Копа Судамерикана 2020

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Пласа Колония
3:0
Второй тайм: 90+'
Самора
0'
5' Желтая карточка
Facundo Waller
5' Желтая карточка
Артеага Мануэль
1:0
16' Гол
Ramiro Quintana
2:0
18' Гол
Facundo Waller
30' Красная карточка
Kevin De la Hoz
30' Желтая карточка
Leandro Suhr
44' Желтая карточка
Ramiro Quintana
45' Желтая карточка
Jose Daniel Soto
50' Желтая карточка
Juan Mascia
3:0
54' Гол
Facundo Waller
56' Желтая карточка
Maikol Quintero
64' Желтая карточка
Jorge Gonzalez III
69' Желтая карточка
Nicolas Dibble
74' Вторая желтая карточка
Артеага Мануэль
75' Вторая желтая карточка
Ramiro Quintana
90' Желтая карточка
Mauricio Marquez
90'+4
12
Nicolas
Guirin
16
Haibrany
Ruiz
Diaz
23
Mario
Risso
13
Federico
perez
14
Facundo
Kidd
25
Leandro
Suhr
5
Matias
Caseras
30
Yvo
Calleros
15
Facundo
Waller
9
Juan
Mascia
21
Ramiro
Quintana
1
Luis
Romero
III
6
Marcel
Guaramato
4
Daniel
Benitez
I
5
Jorge
Gonzalez
III
17
Kevin
De
la
Hoz
14
Richard
Figueroa
27
Jose
Daniel
Soto
25
Maikol
Quintero
7
Duvan
Rodriguez
8
Рамирес
Педро
9
Артеага
Мануэль
Пласа Колония
Самора

Ход матча

5'
Facundo Waller
 
5'
 
Артеага Мануэль
16'
Ramiro Quintana
1:0
18'
Facundo Waller
2:0
30'
 
Kevin De la Hoz
30'
Leandro Suhr
 
40'
 
Carlos Castro II
Marcel Guaramato
44'
Ramiro Quintana
 
45'
 
Jose Daniel Soto
50'
Juan Mascia
 
54'
Facundo Waller
3:0
56'
 
Maikol Quintero
58'
 
Darwin Matheus
Maikol Quintero
60'
 
Mauricio Marquez
Рамирес Педро
64'
 
Jorge Gonzalez III
67'
Ezequias Redin
Juan Mascia
 
69'
Nicolas Dibble
 
74'
 
Артеага Мануэль
75'
Ramiro Quintana
 
78'
Nicolas Dibble
Leandro Suhr
 
82'
Leonai
Matias Caseras
 
90'
 
Mauricio Marquez

Предыдущие игры

Пласа Колония Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Атлетико Прогресо 2:2 Пласа Колония Ливерпуль Монтевидео 1:0 Пласа Колония Самора 1:0 Пласа Колония Расинг Монтевидео 3:2 Пласа Колония
Пласа Колония 0:0 Монтевидео Уондерерс Ливерпуль Монтевидео 0:1 Пласа Колония Пласа Колония 1:0 Хувентуд Лас-Пьедрас Рампла Хуниорс 0:1 Пласа Колония Пласа Колония 4:1 Дефенсор Спортинг Penarol1 2:1 Пласа Колония Пласа Колония 0:1 Атлетико Прогресо Феникс 0:2 Пласа Колония Пласа Колония 0:2 Насьональ Монтевидео Ривер Плейт 0:0 Пласа Колония Пласа Колония 1:0 Серро Пласа Колония 1:0 Серро Ларго Данубио 0:1 Пласа Колония Пласа Колония 1:0 Бостон Ривер Ливерпуль Монтевидео 3:0 Пласа Колония Пласа Колония 3:1 Серро Ларго
Самора Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Тачира 0:2 Самора Самора 1:0 Арагуа Самора 1:0 Пласа Колония Академия Пуэрто-Кабельо 0:0 Самора
Самора 2:0 Трухильянос Самора 0:1 Мальорка Самора 2:1 Спортинг Хихон Самора 3:1 Трухильянос Академия Пуэрто-Кабельо 2:2 Самора Самора 0:0 Арагуа Тачира 1:1 Самора Самора 3:0 Метрополитанос Самора 1:1 Депортиво Лара Льянерос де Гуанаре 1:0 Самора Самора 0:1 Депортиво Ла-Гуайра Лала 1:0 Самора Самора 3:1 Португеза Акаригуа Карабобо 2:2 Самора Самора 6:1 Эстудиантес Каракас Атлетико Каракас 0:2 Самора

Последние игры между собой

Пласа Колония: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Самора: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Самора 1:0 Пласа Колония Копа Судамерикана

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Jose Daniel Soto получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Ramiro Quintana получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Marcel Guaramato уходит, Carlos Castro вместо него
  • Желтая карточка
    30'
    Leandro Suhr получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    УДАЛЕНА! - Kevin De la Hoz получает красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Facundo Waller бьет в цель!
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Ramiro Quintana бьет в цель!
  • Желтая карточка
    5'
    Артеага Мануэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Facundo Waller получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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