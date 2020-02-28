Копа Судамерикана 2020
Форталеза
2:1
Конец матча
Индепендьенте
1:0
27' ПенальтиJuninho V
39' Желтая карточкаFelipe Martins3
48' Желтая карточкаLucas Daniel Romero
2:0
79' ГолAdriano Marlon
83' Желтая карточкаGabriel Dias
90' Желтая карточкаВеллингтон Паулиста
2:1
90' Гол в свои воротаBruno Melo
90' Желтая карточкаБустос Фабрисио
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
26
Жаксон
25
Paulo
III
30
Bruno
Melo
17
David
VI
11
Osvaldo
20
Romarinho3
17
Gaston
Togni
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
13 Gabriel DiasЗащитник
-
26 ЖаксонЗащитник
-
25 Paulo IIIЗащитник
-
30 Bruno MeloЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 David VIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
-
20 Romarinho3Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
6 CarlinhoЗащитник
-
27 Нене БонильяПолузащитник
- Нападающий
-
29 Паулу ЖоауНападающий
-
-
24 Geilson
-
-
2 Tinga I
-
-
23 Max Walef
-
19 Carius Edson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
15 Alan Sonora
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
Ход матча
27'
1:0
39'
79'
2:0
83'
90'
2:1
90'
Предыдущие игры
Форталеза Последние 20 матчей: +11 =6 -3Конфианка 2:0 Форталеза Императриз 1:2 Форталеза Индепендьенте 1:0 Форталеза Форталеза 3:0 Santa Cruz PE1
Форталеза 5:0 Atletico Cearense Форталеза 1:1 Сеара Caucaia EC 0:1 Форталеза Витория 0:0 Форталеза Форталеза 2:1 Байя Флуминенсе 0:0 Форталеза Гойяс 1:2 Форталеза Форталеза 2:1 Сантос Интернасьональ 2:2 Форталеза Форталеза 3:0 Алагоано Форталеза 1:0 Сеара Коринтианс 3:2 Форталеза Форталеза 2:2 Атлетико Минейро Аваи 1:3 Форталеза Крузейро 1:1 Форталеза Форталеза 2:1 Гремио
Индепендьенте Последние 20 матчей: +7 =5 -8Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата Индепендьенте 1:1 Арсенал Саранди Индепендьенте 1:0 Форталеза Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте
Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:2 Ривер Плейт Индепендьенте 2:3 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 0:1 Банфилд Альдосиви 0:0 Индепендьенте Годой Крус 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 2:2 Индепендьенте Индепендьенте 0:2 Ланус Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:2 Ланус
Последние игры между собой
Форталеза: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Индепендьенте: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Будет доступно позже.
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