Лига Европы 2019-2020
Манчестер Юнайтед
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Стадион: Олд Траффорд
Брюгге
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =4 -5Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон
Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Транмир 0:6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Манчестер Юнайтед 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Ньюкасл Уотфорд 2:0 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Колчестер Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон Манчестер Юнайтед 4:0 АЗ Алкмаар Манчестер Сити 1:2 Манчестер Юнайтед
Брюгге Последние 20 матчей: +12 =6 -2Брюгге 1:0 Шарлеруа Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед Брюгге 2:1 Васланд-Беверен Стандард 0:0 Брюгге
Зульте-Варегем 1:2 Брюгге Брюгге 1:0 Ройал Антверпен Шарлеруа 0:0 Брюгге Кортрейк 2:2 Брюгге Брюгге 1:1 Зульте-Варегем Андерлехт 1:2 Брюгге Аякс 3:1 Брюгге ПСВ 1:2 Брюгге Брюгге 4:0 Зульте-Варегем Гент 1:1 Брюгге Андерлехт 0:2 Брюгге Брюгге 3:0 Мехелен Брюгге 1:3 Реал Мадрид Сент-Трюйден 1:2 Брюгге Остенде 1:1 Брюгге Брюгге 1:0 Мускрон-Перювельз
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Брюгге: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
1/16 финала
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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Манчестер Юнайтед
97.1% (34)
Ничья
0% (0)
Брюгге
2.9% (1)
2:0 Манчестер Юнайтед
34.3% (12)
2:1 Манчестер Юнайтед
31.4% (11)
3:1 Манчестер Юнайтед
11.4% (4)
1:0 Манчестер Юнайтед
8.6% (3)
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