Копа Судамерикана 2020

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Форталеза
2:1
Конец матча
Индепендьенте
0'
1:0
27' Пенальти
Juninho V
39' Желтая карточка
Felipe Martins3
48' Желтая карточка
Lucas Daniel Romero
2:0
79' Гол
Adriano Marlon
83' Желтая карточка
Gabriel Dias
90' Желтая карточка
Веллингтон Паулиста
2:1
90' Гол в свои ворота
Bruno Melo
90' Желтая карточка
Бустос Фабрисио
90'+8
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
26
Жаксон
25
Paulo
III
30
Bruno
Melo
15
Felipe
Martins3
5
Juninho
V
17
David
VI
7
Mariano
Vazquez
11
Osvaldo
20
Romarinho3
25
Кампанья
Мартин
16
Бустос
Фабрисио
2
Alan
Franco1
26
Alexander
Barboza
20
Сильва
Гастон
27
Braian
Romero
22
Lucas
Daniel
Romero
23
Бланко
Доминго
17
Gaston
Togni
29
Leandro
Miguel
Fernandez
18
Ромеро
Сильвио
Форталеза
Индепендьенте

Ход матча

27'
Juninho V
1:0
39'
Felipe Martins3
 
48'
 
Lucas Daniel Romero
59'
Tinga I
Mariano Vazquez
 
76'
 
Домингес Сесильо
Gaston Togni
78'
Adriano Marlon
Romarinho3
 
79'
Adriano Marlon
2:0
83'
Gabriel Dias
 
84'
 
Роа Андрес Фелипе
Бланко Доминго
88'
 
Alan Velasco
Braian Romero
90'
Веллингтон Паулиста
Osvaldo
 
90'
Веллингтон Паулиста
 
90'
2:1
Bruno Melo
90'
 
Бустос Фабрисио

Предыдущие игры

Форталеза Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Конфианка 2:0 Форталеза Императриз 1:2 Форталеза Индепендьенте 1:0 Форталеза Форталеза 3:0 Santa Cruz PE1
Форталеза 5:0 Atletico Cearense Форталеза 1:1 Сеара Caucaia EC 0:1 Форталеза Витория 0:0 Форталеза Форталеза 2:1 Байя Флуминенсе 0:0 Форталеза Гойяс 1:2 Форталеза Форталеза 2:1 Сантос Интернасьональ 2:2 Форталеза Форталеза 3:0 Алагоано Форталеза 1:0 Сеара Коринтианс 3:2 Форталеза Форталеза 2:2 Атлетико Минейро Аваи 1:3 Форталеза Крузейро 1:1 Форталеза Форталеза 2:1 Гремио
Индепендьенте Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата Индепендьенте 1:1 Арсенал Саранди Индепендьенте 1:0 Форталеза Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте
Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:2 Ривер Плейт Индепендьенте 2:3 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 0:1 Банфилд Альдосиви 0:0 Индепендьенте Годой Крус 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 2:2 Индепендьенте Индепендьенте 0:2 Ланус Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:2 Ланус

Последние игры между собой

Форталеза: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Индепендьенте: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Индепендьенте 1:0 Форталеза Копа Судамерикана

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Felipe получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Juninho из команды Форталеза забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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