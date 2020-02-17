Лига чемпионов АФК 2020
1:0
56' ГолСергеев Игорь
2:0
59' ГолСергеев Игорь
3:0
87' ГолАзамов Шерзод
15
Кримец
Егор
10
Черан
Драган
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кримец ЕгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Черан ДраганПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Арвеладзе Шота
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Milad SarlakПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Mohammad Kia
-
-
Ход матча
56'
1:0
59'
2:0
87'
3:0
Предыдущие игры
Пахтакор Последние 20 матчей: +18 =1 -1Пахтакор 2:1 Shabab Al-Ahli Dubai FC Локомотив Ташкент 0:0 Пахтакор Пахтакор 2:3 Бунёдкор Насаф 1:2 Пахтакор
Пахтакор 3:1 Сурхан Термез Пахтакор 3:0 АГМК Динамо Самарканд 1:4 Пахтакор Пахтакор 3:0 Согдиана Пахтакор 2:1 Насаф Металлург Бекабад 1:2 Пахтакор Навбахор 0:1 Пахтакор Пахтакор 5:1 Андижан Пахтакор 2:0 Термез АГМК 0:3 Пахтакор Пахтакор 5:0 Бухара Пахтакор 5:0 Яшнобод Кызылкум 0:5 Пахтакор Пахтакор 3:1 Коканд Коканд 1:2 Пахтакор Пахтакор 8:0 Кызылкум
Падиде Последние 20 матчей: +9 =5 -6Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:0 Падиде Фулад Хузестан 2:0 Падиде Падиде 3:1 Машин Сази Аль-Сайлия 0:0 Падиде
Падиде 2:1 Аль-Риффа Shahin 0:0 Падиде Тракторсази 3:1 Падиде Падиде 1:0 Пайкан Нассаджи Мазендеран 0:0 Падиде Падиде 1:1 Сепахан Эстегляль Тегеран 1:0 Падиде Падиде 0:1 Санат Нафт Падиде 1:0 Гол-Гохар Падиде 1:0 Парс Джем Бушир Сайпа 0:0 Падиде Зобахан 0:1 Падиде Падиде 1:0 Персеполис Нассаджи Мазендеран 0:1 Падиде Нафт Масджид-Солейман 1:1 Падиде Падиде 0:1 Фулад Хузестан
Группа B
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пахтакор
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|3.
|Shabab Al-Ahli Dubai FC
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Падиде
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
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