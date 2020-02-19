Лига чемпионов АФК 2020

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Сувон Блюуингз
0:1
Конец матча
Виссел Кобе
0'
0:1
90' Гол
Kyogo Furuhashi
90'+3
19
Dong-Geon
No
4
Хенри
Донил
39
Sang-Ki
Min
3
Sang-Min
Yang
23
Joon-Jae
Myeong
77
Seung-Beom
Ko
25
Sung-Keun
Choi
33
Хон
Чхоль
10
Мин-У
Ким
26
Еом
Ки-Хан
18
Таггарт
Адам
18
Hiroki
Iikura
22
Ниси
Дайго
25
Leo
Osaki
4
Вермален
Томас
24
Сакаи
Готоку
5
Ямагути
Хотару
13
Keijiro
Ogawa
14
Takuya
Yasui
8
Andrés
Iniesta
Luján1
11
Kyogo
Furuhashi
49
Douglas
VIII
Сувон Блюуингз
3-4-2-1
Виссел Кобе
4-1-4-1

Ход матча

46'
 
Hirofumi Watanabe
Вермален Томас
65'
Крпич Сулейман
Таггарт Адам
 
72'
 
Танака Дзюнья
Keijiro Ogawa
75'
Антонис Терри
Sung-Keun Choi
 
83'
Eui-Gwon Han
Мин-У Ким
 
90'
0:1
Kyogo Furuhashi
90'
 
Гоке Юта
Takuya Yasui

Предыдущие игры

Сувон Блюуингз Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Санджу Сангму 4:1 Сувон Блюуингз Чеджу Юнайтед 2:4 Сувон Блюуингз Сувон Блюуингз 4:0 Тэджон Корэйл Тэджон Корэйл 0:0 Сувон Блюуингз
Сувон Блюуингз 0:0 Соннам Инчхон Юнайтед 1:1 Сувон Блюуингз Сувон Блюуингз 2:1 Кённам Сувон Блюуингз 1:2 Сеул Сувон Блюуингз 3:0 Хвасон Чонбук Моторс 2:0 Сувон Блюуингз Сувон Блюуингз 0:2 Ульсан Сувон Блюуингз 1:1 Санджу Сангму Хвасон 1:0 Сувон Блюуингз Соннам 0:0 Сувон Блюуингз Сувон Блюуингз 1:0 Чеджу Юнайтед Кённам 2:0 Сувон Блюуингз Канвон 1:3 Сувон Блюуингз Сувон Блюуингз 0:1 Инчхон Юнайтед Сувон Блюуингз 0:2 Пхохан Тэгу 0:2 Сувон Блюуингз
Виссел Кобе Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Виссел Кобе 5:1 Джохор Дарул Такзим Йокогама Маринос 3:3 Виссел Кобе Виссел Кобе 2:0 Касима Антлерс Виссел Кобе 3:1 Симидзу С-Палс
Виссел Кобе 4:1 Джубило Ивата Касима Антлерс 1:3 Виссел Кобе Виссел Кобе 1:0 Серезо Осака Нагойя Грампус 3:0 Виссел Кобе Виссел Кобе 2:0 Вегальта Сендай Виссел Кобе 1:0 Оита Тринита Виссел Кобе 1:3 Токио Санфречче Хиросима 6:2 Виссел Кобе Кавасаки Фронтале 1:2 Виссел Кобе Виссел Кобе 3:2 Кавасаки Фронтале Виссел Кобе 2:1 Мацумото Ямага Виссел Кобе 2:3 Консадоле Саппоро Саган Тосу 1:6 Виссел Кобе Виссел Кобе 3:0 Урава Редс Омия Ардидзя 0:4 Виссел Кобе Оита Тринита 1:1 Виссел Кобе

Группа G

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Виссел Кобе 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Гуанчжоу Эвергранд 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Сувон Блюуингз 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Джохор Дарул Такзим 1 0 0 1 1 - 5 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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