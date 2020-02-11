Лига чемпионов АФК 2020

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Ульсан
1:1
Конец матча
Токио
0'
0:1
64' Гол
Diego Oliveira I
1:1
82' Гол в свои ворота
Adailton V
90'+5
1
Soo-Hyuk
Jo
5
Min-Deok
Kim
16
Doo-Jae
Won
15
Чон
Сынхён
2
Чон
Дон-Хо
8
Jin-Ho
Shin
14
Dong-Keyong
Lee
3
Дэвидсон
Джейсон
7
Ким
Инсунг
19
Йонсен
Бьорн
9
Junior
Negrao
33
Хаяси
Акихиро
2
Муроя
Сэй
3
Морисиге
Масато
4
Tsuyoshi
Watanabe
6
Ryoya
Ogawa
15
Adailton
V
31
Shuto
Abe
18
Насимото
Кенто
8
Yojiro
Takahagi
9
Diego
Oliveira
I
20
Леандро
II
Ульсан
3-4-2-1
Токио
4-4-2

Ход матча

64'
0:1
Diego Oliveira I
67'
Ко Мён-Чжин
Чон Дон-Хо
 
82'
Adailton V
1:1
87'
 
Hirotaka Mita
Adailton V
90'
Sang-Heon Lee
Dong-Keyong Lee
 

Предыдущие игры

Ульсан Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Ульсан 1:4 Пхохан Ульсан 1:1 Чонбук Моторс Сеул 0:1 Ульсан Ульсан 2:1 Канвон
Тэгу 1:2 Ульсан Пхохан 2:1 Ульсан Ульсан 2:0 Канвон Ульсан 1:0 Соннам Сувон Блюуингз 0:2 Ульсан Кённам 3:3 Ульсан Инчхон Юнайтед 3:3 Ульсан Ульсан 5:1 Санджу Сангму Чонбук Моторс 3:0 Ульсан Ульсан 1:1 Тэгу Чеджу Юнайтед 0:5 Ульсан Ульсан 3:1 Сеул Ульсан 2:2 Санджу Сангму Ульсан 2:1 Канвон Чонбук Моторс 1:1 Ульсан Кённам 1:3 Ульсан
Токио Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Токио 2:0 Керес-Негрос Йокогама Маринос 3:0 Токио Токио 1:1 Урава Редс Токио 1:1 Сёнан Бельмаре
Джубило Ивата 0:1 Токио Оита Тринита 0:2 Токио Виссел Кобе 1:3 Токио Саган Тосу 2:1 Токио Мацумото Ямага 0:0 Токио Касима Антлерс 2:0 Токио Токио 2:1 Гамба Осака Гамба Осака 1:0 Токио Нагойя Грампус 1:2 Токио Консадоле Саппоро 1:1 Токио Токио 0:1 Санфречче Хиросима Вентфорет Кофу 1:0 Токио Токио 1:0 Вегальта Сендай Токио 3:0 Серезо Осака Симидзу С-Палс 0:2 Токио Токио 0:3 Кавасаки Фронтале

Последние игры между собой

Ульсан: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Токио: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ульсан 1:0 Токио Международные матчи (клубы)

Группа F

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ульсан 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Токио 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Шанхай Шэньхуа 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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