Лига чемпионов АФК 2020
Al Wahda3
1:1
Конец матча
Аль-Ахли Джидда
0:1
60' ГолАсири Абдулфаттах
1:1
90' ГолРим Чан-Ву
44
Джума
Фарес
23
Рим
Чан-Ву
13
Хамис
Исмаил
10
Матар
Исмаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Джума ФаресЗащитник
- Защитник
-
23 Рим Чан-ВуЗащитник
-
13 Хамис ИсмаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матар ИсмаилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Али РашедВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
60 Лима ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Гросс Кристиан
Ход матча
Предыдущие игры
Al Wahda3 Последние 12 матчей: +8 =2 -2Al Wahda3 3:0 Бани Яс Al Jazeera3 0:1 Al Wahda3 Al Wahda3 2:1 Эль-Фуджайра Al Wahda3 2:0 Хатта
Аль-Ахли Джидда Последние 20 матчей: +12 =3 -5Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Иттифак Аль Адахль 1:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 1:0 Istiqlol2 Аль-Раед Бурайда 1:2 Аль-Ахли Джидда
Аль-Ахли Джидда 3:1 Абха Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Шабаб Дубай 1:0 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 5:1 Dhamk Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Файсали Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Иттихад Аль Хазм 2:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Шахания Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Тавун Бурайда СК Катар 0:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Файха 0:3 Аль-Ахли Джидда Ист Риффа 1:3 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 1:3 Аль-Райян Аль-Ахли Джидда 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хадд 1:0 Аль-Ахли Джидда Аль-Фатех 0:2 Аль-Ахли Джидда
Последние игры между собой
Al Wahda3: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Аль-Ахли Джидда: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Группа A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Al Shorta1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Al Wahda3
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Аль-Ахли Джидда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Эстегляль Тегеран
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
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