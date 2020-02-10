Лига чемпионов АФК 2020

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Al Wahda3
1:1
Конец матча
Аль-Ахли Джидда
0'
0:1
60' Гол
Асири Абдулфаттах
1:1
90' Гол
Рим Чан-Ву
90'+5
1
Аль-Шамси
Мохамед
21
Аль-Харби
Абдулла
44
Джума
Фарес
3
Lucas
Pimenta
23
Рим
Чан-Ву
13
Хамис
Исмаил
29
Myeong-Ju
Lee
77
Khalil
Ibrahim
Al
Hammadi
10
Матар
Исмаил
40
Мпоку
Поль-Жозе
11
Тальябуэ
Себастьян
1
Аль-Мосайлем
Яссер
23
Тармин
Абдулла
3
Аль-Фатил
Мохаммед
II
25
Хаусави
Мотаз
60
Лима
Лукас
11
Аль-Мугахви
Хуссейн
40
Ali
Al
Asmari
7
Аль-Машер
Салман
10
Асири
Абдулфаттах
29
Гариб
Абдуррахман
34
Mazen
Abu
Shararah
Al Wahda3
4-2-3-1
Аль-Ахли Джидда
4-2-3-1

Ход матча

60'
0:1
Асири Абдулфаттах
69'
 
Аль-Мовалад Саид
Mazen Abu Shararah
71'
Yahya Alghassani
Khalil Ibrahim Al Hammadi
 
78'
Khaled Ebraheim
Аль-Харби Абдулла
 
84'
 
Hussain Abdul Ghani
Гариб Абдуррахман
88'
Isamail Alzaabi
Myeong-Ju Lee
 
90'
Рим Чан-Ву
1:1

Предыдущие игры

Al Wahda3 Последние 12 матчей: +8 =2 -2
Al Wahda3 3:0 Бани Яс Al Jazeera3 0:1 Al Wahda3 Al Wahda3 2:1 Эль-Фуджайра Al Wahda3 2:0 Хатта
Sharjah Cultural Club 1:2 Al Wahda3 Al Wahda3 0:2 Al Ain2 Аль-Иттихад Калба 1:2 Al Wahda3 Al Wahda3 2:2 Al Khaleej1 Shabab Al-Ahli Dubai FC 4:0 Al Wahda3 Al Wahda3 2:2 Аль-Васль Al Wahda3 3:1 Аль-Дафра Аджман 2:4 Al Wahda3
Аль-Ахли Джидда Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Иттифак Аль Адахль 1:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 1:0 Istiqlol2 Аль-Раед Бурайда 1:2 Аль-Ахли Джидда
Аль-Ахли Джидда 3:1 Абха Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Шабаб Дубай 1:0 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 5:1 Dhamk Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Файсали Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Иттихад Аль Хазм 2:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 2:2 Аль-Шахания Аль-Ахли Джидда 3:1 Аль-Тавун Бурайда СК Катар 0:2 Аль-Ахли Джидда Аль-Файха 0:3 Аль-Ахли Джидда Ист Риффа 1:3 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 1:3 Аль-Райян Аль-Ахли Джидда 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хадд 1:0 Аль-Ахли Джидда Аль-Фатех 0:2 Аль-Ахли Джидда

Последние игры между собой

Al Wahda3: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Аль-Ахли Джидда: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Ахли Джидда Лига чемпионов АФК Аль-Ахли Джидда 3:3 Аль-Ахли Джидда Лига чемпионов АФК

Группа A

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Al Shorta1 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Al Wahda3 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Аль-Ахли Джидда 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Эстегляль Тегеран 1 0 1 0 1 - 1 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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