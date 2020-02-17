Лига чемпионов АФК 2020

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Пахтакор
3:0
Конец матча
Падиде
0'
1:0
56' Гол
Сергеев Игорь
2:0
59' Гол
Сергеев Игорь
3:0
87' Гол
Азамов Шерзод
90'+5
25
Суюнов
Элдорбек
3
Алиджанов
Хожиакбар
23
Азамов
Шерзод
15
Кримец
Егор
34
Сайфиев
Фаррух
20
Хамробеков
Одилжон
27
Сабирходжаев
Сардор
17
Хамдамов
Достонбек
10
Черан
Драган
9
Машарипов
Джалолиддин
11
Сергеев
Игорь
1
Рахмати
Осгуей
Сейед
Махди
17
Аболхассан
Джафари
5
Farshad
Faraji
4
Mohammad
Moradmand
3
Ali
Nemati
21
Saeid
Sadeghi
15
Milad
Sarlak
8
Akbar
Sadeghi
80
Ruhollah
Seifoallahi
20
Mohammad
Reza
Khalatbari
7
Mohammad
Ghazi
Najafabadi
Пахтакор
4-2-3-1
Падиде
4-4-2

Ход матча

56'
Сергеев Игорь
1:0
59'
Сергеев Игорь
2:0
64'
 
Amin Ghaseminejad
Ruhollah Seifoallahi
66'
 
Mohammad Aghajanpour
Аболхассан Джафари
84'
Иминов Хумоюнмирзо
Сабирходжаев Сардор
 
84'
 
Мехрабан Хоссейн
Saeid Sadeghi
87'
Азамов Шерзод
3:0
90'
Дердийок Эрен
Черан Драган
 
90'
Asadbek Sobirjonov
Хамдамов Достонбек
 

Предыдущие игры

Пахтакор Последние 20 матчей: +18 =1 -1
Пахтакор 2:1 Shabab Al-Ahli Dubai FC Локомотив Ташкент 0:0 Пахтакор Пахтакор 2:3 Бунёдкор Насаф 1:2 Пахтакор
Пахтакор 3:1 Сурхан Термез Пахтакор 3:0 АГМК Динамо Самарканд 1:4 Пахтакор Пахтакор 3:0 Согдиана Пахтакор 2:1 Насаф Металлург Бекабад 1:2 Пахтакор Навбахор 0:1 Пахтакор Пахтакор 5:1 Андижан Пахтакор 2:0 Термез АГМК 0:3 Пахтакор Пахтакор 5:0 Бухара Пахтакор 5:0 Яшнобод Кызылкум 0:5 Пахтакор Пахтакор 3:1 Коканд Коканд 1:2 Пахтакор Пахтакор 8:0 Кызылкум
Падиде Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:0 Падиде Фулад Хузестан 2:0 Падиде Падиде 3:1 Машин Сази Аль-Сайлия 0:0 Падиде
Падиде 2:1 Аль-Риффа Shahin 0:0 Падиде Тракторсази 3:1 Падиде Падиде 1:0 Пайкан Нассаджи Мазендеран 0:0 Падиде Падиде 1:1 Сепахан Эстегляль Тегеран 1:0 Падиде Падиде 0:1 Санат Нафт Падиде 1:0 Гол-Гохар Падиде 1:0 Парс Джем Бушир Сайпа 0:0 Падиде Зобахан 0:1 Падиде Падиде 1:0 Персеполис Нассаджи Мазендеран 0:1 Падиде Нафт Масджид-Солейман 1:1 Падиде Падиде 0:1 Фулад Хузестан

Группа B

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Пахтакор 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
4. Падиде 2 0 0 2 0 - 5 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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