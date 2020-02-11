Лига чемпионов АФК 2020
0:1
64' ГолDiego Oliveira I
1:1
82' Гол в свои воротаAdailton V
16
Doo-Jae
Won
15
Чон
Сынхён
19
Йонсен
Бьорн
15
Adailton
V
31
Shuto
Abe
20
Леандро
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Doo-Jae WonЗащитник
-
15 Чон СынхёнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Йонсен БьорнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Чо ХёнуВратарь
- Защитник
-
22 Ко Мён-ЧжинПолузащитник
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Adailton VПолузащитник
-
31 Shuto AbeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Леандро IIНападающий
- Запасные игроки
-
13 Go HatanoВратарь
-
32 Умари ЖоанЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Kazuya Konno
-
-
Ход матча
64'
0:1
82'
1:1
Предыдущие игры
Ульсан Последние 20 матчей: +11 =6 -3Ульсан 1:4 Пхохан Ульсан 1:1 Чонбук Моторс Сеул 0:1 Ульсан Ульсан 2:1 Канвон
Тэгу 1:2 Ульсан Пхохан 2:1 Ульсан Ульсан 2:0 Канвон Ульсан 1:0 Соннам Сувон Блюуингз 0:2 Ульсан Кённам 3:3 Ульсан Инчхон Юнайтед 3:3 Ульсан Ульсан 5:1 Санджу Сангму Чонбук Моторс 3:0 Ульсан Ульсан 1:1 Тэгу Чеджу Юнайтед 0:5 Ульсан Ульсан 3:1 Сеул Ульсан 2:2 Санджу Сангму Ульсан 2:1 Канвон Чонбук Моторс 1:1 Ульсан Кённам 1:3 Ульсан
Токио Последние 20 матчей: +9 =4 -7Токио 2:0 Керес-Негрос Йокогама Маринос 3:0 Токио Токио 1:1 Урава Редс Токио 1:1 Сёнан Бельмаре
Джубило Ивата 0:1 Токио Оита Тринита 0:2 Токио Виссел Кобе 1:3 Токио Саган Тосу 2:1 Токио Мацумото Ямага 0:0 Токио Касима Антлерс 2:0 Токио Токио 2:1 Гамба Осака Гамба Осака 1:0 Токио Нагойя Грампус 1:2 Токио Консадоле Саппоро 1:1 Токио Токио 0:1 Санфречче Хиросима Вентфорет Кофу 1:0 Токио Токио 1:0 Вегальта Сендай Токио 3:0 Серезо Осака Симидзу С-Палс 0:2 Токио Токио 0:3 Кавасаки Фронтале
Последние игры между собой
Ульсан: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Токио: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа F
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ульсан
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Токио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Шанхай Шэньхуа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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