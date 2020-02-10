Аль-Хиляль Эр-Рияд
1:0
Перерыв
Падиде
1:0
45' ГолКаррильо Андре
Ход матча
45'
1:0
Предыдущие игры
Аль-Хиляль Эр-Рияд Последние 20 матчей: +12 =4 -4Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:1 Аль-Раед Бурайда Абха 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Шабаб Дубай 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Файсали 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:1 Аль-Вахда Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Хиляль Эр-Рияд 7:0 Аль Адахль Аль Хазм 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Монтеррей 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Фламенго 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Эсперанс Урава Редс 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Урава Редс Аль-Фатех 3:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:4 Аль-Садд Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:0 Dhamk Аль-Иттифак 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Садд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Аль-Тавун Бурайда
Падиде Последние 20 матчей: +10 =5 -5Фулад Хузестан 2:0 Падиде Падиде 3:1 Машин Сази Аль-Сайлия 0:0 Падиде Падиде 2:1 Аль-Риффа
Shahin 0:0 Падиде Тракторсази 3:1 Падиде Падиде 1:0 Пайкан Нассаджи Мазендеран 0:0 Падиде Падиде 1:1 Сепахан Эстегляль Тегеран 1:0 Падиде Падиде 0:1 Санат Нафт Падиде 1:0 Гол-Гохар Падиде 1:0 Парс Джем Бушир Сайпа 0:0 Падиде Зобахан 0:1 Падиде Падиде 1:0 Персеполис Нассаджи Мазендеран 0:1 Падиде Нафт Масджид-Солейман 1:1 Падиде Падиде 0:1 Фулад Хузестан Машин Сази 0:1 Падиде
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