Лига чемпионов АФК 2020
Сувон Блюуингз
0:1
Конец матча
Виссел Кобе
0:1
90' ГолKyogo Furuhashi
19
Dong-Geon
No
39
Sang-Ki
Min
33
Хон
Чхоль
10
Мин-У
Ким
26
Еом
Ки-Хан
18
Таггарт
Адам
22
Ниси
Дайго
25
Leo
Osaki
24
Сакаи
Готоку
14
Takuya
Yasui
49
Douglas
VIII
- Основной состав
-
19 Dong-Geon NoВратарь
- Защитник
-
39 Sang-Ki MinЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Хон ЧхольПолузащитник
-
10 Мин-У КимПолузащитник
-
26 Еом Ки-ХанПолузащитник
-
18 Таггарт АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
13 Seok-Hee Han
-
Главный тренер: Jung-Won Seo
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ниси ДайгоЗащитник
-
25 Leo OsakiЗащитник
- Защитник
-
24 Сакаи ГотокуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Takuya YasuiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Douglas VIIIНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Ryo HatsuseПолузащитник
-
27 Гоке ЮтаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Ход матча
90'
0:1
90'
Предыдущие игры
Сувон Блюуингз Последние 20 матчей: +7 =5 -8Санджу Сангму 4:1 Сувон Блюуингз Чеджу Юнайтед 2:4 Сувон Блюуингз Сувон Блюуингз 4:0 Тэджон Корэйл Тэджон Корэйл 0:0 Сувон Блюуингз
Сувон Блюуингз 0:0 Соннам Инчхон Юнайтед 1:1 Сувон Блюуингз Сувон Блюуингз 2:1 Кённам Сувон Блюуингз 1:2 Сеул Сувон Блюуингз 3:0 Хвасон Чонбук Моторс 2:0 Сувон Блюуингз Сувон Блюуингз 0:2 Ульсан Сувон Блюуингз 1:1 Санджу Сангму Хвасон 1:0 Сувон Блюуингз Соннам 0:0 Сувон Блюуингз Сувон Блюуингз 1:0 Чеджу Юнайтед Кённам 2:0 Сувон Блюуингз Канвон 1:3 Сувон Блюуингз Сувон Блюуингз 0:1 Инчхон Юнайтед Сувон Блюуингз 0:2 Пхохан Тэгу 0:2 Сувон Блюуингз
Виссел Кобе Последние 20 матчей: +15 =1 -4Виссел Кобе 5:1 Джохор Дарул Такзим Йокогама Маринос 3:3 Виссел Кобе Виссел Кобе 2:0 Касима Антлерс Виссел Кобе 3:1 Симидзу С-Палс
Виссел Кобе 4:1 Джубило Ивата Касима Антлерс 1:3 Виссел Кобе Виссел Кобе 1:0 Серезо Осака Нагойя Грампус 3:0 Виссел Кобе Виссел Кобе 2:0 Вегальта Сендай Виссел Кобе 1:0 Оита Тринита Виссел Кобе 1:3 Токио Санфречче Хиросима 6:2 Виссел Кобе Кавасаки Фронтале 1:2 Виссел Кобе Виссел Кобе 3:2 Кавасаки Фронтале Виссел Кобе 2:1 Мацумото Ямага Виссел Кобе 2:3 Консадоле Саппоро Саган Тосу 1:6 Виссел Кобе Виссел Кобе 3:0 Урава Редс Омия Ардидзя 0:4 Виссел Кобе Оита Тринита 1:1 Виссел Кобе
Группа G
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Виссел Кобе
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Сувон Блюуингз
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Джохор Дарул Такзим
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
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