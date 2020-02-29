США: МЛС 2020

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Ди Си Юнайтед
0:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Колорадо Рэпидс
0' 40'
24
Хемид
Билл
4
Каноуз
Расселл
13
Брийян
Фредерик
15
Бирнбом
Стив
28
Joseph
Mora
18
Felipe
Martins2
5
Junior
Moreno1
10
Флорес
Эдисон
31
Julian
Gressel
8
Сегура
Улисес
9
Камара
Ола
1
Ирвин
Клинт
2
Keegan
Rosenberry
6
Lalas
Abubakar
3
Мур
Дрю
13
Samuel
Vines
19
Прайс
Джек
10
Акоста
Келлин
II
28
Николсон
Сэм
21
Намли
Юнес
99
Andre
Shinyashiki
23
Kei
Ansu
Kamara
Ди Си Юнайтед
4-2-3-1
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1

Предыдущие игры

Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс
Портленд Тимберс 0:1 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ди Си Юнайтед 1:5 Филадельфия Юнион Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:8 Марсель Атланта Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед Цинциннати 1:4 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Нью-Инглэнд Революшн Даллас 2:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:1 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Сити
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс
Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 6:3 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 0:3 Арсенал Портленд Тимберс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Колорадо Рэпидс 1:0 Лос-Анджелес Ванкувер Уайткэпс 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:2 Нью-Мексико Юнайтед

Последние игры между собой

Ди Си Юнайтед: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Колорадо Рэпидс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС
Колорадо Рэпидс 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 4:2 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Ди Си Юнайтед 1:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 4:1 Ди Си Юнайтед МЛС Колорадо Рэпидс 0:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:1 Колорадо Рэпидс МЛС Ди Си Юнайтед 3:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 3:0 Ди Си Юнайтед МЛС Колорадо Рэпидс 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Ди Си Юнайтед 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Inter Miami CF 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Чикаго Файр 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Цинциннати 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Нью-Йорк Ред Буллз 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Нью-Йорк Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Коламбус Кру 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Атланта Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Филадельфия Юнион 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Орландо Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Торонто 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Монреаль Импакт 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Нью-Инглэнд Революшн 0 0 0 0 0 - 0 0

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Колорадо Рэпидс 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Портленд Тимберс 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Миннесота Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Лос-Анджелес 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Сиэтл Саундерс 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Спортинг Канзас-Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ванкувер Уайткэпс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Даллас 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Реал Солт-Лейк 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Хьюстон Динамо 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Лос-Анджелес Гэлакси 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Audi Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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