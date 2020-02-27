Лига Европы 2019-2020
Аякс
2:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: Йохан Кройф Арена
Хетафе
0:1
5' ГолМата Хайме
1:1
10' ГолDanilo3
11' Желтая карточкаСория Давид
11' Желтая карточкаDanilo3
28' Желтая карточкаАрамбарри Мауро
41' Желтая карточкаНьом Аллан
45' Желтая карточкаМата Хайме
2:1
63' Гол в свои воротаОливера Матиас
66' Желтая карточкаБлинд Дэйли
76' Желтая карточкаМартинес Лисандро
24
Онана
Андре
17
Блинд
Дэйли
47
Danilo3
10
Тадич
Душан
49
Бабель
Райан
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Danilo3Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
-
49 Бабель РайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ньом АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
Ход матча
5'
0:1
10'
1:1
11'
11'
28'
41'
45'
46'
63'
2:1
66'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 6
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
65 Владение мячом, % 35
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +13 =1 -6Хераклес 1:0 Аякс Хетафе 2:0 Аякс Аякс 3:0 Ваалвейк Витесс 0:3 Аякс
Хетафе Последние 20 матчей: +12 =2 -6Хетафе 0:3 Севилья Хетафе 2:0 Аякс Барселона 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия
Атлетик Б 0:2 Хетафе Хетафе 1:0 Бетис Леганес 0:3 Хетафе Бадалона 2:0 Хетафе Хетафе 0:3 Реал Мадрид Вильярреал 1:0 Хетафе Эль-Пальмар 1:2 Хетафе Хетафе 2:0 Вальядолид Хетафе 3:0 Краснодар Эйбар 0:1 Хетафе Хетафе 4:0 Леванте Трабзонспор 0:1 Хетафе Эспаньол 1:1 Хетафе Хетафе 0:0 Осасуна Базель 2:1 Хетафе Сельта 0:1 Хетафе
Последние игры между собой
Аякс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Хетафе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
1/16 финала
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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— ?
Аякс
89.3% (150)
Ничья
9.5% (16)
Хетафе
1.2% (2)
2:1 Аякс
32.7% (55)
2:0 Аякс
17.3% (29)
1:0 Аякс
12.5% (21)
3:1 Аякс
12.5% (21)
3:0 Аякс
4.8% (8)
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