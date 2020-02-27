Лига Европы 2019-2020

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Аякс
2:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Хетафе
0'
0:1
5' Гол
Мата Хайме
1:1
10' Гол
Danilo3
11' Желтая карточка
Сория Давид
11' Желтая карточка
Danilo3
28' Желтая карточка
Арамбарри Мауро
41' Желтая карточка
Ньом Аллан
45' Желтая карточка
Мата Хайме
2:1
63' Гол в свои ворота
Оливера Матиас
66' Желтая карточка
Блинд Дэйли
76' Желтая карточка
Мартинес Лисандро
90'+4
24
Онана
Андре
28
Дест
Серджино
2
Шуурс
Перр
21
Мартинес
Лисандро
17
Блинд
Дэйли
29
Гравенберх
Райан
6
Ван
де
Бек
Донни
8
Эйтинг
Карел
47
Danilo3
10
Тадич
Душан
49
Бабель
Райан
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
16
Этчейта
Хавьер
17
Оливера
Матиас
12
Ньом
Аллан
20
Максимович
Неманья
18
Арамбарри
Мауро
15
Кукурелья
Марк
7
Мата
Хайме
14
Дейверсон
Силва
Аякс
4-3-3
Хетафе
4-4-2

Ход матча

5'
0:1
Мата Хайме
10'
Danilo3
(Ван де Бек Донни)
1:1
11'
 
Сория Давид
11'
Danilo3
 
28'
 
Арамбарри Мауро
41'
 
Ньом Аллан
45'
 
Мата Хайме
46'
Промес Куинси
Danilo3
 
63'
Оливера Матиас
2:1
66'
Блинд Дэйли
 
70'
 
Видаль Молина
Дейверсон Силва
74'
Хунтелаар Клаас-Ян
Гравенберх Райан
 
76'
Мартинес Лисандро
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 65 Владение мячом, % 35

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Хераклес 1:0 Аякс Хетафе 2:0 Аякс Аякс 3:0 Ваалвейк Витесс 0:3 Аякс
Аякс 1:0 ПСВ Гронинген 2:1 Аякс Аякс 7:0 Спакенбург Аякс 2:1 Спарта Роттердам Аякс 3:1 Брюгге Аякс 2:0 Эйпен Аякс 6:1 АДО Ден Хааг Телстар 3:4 Аякс АЗ Алкмаар 1:0 Аякс Аякс 0:1 Валенсия Аякс 0:2 Виллем II Твенте 2:5 Аякс Лилль 0:2 Аякс Аякс 4:1 Хераклес Аякс 4:0 Утрехт Челси 4:4 Аякс
Хетафе Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Хетафе 0:3 Севилья Хетафе 2:0 Аякс Барселона 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия
Атлетик Б 0:2 Хетафе Хетафе 1:0 Бетис Леганес 0:3 Хетафе Бадалона 2:0 Хетафе Хетафе 0:3 Реал Мадрид Вильярреал 1:0 Хетафе Эль-Пальмар 1:2 Хетафе Хетафе 2:0 Вальядолид Хетафе 3:0 Краснодар Эйбар 0:1 Хетафе Хетафе 4:0 Леванте Трабзонспор 0:1 Хетафе Эспаньол 1:1 Хетафе Хетафе 0:0 Осасуна Базель 2:1 Хетафе Сельта 0:1 Хетафе

Последние игры между собой

Аякс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Хетафе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Хетафе 2:0 Аякс Лига Европы
1/16 финала
4 Айнтрахт Фр
1 Ред Булл Зальцбург
4 Копенгаген
2 Селтик
0 Лудогорец
2 Интер Милан
2 Хетафе
0 Аякс
1 Брюгге
1 Манчестер Юнайтед
4 Спортинг Л
5 Истанбул Башакшехир
2 Шахтёр Донецк
1 Бенфика
1 ЧФР Клуж
1 Севилья
0 АПОЭЛ
4 Базель
5 Байер Л
2 Порту
5 Вольфсбург
1 Мальмё
6 Вулверхэмптон
3 Эспаньол
1 АЗ Алкмаар
3 ЛАСК
4 Глазго Рейнджерс
2 Брага
0 Олимпиакос
1 Арсенал
2 Рома
1 Гент
1/8 финала
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1/4 финала
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1/2 финала
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Мата Хайме получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Ньом Аллан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Арамбарри Мауро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Danilo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Сория Давид получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Danilo бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Мата Хайме бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аякс 2:1 Хетафе
Аякс
89.3% (150)
Ничья
9.5% (16)
Хетафе
1.2% (2)
2:1 Аякс
32.7% (55)
2:0 Аякс
17.3% (29)
1:0 Аякс
12.5% (21)
3:1 Аякс
12.5% (21)
3:0 Аякс
4.8% (8)
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