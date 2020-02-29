США: МЛС 2020
Хьюстон Динамо
0:1
Первый тайм: 40'
Стадион: BBVA Stadium
Лос-Анджелес Гэлакси
0:1
13' ГолПавон Кристиан
22
Matias
Vera
20
Nick
DePuy
16
Кьестан
Саша
14
Чичарито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Matias VeraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Кроппер КодиВратарь
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Нападающий
-
29 Sam Junqua
-
-
-
12 Niko Hansen
-
Главный тренер: Рамос Таб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Nick DePuyЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
- Нападающий
-
14 ЧичаритоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Акинола АйоЗащитник
-
15 Корона ДжоПолузащитник
-
31 Gordon Wild
-
29 Ethan Zubak
-
-
-
27 Emil Cuello
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
Ход матча
13'
0:1
Предыдущие игры
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +5 =1 -14Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити
Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +8 =2 -10Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс
Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Ди Си Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси
Последние игры между собой
Хьюстон Динамо: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Хьюстон Динамо 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Хьюстон Динамо МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Хьюстон Динамо МЛС
Восточная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монреаль Импакт
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Inter Miami CF
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Чикаго Файр
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Цинциннати
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Нью-Йорк Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Коламбус Кру
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Атланта Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Филадельфия Юнион
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Орландо Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ди Си Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Западная конференция
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Колорадо Рэпидс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Портленд Тимберс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Миннесота Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Сиэтл Саундерс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Спортинг Канзас-Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Реал Солт-Лейк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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