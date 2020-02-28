Копа Судамерикана 2020
Пласа Колония
3:0
Второй тайм: 90+'
Самора
5' Желтая карточкаFacundo Waller
5' Желтая карточкаАртеага Мануэль
1:0
16' ГолRamiro Quintana
2:0
18' ГолFacundo Waller
30' Красная карточкаKevin De la Hoz
30' Желтая карточкаLeandro Suhr
44' Желтая карточкаRamiro Quintana
45' Желтая карточкаJose Daniel Soto
50' Желтая карточкаJuan Mascia
3:0
54' ГолFacundo Waller
56' Желтая карточкаMaikol Quintero
64' Желтая карточкаJorge Gonzalez III
69' Желтая карточкаNicolas Dibble
74' Вторая желтая карточкаАртеага Мануэль
75' Вторая желтая карточкаRamiro Quintana
90' Желтая карточкаMauricio Marquez
23
Mario
Risso
14
Facundo
Kidd
25
Leandro
Suhr
30
Yvo
Calleros
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Mario RissoЗащитник
- Защитник
-
14 Facundo KiddЗащитник
-
25 Leandro SuhrПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Yvo CallerosПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
18 Диого СантоНападающий
- Нападающий
-
-
22 Leonai
-
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Quintero
Ход матча
16'
1:0
18'
2:0
30'
30'
44'
45'
50'
54'
3:0
56'
69'
74'
75'
82'
90'
Предыдущие игры
Пласа Колония Последние 20 матчей: +10 =3 -7Атлетико Прогресо 2:2 Пласа Колония Ливерпуль Монтевидео 1:0 Пласа Колония Самора 1:0 Пласа Колония Расинг Монтевидео 3:2 Пласа Колония
Пласа Колония 0:0 Монтевидео Уондерерс Ливерпуль Монтевидео 0:1 Пласа Колония Пласа Колония 1:0 Хувентуд Лас-Пьедрас Рампла Хуниорс 0:1 Пласа Колония Пласа Колония 4:1 Дефенсор Спортинг Penarol1 2:1 Пласа Колония Пласа Колония 0:1 Атлетико Прогресо Феникс 0:2 Пласа Колония Пласа Колония 0:2 Насьональ Монтевидео Ривер Плейт 0:0 Пласа Колония Пласа Колония 1:0 Серро Пласа Колония 1:0 Серро Ларго Данубио 0:1 Пласа Колония Пласа Колония 1:0 Бостон Ривер Ливерпуль Монтевидео 3:0 Пласа Колония Пласа Колония 3:1 Серро Ларго
Самора Последние 20 матчей: +10 =6 -4Тачира 0:2 Самора Самора 1:0 Арагуа Самора 1:0 Пласа Колония Академия Пуэрто-Кабельо 0:0 Самора
Самора 2:0 Трухильянос Самора 0:1 Мальорка Самора 2:1 Спортинг Хихон Самора 3:1 Трухильянос Академия Пуэрто-Кабельо 2:2 Самора Самора 0:0 Арагуа Тачира 1:1 Самора Самора 3:0 Метрополитанос Самора 1:1 Депортиво Лара Льянерос де Гуанаре 1:0 Самора Самора 0:1 Депортиво Ла-Гуайра Лала 1:0 Самора Самора 3:1 Португеза Акаригуа Карабобо 2:2 Самора Самора 6:1 Эстудиантес Каракас Атлетико Каракас 0:2 Самора
Последние игры между собой
Пласа Колония: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Самора: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Будет доступно позже.
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