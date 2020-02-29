США: МЛС 2020

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Хьюстон Динамо
0:1
Первый тайм: 40'

Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
0:1
13' Гол
Павон Кристиан
40'
1
Марко
Марич
II
4
Zarek
Valentin
5
Струна
Альяж
15
Фигероа
Мэйнор
3
Лундквист
Адам
27
Гарсия
Оскар
IV
22
Matias
Vera
11
Макнамара
Томас
10
Мартинес
Томас
8
Memo
Rodriguez
9
Mauro
Manotas
1
Бингэм
Дэвид
25
Фельтшер
Рольф
20
Nick
DePuy
21
Гонсалес
Джанкарло
3
Инсуа
Эмилиано
17
Ллетгет
Себастьян
2
Китчен
Перри
16
Кьестан
Саша
7
Катай
Александар
14
Чичарито
10
Павон
Кристиан
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Лос-Анджелес Гэлакси
4-3-3

Ход матча

13'
0:1
Павон Кристиан
(Бингэм Дэвид)

Предыдущие игры

Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +5 =1 -14
Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити
Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс Торонто 1:3 Хьюстон Динамо Атланта Юнайтед 5:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:3 Лос-Анджелес Цинциннати 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 4:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Лос-Анджелес 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:4 Ванкувер Уайткэпс
Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Монреаль Импакт Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Ди Си Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Портленд Тимберс 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Торонто Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси Цинциннати 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси

Последние игры между собой

Хьюстон Динамо: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС
Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Хьюстон Динамо 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Хьюстон Динамо МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 4:1 Хьюстон Динамо МЛС

Восточная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Монреаль Импакт 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Нью-Инглэнд Революшн 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Inter Miami CF 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Чикаго Файр 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Цинциннати 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Нью-Йорк Ред Буллз 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Нью-Йорк Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Коламбус Кру 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Атланта Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Филадельфия Юнион 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Орландо Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Торонто 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ди Си Юнайтед 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Колорадо Рэпидс 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Портленд Тимберс 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Миннесота Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Лос-Анджелес 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Сиэтл Саундерс 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Спортинг Канзас-Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ванкувер Уайткэпс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Нэшвилл 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Даллас 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Реал Солт-Лейк 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Хьюстон Динамо 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Павон Кристиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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