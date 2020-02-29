США: МЛС 2020
Ди Си Юнайтед
0:0
Первый тайм: 40'
Стадион: Audi Field
Колорадо Рэпидс
24
Хемид
Билл
15
Бирнбом
Стив
28
Joseph
Mora
3
Мур
Дрю
13
Samuel
Vines
19
Прайс
Джек
28
Николсон
Сэм
21
Намли
Юнес
- Основной состав
-
24 Хемид БиллВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
-
28 Joseph MoraЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Фишер ОньелЗащитник
-
11 Yamil AsadПолузащитник
-
50 Сорга ЭрикНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ben Olsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Мур ДрюЗащитник
-
13 Samuel VinesЗащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Николсон СэмПолузащитник
-
21 Намли ЮнесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Винне ДекланЗащитник
- Полузащитник
-
11 Рубио ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Andre Rawls
-
26 Cole Bassett
-
Главный тренер: Robin Fraser
Предыдущие игры
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +6 =5 -9Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс
Портленд Тимберс 0:1 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ди Си Юнайтед 1:5 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Атланта Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 2:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Сити
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +8 =3 -9Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс
Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:2 Нью-Мексико Юнайтед
Последние игры между собой
Ди Си Юнайтед: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Колорадо Рэпидс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Колорадо Рэпидс 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 4:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 4:1 Ди Си Юнайтед МЛС Колорадо Рэпидс 0:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС Ди Си Юнайтед 3:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:0 Ди Си Юнайтед МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Inter Miami CF
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Чикаго Файр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Цинциннати
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Нью-Йорк Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Коламбус Кру
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Атланта Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Филадельфия Юнион
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Орландо Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Монреаль Импакт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Портленд Тимберс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Миннесота Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Сиэтл Саундерс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Спортинг Канзас-Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Реал Солт-Лейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Хьюстон Динамо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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