 Олимпиакос
1 Арсенал
1 Рома
0 Гент
1/8 финала
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  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Брюгге

    До начала игры, которая состоится 27.02.2020, осталось 2 дня 21 час 45 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Брюгге
    Манчестер Юнайтед
    97.1% (34)
    Ничья
    0% (0)
    Брюгге
    2.9% (1)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    34.3% (12)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    31.4% (11)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    11.4% (4)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    8.6% (3)
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